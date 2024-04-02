Кардиолог исключила смерть Джабиева от сердечной патологии

02 апреля 2024, 10:57

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Задержанный вместе с Иналом Джабиевым по подозрению в покушении на главу МВД Николай Цховребов были избит и доставлен в больницу в бессознательном состоянии, заявили врачи в суде. Главный кардиолог Минздрава Южной Осетии исключила болезнь сердца в качестве причины смерти Джабиева.

Как писал "Кавказский узел", члены группы захвата на заседании в Цхинвальском горсуде 18 марта по делу о смерти Инала Джабиева сообщили, что после задержания Николая Цховребова не видели, чтобы милиционеры применяли к нему насилие. Ранее силовики заявили, что в отделе милиции у Инала Джабиева и Николая Цховребова не было следов насилия. Сотрудник Генпрокуратуры сообщил суду о многочисленных синяках на теле Джабиева, которое он фотографировал в морге.

Дело о смерти Джабиева было передано в суд в октябре 2023 года. На первых заседаниях были зачитаны обвинительные заключения сотрудникам милиции Джумберу Бибилову, Марату Хугаеву, Андрею Джиоеву, Ацамазу Наниеву, Ирбегу Сланову, Сергею Козонову, Зауру Гогичаеву и Алану Багаеву. Сторона защиты не признает ни одной статьи обвинения, заявили адвокаты. 22 января депутаты парламента от "Единой Осетии" попросили освободить пятерых подсудимых из-под стражи "под поручительство авторитетных граждан Южной Осетии". Это вмешательство в процесс возмутило вдову Джабиева Оксану Сотиеву.

В Цхинвальском городском суде в рамках уголовного дела о смерти жителя Южной Осетии Инала Джабиева продолжился допрос свидетелей обвинения, сообщило ИА "Рес".

Главный кардиолог Минздрава республики, заведующая отделением кардиологии Республиканского медцентра Светлана Короева сообщила, что к ней обращалась судмедэксперт Дзагоева, за уточнением, состоял ли Джабиев на учете в связи с болезнями сердца. "Я сказала, что он на учете не состоял как сердечник, обращений от него как сердечника также не было, и его смерть нельзя было связать с патологией сердца", - приводит ее слова агентство. При этом, по ее словам, Короева не присутствовала на вскрытии и не проводила исследований.

Невролог Знаурской районной больницы Бэла Таубе сообщила, что 28 августа 2020 года в больницу был доставлен в сопровождении нескольких сотрудников потерпевший Николай Цховребов. "Я была на работе, в больницу занесли человека, потому что он не мог стоять на ногах. С ним был врач Георгий Маргиев, сопровождали их трое или четверо сотрудников, из какой именно структуры я не знаю", - рассказала врач.

По ее словам, Цховребов "держался за голову, у него наблюдались головокружение, тошнота, головные боли". "Его нижние конечности от бедра до стоп были полностью черные, верхние конечности на половину черные, и чуть-чуть спина и низ живота тоже. Вечером к 9 часам он пришел в себя, нервничал и говорил: почему меня избивали, за что меня избивали", - рассказала Таубе. По ее словам, на следующий день Цховребов был перевезен в Цхинвал для лечения в травматологии.

Главврач Знаурской районной больницы, по совместительству врач скорой помощи Инна Царитова рассказала, что 28 августа 2020 года находилась на суточном дежурстве на скорой помощи. "Привезли Цховребова. Занесли больного на руках, он был в бессознательном состоянии, стонал, на какие-то вопросы ответить не мог. Его привезли ребята в форме, масок на них не было, но опознать их не смогу", - сообщила она на заседании суда.

Врач отметила, что "Цховребов не ориентировался в пространстве, у него была ретроградная амнезия, он не помнил, что происходило до травмы". По ее словам, на следующий день он жаловался на сильные боли в нижних конечностях, не мог встать, говорил, что его били, но имен не называл.

Также на заседании были допрошены несколько силовиков. Один из них, Казбек Газзаев, служивший в 2020 году в СОБР, стоял на посту у камеры, куда привезли Цховребова. В суде он заявил, что никто из восьми обвиняемых к нему не заходил, сообщила 1 апреля "Сапа Цхинвал".

Коллегия Цхинвальского городского суда постановила принудительно доставить двоих свидетелей обвинения в зал заседаний. "С учетом мнения сторон, суд постановил подвергнуть принудительному приводу 8 апреля двух свидетелей. Получается, что все свидетели будут допрошены, кроме тех, кто на территории республики не находятся", - привело слова судьи Оксаны Кокоевой "Спутник Осетия".

По словам судьи, на следующем судебном заседании, которое состоится 8 апреля, планируется завершить допрос свидетелей обвинения, после чего суд перейдет к следующему этапу - прениям сторон.

Напомним, 17 августа 2020 года в Цхинвале был обстрелян служебный автомобиль, в котором находился министр внутренних дел Игорь Наниев, никто не пострадал. Инал Джабиев был задержан по делу о покушении на Наниева. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей в виде компенсации за моральный ущерб его родным.

Смерть Инала Джабиева вызвала массовые протесты и политический кризис в Южной Осетии: 16 депутатов парламента с осени 2020 года по февраль 2021 года бойкотировали заседания парламента, не давая собрать кворум. В итоге работа парламента оказалась парализованной. Параллельно родные Джабиева, недовольные ходом расследования, организовали круглосуточную акцию протеста, которая проходила на площади в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года. Оппозиция и протестующие добивались увольнения генпрокурора Урузмага Джагаева, но прекратили акции, не добившись своих целей.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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