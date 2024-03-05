Силовики дали показания в пользу коллег в суде по делу Джабиева

05 марта 2024, 04:47

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Опрошенные в Цхинвальском городском суде силовики настаивали, что в отделе милиции у Инала Джабиева и Николая Цховребова не было следов насилия. Сотрудник Генпрокуратуры Роланд Бибилов заявил о многочисленных синяках на теле Джабиева, которое он фотографировал в морге.

Как информировал "Кавказский узел", на заседании суда по делу Джабиева 27 февраля свидетели обвинения не стали упоминать о синяках и травмах у Джабиева и Николая Цховребова, хотя ранее заявляли об этом на предварительном следствии. Врач подтвердил, что Джабиев при поступлении в больницу был мертв, на теле зафиксированы многочисленные ссадины.

Дело о смерти Джабиева было передано в суд в октябре 2023 года. На первых заседаниях были зачитаны обвинительные заключения сотрудникам милиции Джумберу Бибилову, Марату Хугаеву, Андрею Джиоеву, Ацамазу Наниеву, Ирбегу Сланову, Сергею Козонову, Зауру Гогичаеву и Алану Багаеву. Сторона защиты не признает ни одной статьи обвинения, заявили адвокаты. 22 января депутаты парламента от "Единой Осетии" попросили освободить пятерых подсудимых из-под стражи "под поручительство авторитетных граждан Южной Осетии". Это вмешательство в процесс возмутило вдову Джабиева.

В Цхинвальском городском суде 4 марта на открытом заседании по делу о гибели Инала Джабиева допросили восемь свидетелей гособвинения. Все свидетели - сотрудники УВД, ОМОН и Погрануправления. На судебном заседании присутствовали депутат парламента, председатель партии «Ныхас» Зита Бесаева, депутат парламента Алан Тадтаев и депутат парламента, лидер партии «Единая Осетия» Ацамаз Бибилов. Также отсутствовали вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева и защитник потерпевших Фатима Гатагонова, передает корреспондент "Кавказского узла".

Свидетель, сотрудник Генпрокуратуры Роланд Бибилов рассказал суду, что 28 августа 2020 года он выехал со следователем Михаилом Догузовым в больницу для фиксации следов преступления. «Я осмотрел труп в морге, сделал фото и видеоматериал тела Джабиева. В общем около 34 фотографий. На теле были множественные синяки. Эксперт диктовал следователю, а я делал фотофиксацию», - рассказал Бибилов.

Отвечая на вопрос подсудимого Марата Хугаева, он сказал, недостаточно компетентен для определения срока появления синяков на теле Джабиева. «Эти синяки могли образоваться задолго до того, как Инал Джабиев был доставлен в криминальную милицию, потому что в отделении криминальной милиции Джабиев пробыл последние два часа жизни. А где он был все дни задержания «до» и что с ним делали - это никого не интересует? Общественность считает, что раз Джабиев скончался в криминальной милиции, то вся ответственность на нас», - высказал свое мнение подсудимый Марат Хугаев.

Судья Оксана Кокоева сообщила, что не будет допрашивать судмедэксперта Зарину Догузову до тех пор, пока подлинность документов ее квалификации и лицензия не будут подтверждены.

Сотрудник Погранслужбы Эдуард Плиев дежурил 22 августа. В его обязанности входит сопровождение и доставление задержанных на государственной границе нарушителей. «Мне набрал дежурный, сказал, что к нам доставят кого-то. Сказали, что мы никакого отношения к задержанным не имеем, но просто требуется присутствовать на работе. Я посидел еще на работе некоторое время, спустился вниз, услышал обрывки фраз, доносившиеся с подвального помещения: «Где оружие?» и в ответ другой голос: «Не знаю». Дверь подвального помещения была приоткрыта, я услышал только эти обрывки разговора», - пояснил свидетель.

Еще один свидетель, бывший начальник отдела внутренних дел Урузмаг Маргиев рассказал, что после того, как в городское отделение внутренних дел доставили Инала Джабиева, он неоднократно просил у прокуратуры предоставить сопроводительные документы в виде протокола задержания.

По показаниям свидетеля, Инала Джабиева отвозили один раз в суд, затем обратно возвращали и помещали в камеру ГОВД. «25 августа я пошел сам в прокуратуру, чтобы получить протокол задержания, но мне там опять пообещали, что выпишут протокол задержания. Я доложил об отсутствии протокола задержания министру внутренних дел, тот сказал, что перезвонит. 27 августа пришел следователь Олег Техов и принес протокол задержания, добавив, что утром Джабиева заберет СОБР», - сказал свидетель.

Бывший начальник уголовного розыска Сармат Джиоев пояснил, что 23 августа участвовал в обыске у Николая Цховребова, которого они позднее доставили в УВД. При этом он подтвердил в суде, что на момент проведения обысков и задержаний находился в официальном отпуске.

«Я с ним час вел беседу непосредственно по покушению на министра внутренних дел. По этому факту он ничего не сказал и отрицал свою причастность. Я вышел с кабинета. Потом еще раз заходил в сопровождении прокурора города и одного бойца ОМОН. Цховребов Николай рассказал, что у своего друга он спрятал оружие, мы поехали по адресу и изъяли то оружие. Обратно мы вернулись на работу. Я больше не заходил к Цховребову и в его допросах уже не участвовал», - пояснил он суду.

Еще один свидетель командир роты ОМОН Нодар Эльдзаров был в наряде 23 августа. «Утром в 5 часов нас собрали, пояснили, что мы идем на задержания. Нас поделили на группы, мы распределились в сопровождении сотрудников УВД и прокуратуры. Мы поехали на задержание Цховребова, зашли, он не оказывал сопротивления. Примерно мы там пробыли часа два. Забрали после этого Цховребова в прокуратуру и больше указаний нам уже не дали. При мне никто насилия к Цховребову не применял. А после уже не видел Николая», - пояснил Эльдзаров.

Старший оперативный дежурный в ГОВД Георгий Кораев, заступив 26 августа на суточное дежурство, зашел к задержанному Джабиеву в камеру. «Я с ним был знаком, спросил, почему он здесь находится, поинтересовался у него, может ему что-нибудь нужно. Визуальных повреждений на нем не было. Несколько раз я его сопровождал в уборную. Он передвигался самостоятельно. Физически он себя чувствовал нормально, просто был на нервах и задавался вопросом: «Зачем я здесь», - пояснил суду свидетель.

Оперативный дежурный ГОВД Нарик Кумаритов также был на суточном дежурстве 26 августа 2020 года. Со слов свидетеля повреждений и ушибов на задержанном он не заметил, чувствовал себя хорошо, пару раз сотрудник угостил Джабиева чаем.

Сотрудник криминальной милиции Сослан Газзаев утверждал в суде, что находился в отпуске 28 августа и вместе с подсудимым Маратом Хугаевым провел в тот день много времени, поднимая холодильник на третий этаж.

«В тот день я купил холодильник, позвонил коллеге и Марату Хугаеву. Они приехали и мы ждали машину с доставкой холодильника, которая задерживалась. Они уехали, обещали позже вернуться. Минут через 40 я им опять позвонил, когда машина привезла бытовую технику. Они приехали и мы довольно долго провозились с подъемом холодильника. Потом еще просто пообщались и примерно в 13.30 они вернулись на работу», - пояснил суду свидетель.

Все свидетели допрошенные в суде ответили отрицательно на постоянный вопрос подсудимых о том, были ли свидетели очевидцами того, чтобы кто-либо из списка обвиняемых в период с 23 по 28 августа 2020 года применял в отношении потерпевших какие-либо противоправные меры или применял физическое либо моральное давление.

Следующее судебное заседание состоится 11 марта.

Напомним, 17 августа 2020 года в Цхинвале был обстрелян служебный автомобиль, в котором находился министр внутренних дел Игорь Наниев, никто не пострадал. Инал Джабиев был задержан по делу о покушении на Наниева. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей в виде компенсации за моральный ущерб его родным.

Смерть Инала Джабиева вызвала массовые протесты и политический кризис в Южной Осетии: 16 депутатов парламента с осени 2020 года по февраль 2021 года бойкотировали заседания парламента, не давая собрать кворум. В итоге работа парламента оказалась парализованной. Параллельно родные Джабиева, недовольные ходом расследования, организовали круглосуточную акцию протеста, которая проходила на площади в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года. Оппозиция и протестующие добивались увольнения генпрокурора Урузмага Джагаева, но прекратили акции, не добившись своих целей.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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