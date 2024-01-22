Вдову Джабиева возмутило требование освободить обвиняемых в его смерти

22 января 2024, 23:10

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Врачи и медсестры, выступившие на сегодняшнем заседании по делу Джабиева свидетелями обвинения, не узнали никого из подсудимых. Депутаты парламента от "Единой Осетии" просили освободить пятерых подсудимых из-под стражи "под поручительство авторитетных граждан Южной Осетии", это вмешательство в процесс возмутило вдову Джабиева.

Как писал "Кавказский узел", 27 октября 2023 года прокуратура Южной Осетии сообщила, что обвиняемые ознакомлены с материалами дела о смерти Инала Джабиева, и оно передано в суд. На первых заседаниях суда были зачитаны обвинительные заключения Джумберу Бибилову, Марату Хугаеву, Андрею Джиоеву, Ацамазу Наниеву, Ирбегу Сланову, Сергею Козонову, Зауру Гогичаеву и Алану Багаеву. Сторона защиты не признает ни одной статьи обвинения, заявили адвокаты сотрудников криминальной милиции. Защита настояла на необходимости присутствия в суде признанных потерпевшими по делу о смерти Инала Джабиева Николая Цховребова и Герсана Кулумбегова, суд постановил принудительно доставить их на следующее заседание. Однако они не были доставлены, так как переехали в Россию.

Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года после допроса по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии. В октябре 2022 года Цхинвальский горсуд вернул уголовное дело о смерти после допроса Инала Джабиева на дополнительное расследование в Генпрокуратуру Южной Осетии. По делу на тот момент были обвинены семь силовиков. Генпрокуратура Южной Осетии в марте сообщила о новых обвиняемых по делу. Среди них - бывший генпрокурор Урузмаг Джагаев, он заочно арестован и объявлен в розыск, бывший начальник УВД по Цхинвалу Урузмаг Маргиев, который находится под подпиской о невыезде. Бывший глава МВД Южной Осетии Игорь Наниев объявлен в розыск. Все они обвинены в превышении должностных полномочий.

Цхинвальский городской суд продлил сроки содержания под стражей пятерым подсудимым по делу Инала Джабиева до 27 апреля 2024 года, срок содержания под стражей у подсудимых истекал 27 января этого года.

Судья Оксана Кокоева обосновала присутствующим решение суда о продлении сроков заключения под стражей подсудимых тем, что в случаях, когда подсудимые проходят обвиняемыми по тяжким и особо тяжким преступлениям, то суд вправе продлевать сроки заключения под стражей на три месяца.

В ходе сегодняшнего заседания суд успел допросить пятерых свидетелей обвинения из ранее анонсированных десяти. Вопросы свидетелям задавали как сторона обвинения, защитники, так и сами подсудимые.

В самом начале судебного заседания гособвинитель Вильям Бестаев и адвокат потерпевшей стороны Фатима Гатагонова вновь ходатайствовали об изменении порядка исследования доказательств для сохранения принципа созидательности, настаивая на допросе потерпевших Николая Цховребова и Герсана Кулумбегова, которые не явились на прошлое заседание суда, сославшись на смену места жительства и переезд из Южной Осетии в Россию.

17 августа 2020 года в Цхинвале был обстрелян служебный автомобиль, в котором находился министр внутренних дел Игорь Наниев, никто не пострадал. Вместе с Иналом Джабиевым по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева были задержаны Николай Цховребов и Герсан Кулумбегов. После гибели Джабиева они были отпущены под подписку о невыезде. На заседании суда по делу о смерти Джабиева Кулумбегов заявил, что после задержания его из ИВС привозили в маске в криминальную милицию и избивали. Николай Цховребов также сообщил, что к нему применялось физическое насилие в стенах правоохранительных органов. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии прекратил уголовное дело Инала Джабиева и Николая Цховребова о покушении на министра, так как не было получено доказательств их причастности к покушению. Горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей в виде компенсации за моральный ущерб родным Инала Джабиева.

Судья пояснила ,что согласно статье 274 УПК РФ изначально доказательства предоставляет сторона гособвинения, а после исследования доказательств, исследуют доказательства стороны защиты.

Далее суд приступил к допросу свидетелей. В суде были допрошены медсестры и врач больницы, медсестра и водитель бригады скорой помощи и сотрудник криминальной милиции.

Врач-кардиолог Олеся Алборова, рассказала, что была на дежурстве в приемном отделении больницы, когда услышала сирен. "В коридор завезли молодого парня на каталке. Он был без признаков жизни. Я помогла довести его до противошоковой палаты, где ему начали оказывать реанимационные действия. За ним зашли еще трое парней, двое в масках, на голове у третьего была намотана футболка. Дальше я не заходила в противошоковую палату, так как это не моя компетенция", - сказала свидетель.

Медсестра Регина Сиукаева также видела, что на каталке очень быстро провезли молодого парня. "Он был в одежде, были сотрудники скорой помощи. Я оставалась в травмпункте, в противошоковую палату не зашла, так как там маленькое помещение и я бы мешала реаниматологам", - сказала медсестра.

Медсестра скорой помощи Залина Пухаева, которая выезжала на выезд, была противоречива в своих показаниях. Пожилая женщина объясняла это длительным временем, прошедшим с того дня.

В частности на вопрос гособвинителя, она сообщила, что Джабиеву дали два куба адреналина. На тот же вопрос подсудимого Хугаева, она назвала один куб. Хугаев активно задавал Пухаевой вопросы. Он объяснил это тем, что именно он выехал с другим сотрудником в тот день навстречу карете скорой помощи.

"В скорую помощь поступил вызов с пометкой «срочно». Нам назвали адрес здания, где располагается Горгаз. Когда мы подъезжали, то нас остановила машина и показала, куда надо проехать. Мы зашли в здание, спускались вниз по лестницам, оказались в большом помещении. на полу лежал парень в белой футболке. Проверили пульс, его не было, зрачки расширены, дыхания не было. Сердечно-легочная реанимация оказалась бесполезной. Мы ввели ему два кубика адреналина, чтобы запустить работу сердца, я делала ему закрытый массаж сердца. Все было безуспешно. В зале были какие-то парни, когда мы заходили в зал, то один из них склонился над парнем, в попытке начать делать ему искусственное дыхание, но когда увидел врачей, отошел в сторону. Когда наши действия оказались безуспешными, они подхватили его и уложили на носилки и мы повезли его в больницу", - рассказывала она.

Как остальные медработники, Пухаева сообщила, что никого из присутствующих в суде подсудимых не узнает и не помнит. Хугаев долго расспрашивал медсестру скорой помощи, где сидел врач скорой помощи, - рядом с водителем или с телом Джабиева в кузове машины, делала ли она искусственное дыхание Джабиеву через марлю с соблюдением норм гигиены или без? Медсестра отвечала сбивчиво, Хугаев обвинил ее в неточности показаний.

Водитель скорой помощи, который работал 28 августа 2020 года на вызове, также подтвердил суду, что даже не видел пациента, которого положили в кузов машины. "Мне просто сказали ехать быстрее, когда Джабиева погрузили в машину, а уже во дворе больницы я также не успел его рассмотреть, так как вокруг носилок собралось большое количество людей", - сказал водитель.

Очередной свидетель, бывший старший уполномоченный криминальной милиции пояснил, что в тот день видел Инала Джабиева в кабинете на работе, перекинулся с ним парой слов и поднялся на второй этаж к себе в кабинет.

"Я пришел на работу, поднялся в кабинет, включил компьютер, потом спустился на первый этаж за водой, проходя к кулеру я увидел в открытую дверь какого-то парня, спросил его фамилию, он ответил Джабиев и я пошел дальше. Он стоял в кабинете один, был одет в спортивный костюм, с длинными рукавами. Позднее я и Хугаев поехали заказывать на работу обед, прождали заказ минут 20, потом мы дважды ездили к коллеге домой, помогали переносить холодильник и вернулись на работу. Когда мы подъезжали на работу, туда же заворачивал и наш коллега Андрей Джиоев (один из подсудимых - прим. "Кавказского узла").

Мы поднялись обедать с коллегами — за обедом были Алан Багаев, Марат Хугаев, Сергей Козонов. Потом мы услышали крики снизу о помощи и побежали вниз. Я не понял, кто кричал, но мы поняли снизу и поэтому побежали вниз. Там в спортзале уже увидели на полу парня потом я и Хугаев поехали навстречу скорой помощи на служебном авто, так как они долго ехали", - сказал он.

После опроса пятерых свидетелей, присутствующие в зале суда представители партии "Единая Осетия" подали суду ходатайство об освобождении из-под стражи подсудимых "под поручительство авторитетных граждан Южной Осетии". В частности в ходатайстве парламентарии от фракции «Единой Осетии» уточнили, что у подсудимых есть государственные награды, заслуги перед отечеством, за время нахождения под стражей они не нарушали правила примерного применения, у них есть семьи и дети".

Вдова Инала Джабиева, Оксана Сотиева возмутилась ходатайством депутатов от "Единой Осетии", расценив его как возмутительное нарушение - вмешательство в суд.

Судья Оксана Кокоева не удовлетворила ходатайство парламентариев, продлив сроки содержания подсудимым на три месяца.

Дело Инала Джабиева напомнило дело Владимира Цкаева, который умер после допроса в отделе полиции Владикавказа в ночь на 1 ноября 2015 года. Следствие по делу о его смерти длилось более двух лет. "Кавказский узел" подготовил видеосюжет о том, как Земфира Цкаева борется за справедливое наказание для тех, кто виновен в смерти ее супруга и лишил ее детей отца.

Смерть Инала Джабиева вызвала массовые протесты и политический кризис в Южной Осетии: 16 депутатов парламента с осени 2020 года по февраль 2021 года бойкотировали заседания парламента, не давая собрать кворум. В итоге работа парламента оказалась полностью парализованной. Параллельно родные Джабиева, недовольные ходом расследования, организовали круглосуточную акцию протеста, которая проходила на площади в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года. Оппозиция и протестующие добивались увольнения генпрокурора Урузмага Джагаева, но прекратили акции, не добившись своих целей.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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