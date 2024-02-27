Свидетели рассказали о пребывании Джабиева и Цховребова у силовиков

27 февраля 2024, 15:41

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Свидетели обвинения, сотрудники силовых структур, на допросе в Цхинвальском городском суде не стали упоминать о синяках и травмах, полученных Иналом Джабиевым и Николаем Цховребовым, хотя ранее заявляли об этом на предварительном следствии. Врач подтвердил, что Джабиев при поступлении в больницу был мертв, на теле зафиксированы многочисленные ссадины.

Как информировал "Кавказский узел", на прошлом судебном заседании по делу о смерти Инала Джабиева, которое прошло 20 февраля, свидетели заявили, что при его задержании и конвоировании насилие к нему не применялось. Подсудимые на заседании вели себя грубо, судье даже пришлось удалить с процесса одного из них. 26 февраля несколько сотрудников СОБР и ОМОН рассказали, что в милиции к Джабиеву насилие не применялось. Прокурор обратил внимание суда, что силовики ранее давали другие показания.

Дело о смерти Джабиева было передано в суд в октябре 2023 года. На первых заседаниях были зачитаны обвинительные заключения сотрудникам милиции Джумберу Бибилову, Марату Хугаеву, Андрею Джиоеву, Ацамазу Наниеву, Ирбегу Сланову, Сергею Козонову, Зауру Гогичаеву и Алану Багаеву. Сторона защиты не признает ни одной статьи обвинения, заявили адвокаты. 22 января депутаты парламента от "Единой Осетии" попросили освободить пятерых подсудимых из-под стражи "под поручительство авторитетных граждан Южной Осетии". Это вмешательство в процесс возмутило вдову Джабиева.

В Цхинвальском суде на заседании по делу о смерти Инала Джабиева допросили 12 свидетелей. Явку части свидетелей суд обеспечил принудительным приводом. По повесткам не удалось пригласить в суд потерпевших Герсана Кулумбегова, Николая Цховребова, - со слов соседей, они давно не проживают по адресам регистрации. Соседи бывшего министра внутренних дел Игоря Наниева также пояснили приставам, что он проживает за пределами республики. Бывший руководитель следственного управления Генпрокуратуры Коста Джиоев, со слов матери, давно проживает за пределами Южной Осетии. Врач скорой помощи Наталия Гергаулова больна и не может явиться в суд. Зал суда был полон. Из числа депутатов на судебном процессе была Зита Бесаева.

Свидетель врач-анестезиолог-реаниматолог Рудольф Алборов рассказал в суде, что Инала Джабиева он осмотрел 28 августа 2020 года, когда его тело доставили в больницу на скорой помощи.

По словам врача, в момент осмотра Джабиев был уже мертв. Подсудимые и защита обвиняемых в вопросах делали акцент на стаже работы свидетеля, правомочен ли он определять трупные пятна от кровоподтеков и ссадин, процедуре констатации смерти Джабиева. "Федеральный закон гласит - моментом смерти является момент смерти мозга", - отметил адвокат обвиняемых.

"Необходимости в определении наступления смерти мозга не было как и в реанимационных мероприятиях, так как Джабиев поступил с трупным окоченением. Тело было холодным, белым, крепким. Давление и пульс по нулям, дыхания не было, зрачки увеличены. На нижних и верхних конечностях были множественные ссадины. Смерть человека определи три врача, я был четвертый врач. Реанимационные мероприятия проводятся, если человеку вот сейчас стало плохо, а в больницу привезли окоченелый труп. Я поручил сестрам накрыть его простыней и провести в противошоковую палату", - сказал врач.

На вопрос защиты обвинения, какие сопроводительные документы были с Джабиевым от врачей скорой помощи, Алборов ответил, что никаких документов не было.

Бывший участковый Альберт Мамиев 28 августа 2020 года дежурил на КПП. Рассказал, что запускал служебный автомобиль МВД, который уехал обратно минут через 20-30. "Спустя три часа был вызов в больницу и мы группой поехали туда с бойцами ОМОН и там был труп Джабиева. С ним возились врачи, я приподнял простыню, заметил на нем синяки", - рассказал он.

Сотрудник СОБРа Заур Бестаев рассказал, что знал Джабиева "по городу". А сам принимал участие в мероприятиях с Цховребовым, охранял его в подвале здания Пограничной службы КГБ РЮО. "К Цховребову заходили только Людвиг Алборов и Ацамаз Наниев", - сказал свидетель.

Гособвинитель сообщил, что есть существенные расхождения в показаниях Бестаева с тем, что он говорил на этапе предварительного следствия. "При сопровождении Цховребова в санузел, заметил на локте синяки", - огласил гособвинитель ранее данные показания Бестаева. Свидетель попросил показать его подпись на протоколе, заявив, что он "этого не говорил".

Сотрудник ОМОН Ирбег Арсоев охранял Николая Цховребова вместе с Зауром Бестаевым. "Видел Цховребова в камере, он лежал, кажется, спал. Один раз его сопроводили в санузел. С обеда мы несли службу, один раз к нему заходили Людвиг Алборов и Ацамаз Наниев. Мы были метрах в десяти и разговор внутри я не слышал", - пояснил свидетель.

На этом этапе не прерывая допроса, гособвинитель задал вопрос подсудимому Ацамазу Наниеву, но тот отказался отвечать и добавил, что он будет отвечать согласно регламенту судебного порядка.

Адвокат потерпевших Фатима Гатагонова усмотрела в показаниях Арсоева расхождения и с одобрения судьи зачитала показания свидетеля на этапе первого допроса. "Когда Цховребов шел в санузел, то Арсоеву показалось, что он слегка прихрамывал", - говорится в них.

Сармат Качмазов также в составе группы был на задержании Инала Джабиева. "Мы доставили его в здание Погранслужбы, оставили там. За период моего нахождения там к нему заходил только Ацамаз Наниев. Потом нас сменили", - рассказал Сармат. По его словам он не помнит, кто им отдавал приказы, и кто руководил действиями спецназовцев.

Сотрудник СОБРа Андрей Лалиев знал Инала Джабиева при жизни, так как жили по соседству. По словам спецназовца 23 августа 2020 года его вместе с коллегами пригласили в прокуратуру, где им сообщили о операции по задержанию ряда лиц. После полученных инструкций спецназ группами отправился по адресам на задержания. Вместе с группой захвата в машину сел и оперативник Ацамаз Наниев, который давал указания, какие адреса надо проверить. "Вначале мы приехали в район Гуджабаур, зашли в дом. Сотрудники розыска зашли внутрь, пробыли там минут 15-20, после чего Ацамаз Наниев сказал, что надо кого-то с района Царза доставить в прокуратуру. Приехали по адресу, где жил Джабиев, там уже застали сотрудников около дверей и во дворе. Сотрудники прокуратуры там проводили следственные мероприятия. Ацамаз сказал нам, что надо доставить Инала в прокуратуру. Мы надели на него наручники, и втроем его спустили вниз", - рассказал хронику того дня Лалиев.

После доставки Джабиева в прокуратуру, по распоряжению Ацамаза Наниева доставили Инала Джабиева в подвал Пограничной службы на цокольный этаж и поместили в камеру. Далее к нему заходил Ацамаз Наниев и там проходил разговор на повышенных тонах между задержанным и оперативником. "О чем они говорили, я не знаю, я поднялся вверх по лестнице. Наниев выходил, потом вновь возвращался в камеру на разговор. Он может пробыл в камере 7-10 минут в первый раз, потом тоже может несколько минут во второй раз. Потом мы оставили там замену, и поехали на доставку следующего задержанного в микрорайон "Московский"", - пояснил Лалиев.

Свидетель пояснил, что если бы к задержанному применяли силу, то не были бы слышны разговоры, так как "одновременно нельзя вести разговор на повышенных тонах и применять физическое насилие к человеку".

Далее суд допросил в качестве свидетелей троих сотрудников Погранслужбы, которые дежурили с 23 по 28 августа 2020 года. Свидетель Руслан Кулумбегов пояснил суду, что сотрудники бывают в курсе случаев задержания нарушителей государственной границы, которых доставляют в ведомство. Однако, не знал и не видел, что в здании погранслужбы находились задержанные Джабиев и Кулумбегов.

Пограничник Георгий Джиоев пояснил, что к задержанным сотрудников Погранслужбы не допустили, так как этим делом занимались МВД. "Я знал, что есть задержанные, но кто у нас содержался я не знал. Никого не видел, не знал, кого привезли, кого увезли", - пояснил свидетель.

Сотрудник Погранслужбы пояснил, что в течении дежурства выходил и по возвращении увидел, что сотрудники не в форме пограничников в масках искали лекарства, потом передали ключи от камеры и сказали, что уезжают уже «с концами».

Пенсионер, бывший сотрудник Погранслужбы Игорь Плиев пояснил суду, что накануне вечером 22 августа 2020 года руководство предупредило, что «на следующий день привезут задержанных, но что пограничники в этом задержании участия не принимают и отношения к этому не имеют».

Все сотрудники Погранслужбы на суде подтвердили, что никого из подсудимых с 23 по 28 августа 2020 года не видели. Остальные свидетели также подтвердили, что помимо Алборова Людвига и Ацамаза Наниева не видели.

Следующее судебное заседание намечено на 4 марта.

Напомним, 17 августа 2020 года в Цхинвале был обстрелян служебный автомобиль, в котором находился министр внутренних дел Игорь Наниев, никто не пострадал. Инал Джабиев был задержан по делу о покушении на Наниева. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей в виде компенсации за моральный ущерб его родным.

Смерть Инала Джабиева вызвала массовые протесты и политический кризис в Южной Осетии: 16 депутатов парламента с осени 2020 года по февраль 2021 года бойкотировали заседания парламента, не давая собрать кворум. В итоге работа парламента оказалась парализованной. Параллельно родные Джабиева, недовольные ходом расследования, организовали круглосуточную акцию протеста, которая проходила на площади в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года. Оппозиция и протестующие добивались увольнения генпрокурора Урузмага Джагаева, но прекратили акции, не добившись своих целей.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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