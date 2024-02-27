Силовики из СОБР и ОМОН изменили свои показания в суде по делу Джабиева

27 февраля 2024, 10:48

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В Цхинвальском горсуде выступили свидетели, доставленные принудительно после того, как они отказались давать свои показания. Врач больницы в Цхинвале заявил, что Инал Джабиев был уже мертв, когда его доставила скорая, а несколько сотрудников СОБР и ОМОН рассказали, что в милиции к Джабиеву насилие не применялось. Прокурор обратил внимание суда, что силовики ранее давали другие показания.

Как информировал "Кавказский узел", на прошлом судебном заседании по делу о смерти Инала Джабиева, которое прошло 20 февраля, свидетели заявили, что при его задержании и конвоировании насилие к нему не применялось. Подсудимые на заседании вели себя грубо, судье даже пришлось удалить с процесса одного из них.

Дело о смерти Джабиева было передано в суд в октябре 2023 года. На первых заседаниях были зачитаны обвинительные заключения сотрудникам милиции Джумберу Бибилову, Марату Хугаеву, Андрею Джиоеву, Ацамазу Наниеву, Ирбегу Сланову, Сергею Козонову, Зауру Гогичаеву и Алану Багаеву. Сторона защиты не признает ни одной статьи обвинения, заявили адвокаты. 22 января депутаты парламента от "Единой Осетии" попросили освободить пятерых подсудимых из-под стражи "под поручительство авторитетных граждан Южной Осетии". Это вмешательство в процесс возмутило вдову Джабиева.

26 февраля в Цхинвальском городском суде дали показания 11 свидетелей по делу о смерти Инала Джабиева. Речь идет о свидетелях, которые не дали показания на предыдущем заседании суда и которых подвергли принудительному приводу, сообщило 26 февраля ИА "Рес".

Первым дал показания врач анестезиолог-реаниматолог Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) Батыр Алборов. Он дежурил 28 августа 2020 года и был вызван в приёмное отделение. По его словам, ему сообщили, что доставлен молодой человек без признаков жизни.

"Я осмотрел его прямо в приемном отделении и признаков жизни действительно не было. Отсутствовало дыхание, тело холодное, сердце не билось. Врач приёмного отделения констатировал его смерть, у него уже были трупные окоченения. Реанимационные мероприятия не оказывались, так как уже доставили без признаков жизни. В скорой тоже сказали, что он мёртв и реанимационные мероприятия в таких случаях не оказываются", – пояснил Алборов.

После констатации смерти, тело Джабиева было отвезено в противошоковое отделение, добавил врач.

Подозреваемый Марат Хугаев обратил внимание суда, что показания Алборова отличаются от показаний других свидетелей.

Бывший сотрудник МВД Альберт Мамиев заявил суду, что не может полностью вспомнить события 2020 года из-за давно. "Приехала служебная машина МВД и спустя 20-40 минут уехала обратно. Потом в течение двух часов поступил вызов в больницу. Мы приехали в приемное отделение и там был труп молодого человека. От врачей узнали, что это был Инал Джабиев", – сказал Мамиев.

Он добавил, что на лице Джабиева были большие синяки.

Сотрудник СОБР Заур Бестаев рассказал, что, когда он охранял Цховребова, к тому в кабинет заходили Алборов и Наниев. "О чем они говорили я не слышал. В ходе моего дежурства насилие в адрес задержанного никто не применял", – сказал Бестаев суду.

Обвинение обратило внимание суда, что показания Бестаева отличаются от тех показаний, которые он дал ранее. По словам прокурора, ранее силовик утверждал, что Цховребов показывал ему синяки.

Сотрудник ОМОН Ирбег Арсоев также рассказал, что охранял Цховребова. "Когда он находился под стражей, мы отвели его в уборную. Он передвигался самостоятельно без поддержки. Во время дежурства к нему заходили Ацамаз Наниев с Людвигом Алборовым", – пояснил он суду.

Прокурор также заявил суду, что ранее Арсоев давал другие показания. Он отметил, что сотрудник ОМОН ранее утверждал, что когда Цховребов шел в уборную, то Арсоеву показалось, что он прихрамывал.

Свидетель Сармат Качмазов рассказал суду, что сопровождал Джабиева из дома в микрорайоне "Царз" в здание погранслужбы КГБ. "За время моего недолгого пребывания у пограничников, к Джабиеву заходил Наниев. Мы стояли в коридоре, а они закрыли дверь. Их беседу мы не слышали. Когда Наниев вышел из камеры, к Джабиеву мы больше не заходили", – рассказал он.

Адвокат потерпевшей стороны обратил внимание суда, что ранее Качмазов утверждал, что разговор Наниева с Джабиевым шел на повышенных тонах. Из разговора Качмазов понял, что Джабиев отрицает причастность к преступлению, а Наниев не верил ему и требовал признаться.

Качмазов заявил, что не давал таких показаний, и что они не соответствуют действительности.

Еще один сотрудник СОБР Андрей Лалиев, также сопровождавший Джабиева в погранслужбу КГБ, рассказал суду, что слышал разговор на повышенных тонах между Наниевым и Джабиевым.

Остальные свидетели – сотрудники погранслужбы КГБ Руслан Кумаритов, Георгий Джиоев, Игорь Плиев, Александр Гаглоев и Родион Сидамонты дали примерно одинаковые показания. Они отметили, что не знали кто содержится в камере задержанных, поскольку перед сменой им сказали с ними не общаться.

Следующее заседание суда запланировано на 4 марта.

Напомним, 17 августа 2020 года в Цхинвале был обстрелян служебный автомобиль, в котором находился министр внутренних дел Игорь Наниев, никто не пострадал. Инал Джабиев ыбал задержан по делу о покушении на Наниева. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей в виде компенсации за моральный ущерб его родным.

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