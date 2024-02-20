Свидетели обвинения изложили суду версию задержания Джабиева

20 февраля 2024, 03:12

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При задержании и конвоировании жителя Южной Осетии Инала Джабиева насилие к нему не применялось, заявили суду свидетели обвинения, с трудом вспомнив детали задержания покойного. Подсудимые вели себя на заседании по-хамски, судье даже пришлось удалить с процесса одного из них.

Как писал "Кавказский узел", 29 января в Цхинвальском городском суде дали показания шесть свидетелей обвинения по делу о смерти Инала Джабиева. Они заявили, что не видели, чтобы подсудимые применяли к Джабиеву физическое насилие. Один из свидетелей заявил, что Джабиев не сообщал ему имена тех, кто его бил. Вдова Джабиева Оксана Сотиева опровергла слова свидетеля, отметив, что он лично ей называл имя как минимум одного участника избиения. 7 февраля суд удовлетворил ходатайство об ограничении присутствия родственников обвиняемых на заседаниях. 12 февраля шестеро свидетелей обвинения заявили, что лишь в общих чертах помнят события тех дней, а некоторые из них отказались от показаний, данных во время следствия.

Дело о смерти Джабиева было передано в суд в октябре 2023 года. На первых заседаниях были зачитаны обвинительные заключения сотрудникам милиции Джумберу Бибилову, Марату Хугаеву, Андрею Джиоеву, Ацамазу Наниеву, Ирбегу Сланову, Сергею Козонову, Зауру Гогичаеву и Алану Багаеву. Сторона защиты не признает ни одной статьи обвинения, заявили адвокаты. 22 января депутаты парламента от "Единой Осетии" попросили освободить пятерых подсудимых из-под стражи "под поручительство авторитетных граждан Южной Осетии". Это вмешательство в процесс возмутило вдову Джабиева.

В Цхинвальском городском суде 19 февраля допросили пятерых свидетелей гособвинения из 17 оповещенных судом. После неоднократных предупреждений судья Оксана Кокоева удалила из зала суда подсудимого Марата Хугаева за нарушение регламента судебного заседания. Как и на предыдущих допросах, часть свидетелей не помнила деталей событий с 23-28 августа 2020 года, передает корреспондент "Кавказского узла".

Свидетель Ацамаз Алборов рассказал в суде, что рано утром 23 августа по указанию начальника Ацамаза Наниева поехал с коллегой Михаилом Гаглоевым по адресу, названному Наниевым в районе ЦАРЗ, откуда забрали Инала Джабиева. Бойцы СОБРа, по словам свидетеля, доставили Джабиева сначала в прокуратуру, затем отвезли его в подвал Погранслужбы. Документов или письменных распоряжений на арест Джабиева и доставку задержанного в здание Погранслужбы у бойцов также не было. Только «устные распоряжения». «Ненадолго к нему заходил Наниев Ацамаз. Мы стояли в коридоре, слышал обрывки разговора, доносящиеся из камеры. Разговор шел спокойно, без посторонних шумов. При мне никто к Джабиеву не применял физическое насилие. На руках у него были наручники. Потом мы поехали на задержание Кулумбегова в микрорайон Московский и его также доставили в Генпрокуратуру, и вернулись к нему домой на проведение обыска», - пояснил Наниев.

17 августа 2020 года в Цхинвале был обстрелян служебный автомобиль, в котором находился министр внутренних дел Игорь Наниев, никто не пострадал. Вместе с Иналом Джабиевым по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева были задержаны Николай Цховребов и Герсан Кулумбегов. После гибели Джабиева они были отпущены под подписку о невыезде. На заседании суда по делу о смерти Джабиева Кулумбегов заявил, что после задержания его из ИВС привозили в маске в криминальную милицию и избивали. Николай Цховребов также сообщил, что к нему применялось физическое насилие в стенах правоохранительных органов. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии прекратил уголовное дело Инала Джабиева и Николая Цховребова о покушении на министра, так как не было получено доказательств их причастности к покушению. Горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей в виде компенсации за моральный ущерб родным Инала Джабиева.

Адвокат потерпевших Фатима Гатагонова отметила, что показания свидетеля серьезно расходятся с его же показаниями, данными в период предварительного следствия. Свидетель сказал, что не помнит своих показаний, так как прошло много времени. Гатагонова обратила внимание суда, что «не помнит» - это "страховка" от оглашения показаний свидетеля, которые могут быть озвучены только в случае, если свидетель отказывается от своих слов.

И защита обвинения, и защита потерпевших вспомнили об инциденте при задержании Инала Джабиева, когда при выводе задержанного из подъезда он, будучи в домашних тапочках, поскользнулся и упал, а с ним и бойцы СОБРа. Адвокат обвиняемых пытался выяснить, ударился ли Инал Джабиев при падении на лестницах, жаловался ли он на что-то после этого. Адвокат потерпевших Гатагонова уточнила у свидетеля, получил ли он сам какие-нибудь увечья либо травмы при падении. «Я был в ботинках и в бронежилете, я не ударился. Ацамаз тоже упал, мы его подняли, он не жаловался на боли или ушибы», - пояснил свидетель.

Подсудимые принимают достаточно активное участие в процессе. У своих коллег, которые проходят свидетелями, они уточнили, ознакомились ли свидетели с текстом первых протоколов допросов во время предварительного следствия. Каждому свидетелю подсудимые адресуют один и тот же вопрос: «Видел ли свидетель в период с 23 августа по 28 августа кого-либо из подсудимых рядом с потерпевшими или же в проявлении насилия либо агрессии по отношению к потерпевшим». Из 28 опрошенных на сегодняшний день свидетелей все ответили отрицательно. Исключение составляет Ацамаз Наниев. Его имя чаще всего свидетели упоминают как командира, отдававшего приказы, который заходил ненадолго в камеры к задержанным, находился в комнате допроса в криминальной милиции. Вспоминают и ряд других эпизодов с его участием.

На протяжении всего процесса, подсудимые позволяют себе отпускать в адрес гособвинения довольно едкие замечания относительно уровня профессионализма и обвинения в некомпетентности. Именно из-за такого поведения судья удалила из зала Марата Хугаева.

Подсудимый Сергей Козонов ходатайствовал «о правильной формулировке вопросов гособвинения к свидетелям». «В нашем обвинительном заключении речь идет только о 28 августе 2020 года. Что было до 28 числа, никого, кроме Наниева Ацамаза, не касается. В нашем обвинении говорится, что 28 августа кроме нас ни у кого доступа к задержанным не было. В нашем обвинении говорится, что только у нас был доступ. Но свидетели говорят, что нас они не видели», - сказал Козонов.

Свидетель Михаил Гаглоев, начальник отделения в СОБР, участия в задержании Джабиева не принимал, а только доставил Джабиева в суд, после чего остался снаружи зала заседаний. После окончания процесса было поручение забрать его обратно в УВД. В период конвоирования Джабиева следов ударов свидетель не заметил. После Гаглоев еще сопровождал Джабиева в криминальную милицию. «Мы его завели в кабинет, оставили там одного и вышли, вернулись на работу», - пояснил Гаглоев.

Сотрудник СОБР Владимир Плиев также конвоировал Джабиева в суд, где рассматривалось его дело об употреблении запрещенных веществ. Тогда судья назначил Джабиеву штраф 10 тысяч рублей и вынес постановление освободить в зале суда. "Из суда мы обратно отвезли его в ГОВД по поручению Наниева Ацамаза. Кроме этого отрезка больше не видели его", - сообщил Плиев.

Фатима Гатагонова попросила подробнее рассказать, как именно свидетель узнал о смерти Джабиева, при каких обстоятельствах ему это стало известно, где застала его эта новость о смерти Джабиева. «Меня позвали на работу примерно после обеда. Я выехал из села Принеу, поехал в криминальную милицию. Через час я был на работе и там узнал, что Джабиеву стало плохо, его увезли в больницу и где-то ближе к вечеру узнал о его смерти», - пояснил Плиев.

Еще два свидетеля Родион Шавердов и Владимир Налбандов практически никаких полезных суду показаний не дали. Оба большую часть событий, рассматриваемых судом, не помнили либо не видели.

Напомним, что Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года после допроса по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии. В марте 2023 года Генпрокуратура Южной Осетии сообщила о новых обвиняемых по делу. Среди них - бывший генпрокурор Урузмаг Джагаев, он заочно арестован и объявлен в розыск, бывший начальник УВД по Цхинвалу Урузмаг Маргиев, который находится под подпиской о невыезде. Бывший глава МВД Южной Осетии Игорь Наниев объявлен в розыск. Все они обвинены в превышении должностных полномочий.

Смерть Инала Джабиева вызвала массовые протесты и политический кризис в Южной Осетии: 16 депутатов парламента с осени 2020 года по февраль 2021 года бойкотировали заседания парламента, не давая собрать кворум. В итоге работа парламента оказалась парализованной. Параллельно родные Джабиева, недовольные ходом расследования, организовали круглосуточную акцию протеста, которая проходила на площади в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года. Оппозиция и протестующие добивались увольнения генпрокурора Урузмага Джагаева, но прекратили акции, не добившись своих целей.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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