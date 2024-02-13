Свидетели затруднились вспомнить все обстоятельства по делу Джабиева

13 февраля 2024, 07:01

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На суде по делу о смерти жителя Южной Осетии Инала Джабиева выступили шестеро свидетелей обвинения, которые лишь в общих чертах вспомнили события тех дней, в частности, задержание потерпевшего по делу Николая Цховребова. Некоторые из них также отказались от показаний, данных во время следствия.

Как писал "Кавказский узел", 29 января в Цхинвальском городском суде дали показания шесть свидетелей обвинения по делу о смерти Инала Джабиева. Они заявили, что не видели, чтобы подсудимые применяли к Джабиеву физическое насилие. Один из свидетелей заявил, что Джабиев не сообщал ему имена тех, кто его бил. Вдова Джабиева Оксана Сотиева опровергла слова свидетеля, отметив, что он лично ей называл имя как минимум одного участника избиения. 7 февраля суд удовлетворил ходатайство об ограничении присутствия родственников обвиняемых на заседаниях.

Дело о смерти Джабиева было передано в суд в октябре 2023 года. На первых заседаниях были зачитаны обвинительные заключения сотрудникам милиции Джумберу Бибилову, Марату Хугаеву, Андрею Джиоеву, Ацамазу Наниеву, Ирбегу Сланову, Сергею Козонову, Зауру Гогичаеву и Алану Багаеву. Сторона защиты не признает ни одной статьи обвинения, заявили адвокаты. 22 января депутаты парламента от "Единой Осетии" попросили освободить пятерых подсудимых из-под стражи "под поручительство авторитетных граждан Южной Осетии". Это вмешательство в процесс возмутило вдову Джабиева.

Цхинвальский городской суд продолжил 12 февраля допрос свидетелей стороны обвинения по делу о смерти Инала Джабиева. В суд по повесткам пригласили 11 свидетелей, явились шестеро. Все свидетели - сотрудники правоохранительных органов.

За ходом судебного процесса в зале суда наблюдают родственники подсудимых, потерпевшая сторона в лице вдовы Инала Джабиева Оксаны Сотиевой и матери Николая Цховребова Аллы Габатовой. Третий потерпевший Герсан Кулумбегов на суды не приходит. На процессе также присутствовали депутаты от партии «Ныхас» Зита Бесаева и Давид Санакоев. За нарушение дисциплины из зала суда был удален родственник одного из подсудимых, передает корреспондент "Кавказского узла".

В основном свидетели в этот раз больше обычного ссылались на давность прошедшего времени со дня преступления. Этим фактом они частично объясняли расхождения в показаниях сравнительно протоколов допроса на этапе предварительного следствия. Кроме того, практически все свидетели из числа подсудимых называли имя Ацамаза Наниева, который периодически заходил к задержанным и спустя минут 15-20 выходил. Остальных подсудимых, по словам допрошенных свидетелей, они не видели.

Свидетель Владимир Джигкаев помнит, что в день его дежурства 25 августа его направили нести пост к зданию югоосетинского Погрануправления, где находился задержанный Николай Цховребов.

«В тот день к нему минут на 15 заходил сотрудник ГОВД Ацамаз Наниев, но ненадолго. Двери в камеру были вроде как слегка приоткрыты. Никакого шума или криков я не слышал. Когда Наниев заходил в камеру, в руках у него был кажется планшет и бумаги», - пояснил свидетель, добавив, что после ухода Наниева задержанный Цховребов попросился в уборную и прошел сам в сопровождении конвоира. При этом он пояснил, что от Цховребова жалоб в отношении Наниева на момент дежурства свидетеля на посту не поступало.

17 августа 2020 года в Цхинвале был обстрелян служебный автомобиль, в котором находился министр внутренних дел Игорь Наниев, никто не пострадал. Вместе с Иналом Джабиевым по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева были задержаны Николай Цховребов и Герсан Кулумбегов. После гибели Джабиева они были отпущены под подписку о невыезде. На заседании суда по делу о смерти Джабиева Кулумбегов заявил, что после задержания его из ИВС привозили в маске в криминальную милицию и избивали. Николай Цховребов также сообщил, что к нему применялось физическое насилие в стенах правоохранительных органов. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии прекратил уголовное дело Инала Джабиева и Николая Цховребова о покушении на министра, так как не было получено доказательств их причастности к покушению. Горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей в виде компенсации за моральный ущерб родным Инала Джабиева.

Ацамаз Наниев заявил суду, что «на тот момент у Цховребова было административное правонарушение по употреблению марихуаны, в камеру к Цховребову он заходил по этой причине».

Второй свидетель Давид Джиоев нес дежурство на посту в Погрануправлении 28 августа. Именно этот свидетель доставлял Цховребова из подвала Погрануправления в здание криминальной милиции и обратно. Он же доставлял позднее Цховребова из камеры здания Погрануправления в больницу. Показания Джиоева на суде неоднократно расходились с протоколами допроса предварительного следствия от 1 сентября 2020 года.

Больше всех на этом судебном заседании занял допрос именно этого свидетеля. Он частично не признал свои изначальные показания, хотя оригинальность своей подписи на протоколах допроса признал, но сослался на то, что подписывал протоколы, не глядя. «Нам сказали, что в Цховребову есть вопросы и его надо доставить в криминальную милицию. Мы его привезли и отвели на второй этаж, завели в кабинет, посадили на стул. Пришел Ацамаз Наниев и сказал нам, что мы свободны. Мы спустились в казарму. Потом нам набрал начальник и сказал забрать Цховребова обратно. Мы зашли в кабинет, он сидел там же, куда мы его посадили при доставке. Когда мы привезли его обратно в Погрануправление, Цховребов пожаловался на плохое самочувствие, сказал, что ему сложно дышать и попросил вызвать ему врача. Пришел тюремный врач и сказал, что визуально сложно что-то определить и надо везти его в больницу", - пояснил Джиоев.

Гособвинитель усмотрел в показаниях свидетеля явные расхождения и с одобрения судьи зачитал изначальные показания Джиоева из материалов уголовного дела, где была зафиксирована иная хроника событий. «Мне набрал начальник и сказал: "Заберите обратно Цховребова". Мы поднялись в кабинет, Цховребов сидел на стуле в наручниках за спиной. На приказ встать и идти, тот сказал, что не может, и сказал, что ему больно. Цховребов не мог самостоятельно идти. Тогда мы его приподняли за подмышки и несли так до служебной машины. В машину его положили, приподняв его за руки и ноги. Мы его сопроводили, он был в наручниках, сам сел в машину, сам с машины вышел, сам зашел в камеру. Потом позвал меня и сказал, что ему стало плохо. Я его вывел в коридор, он сказал, что ему не хватает дыхания. Мы позвонили начальнику Руслану Бетееву и сказали, что ему плохо. Мы стали поднимать Цховребова, тот сказал, что ему плохо, и сняв с него наручники, забросил руку на шею, подхватив его и отвез в санузел, где Цховребов одной рукой умылся. Так же его подтащил к камере, взяли под руки и понесли на кровать. Он там прилег и сказал, что ему тяжело дышать», - зачитал гособвинитель Сиукаев первый протокол допроса Давида Джиоева он сентября 2020 года.

В суде Джиоев отказался от этих показаний. «Я такого не говорил. Это не мои показания. Я, не читая, подписал показания», - сказал он суду.

Свидетель рассказал, что с окна второго этажа видел, как во двор Криминальной милиции заехала карета скорой помощи и направилась на задний двор, в ту сторону, где располагался спортзал. Кого вывезли в машине «скорой», Джиоев не знал, да «и особо не интересовало».

Гособвинитель вновь усмотрел расхождения в показаниях и зачитал отрывки из показаний от октября 2020 года. При этом прокурор продемонстрировал ему протокол допроса - свидетель подтвердил и опознал свои подписи протокола, но продолжил утверждать, что не читал свои показания перед тем, как подписать

Оксана Сотиева также задала вопрос Джиоеву на предмет безразличной реакции на появившуюся машину скорой помощи. «К вам в Криминальную милицию так часто приезжает скорая помощь, что у вас не возникло вопросов, зачем она там?» - спросила Сотиева. Свидетель ответил, что его это не насторожило.

Еще один свидетель, водитель в правоохранительных органах Альберт Кудзиев практически ничего не помнил из показаний, сославшись на их давность. Он привез группы захвата рано утром во двор дома, где жил Инал Джабиев, однако в квартиру не поднимался за группой, ожидал в подъезде, и видел только, что когда Джабиева сводили вниз по лестнице, кто-то споткнулся на ступеньках и почти упали.

"В 05.00 утра мы приехали во двор прокуратуры и нас отправили в район «Царз» (там жил Инал Джабиев). Я прошу зачитайте мне мои показания, не помню я уже. Он шел спокойно, сопротивления не оказывал. Отвезли его по распоряжению Ацамаза Наниева в здание Погрануправления", - сказал Кудзиев. Он добавил, что ему не известно, применялась ли к Цховребову или Джабиеву физическая сила.

Свидетель Артур Лохов просил суд зачитать ему его изначальные показания, чтобы он смог вспомнить, так как на большую часть вопросов у него не было ответа, как он сам пояснил из-за давности прошедшего времени. Суд отказал ему, так как по закону протоколы допроса разрешено зачитывать только в том случае, если свидетель отказывается от своих слов.

Свидетель Алик Гиголаев также рассказал, что в камеру к заключенным 25 августа заходил только Ацамаз Наниев. «Он там пробыл от силы 10 минут, я слышал только обрывки речи. Остальных подсудимых я и не видел приходящими к задержанным. А на следующем дежурстве уже 28 августа я стоял на КПП Криминальной милиции, когда заехала машина, кого-то привезла. Но я же не видел, кого, мне на посту не видно. А после обеда приехала машина скорой помощи», - пояснил Гиголаев.

Сами подсудимые довольно активно задают вопросы свидетелям, основной вопрос всех подсудимых, видели ли свидетели кого-либо из восьми задержанных, за исключением Наниева. Кроме того, подсудимые попросили суд выпустить их под подписку о невыезде.

Вдова Инала Джабиева в конце суда отметила с иронией, что «у всех свидетелей начался разовый склероз, никто ничего не помнит».

«Я даже не знаю, как охарактеризовать ход процесса, когда у всех них склероз. Даже те, кто мне лично рассказывали, что Инал показывал им свои синяки и кровоподтеки, сегодня отвечают отрицательно», - сказала Сотиева.

Мать Николая Цховребова пояснила, что Давид Джиоев - ее сосед, она хорошо знает его семью «Именно Джиоев вез Николая в больницу и видел его следы побоев. Но сейчас он отказался от ценных показаний», - пояснил Алла Габатова.

Следующее судебное заседание назначено на 19 февраля в 14.30

Напомним, что Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года после допроса по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии. В марте 2023 года Генпрокуратура Южной Осетии сообщила о новых обвиняемых по делу. Среди них - бывший генпрокурор Урузмаг Джагаев, он заочно арестован и объявлен в розыск, бывший начальник УВД по Цхинвалу Урузмаг Маргиев, который находится под подпиской о невыезде. Бывший глава МВД Южной Осетии Игорь Наниев объявлен в розыск. Все они обвинены в превышении должностных полномочий.

Смерть Инала Джабиева вызвала массовые протесты и политический кризис в Южной Осетии: 16 депутатов парламента с осени 2020 года по февраль 2021 года бойкотировали заседания парламента, не давая собрать кворум. В итоге работа парламента оказалась парализованной. Параллельно родные Джабиева, недовольные ходом расследования, организовали круглосуточную акцию протеста, которая проходила на площади в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года. Оппозиция и протестующие добивались увольнения генпрокурора Урузмага Джагаева, но прекратили акции, не добившись своих целей.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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