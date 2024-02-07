Суд ограничил участие в процессе родственников обвиняемых по делу Джабиева

07 февраля 2024, 14:01

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Суд в Цхинвале удовлетворил ходатайство об ограничении присутствия родственников обвиняемых на заседаниях по делу о смерти Инала Джабиева. Допрошенные в суде свидетели заявили, что не видели следов избиения на теле Джабиева.

Как писал "Кавказский узел", 29 января в Цхинвальском городском суде дали показания шесть свидетелей обвинения по делу о смерти Инала Джабиева. Они заявили, что не видели, чтобы подсудимые применяли к Джабиеву физическое насилие. Один из свидетелей заявил, что Джабиев не сообщал ему имена тех, кто его бил. Вдова Джабиева Оксана Сотиева опровергла слова свидетеля, отметив, что он лично ей называл имя как минимум одного участника избиения.

Дело о смерти Джабиева было передано в суд в октябре 2023 года. На первых заседаниях были зачитаны обвинительные заключения сотрудникам милиции Джумберу Бибилову, Марату Хугаеву, Андрею Джиоеву, Ацамазу Наниеву, Ирбегу Сланову, Сергею Козонову, Зауру Гогичаеву и Алану Багаеву. Сторона защиты не признает ни одной статьи обвинения, заявили адвокаты. 22 января депутаты парламента от "Единой Осетии" попросили освободить пятерых подсудимых из-под стражи "под поручительство авторитетных граждан Южной Осетии". Это вмешательство в процесс возмутило вдову Джабиева.

В Цхинвальском горсуде 5 февраля прошло очередное заседание по делу о смерти Инала Джабиева. На нем судья Оксана Кокоева ограничила присутствие родственников обвиняемых на заседании из-за нарушения ими порядка на предыдущем заседании.

В частности, одна из родственниц обвиняемых вступила в спор с адвокатом Оксаны Сотиевой Фатимой Гатагоновой. Адвокат зафиксировала оскорбления и ходатайствовала об ограничении присутствия части родственников на судах. Суд удовлетворил ее ходатайство.

На заседание также пришли депутаты парламента от партии «Ныхас» Зита Бесаева и Давид Санакоев, которые поддерживали потерпевшую сторону еще в 2020 году на акциях протеста семьи Джабиева, а также депутат парламента от «Единой Осетии» Ацамаз Бибилов, передал корреспондент "Кавказского узла".

В суд были вызваны 10 свидетелей стороны обвинения, из которых явились шесть. Показания почти каждого свидетеля гособвинение просило сопроводить зачитыванием протоколов их допросов на этапе предварительного следствия, так как "показания свидетелей не совсем полные и имеются существенные расхождения с протоколами предыдущих допросов". Защита обвиняемых в каждом случае протестовала, суд удовлетворил ходатайства гособвинения частично.

Свидетель Владислав Габатов, бывший оперуполномоченный УВД Цхинвала, рассказал суду, что 25 августа 2020 года принял по дежурству задержанного Джабиева. Свидетель утверждал, что на видимых частях тела Инала Джабиева он не заметил никаких гематом.

"Я один раз к нему заходил, он лежал на скамейке. Я зашел, он поднял голову, и я сопроводил его из клетки «по нужде». Он шел сам, ни на что не жаловался. Я знал так, что Джабиева к нам привезли по подозрению в совершении преступления. В журнал регистрации отметка не делалась 25-го августа, так как ранее отметка в журнале была уже сделана. За период нахождения Джабиева в «клетке» его посещали наши же сотрудники Наниев и Алборов только через клетку - внутрь не заходили, разговаривали приблизительно 5-10 минут", - сказал Габатов.

Практически на все вопросы гособвинения бывший сотрудник УВД отвечал «не помню из-за долгого времени, прошедшего с того дня».

Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года после допроса по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии. В марте 2023 года Генпрокуратура Южной Осетии сообщила о новых обвиняемых по делу. Среди них - бывший генпрокурор Урузмаг Джагаев, он заочно арестован и объявлен в розыск, бывший начальник УВД по Цхинвалу Урузмаг Маргиев, который находится под подпиской о невыезде. Бывший глава МВД Южной Осетии Игорь Наниев объявлен в розыск. Все они обвинены в превышении должностных полномочий.

Гамлет Тедеев, сотрудник Цхинвальского УВД, вспоминая 28 августа 2020 года, рассказал, что после утреннего развода на службе стоял во дворе с коллегами, во двор учреждения заехал служебный «уазик». Из машины вышли двое в форме бойцов СОБРа и зашли в здание.

"Минут через пять машина уехала. Кого посадили в машину и кого забирали, я даже не знал. Только в обед того дня к нам поступил звонок из приемного отделения больницы и нам сообщили, что в больницу привезли труп неизвестного молодого человека. Я отправил наряд в больницу, и чуть позже сам проехал в больницу и уже там я узнал, что это был Инал Джабиев", - пояснил суду Тедеев.

При начале допроса следующего свидетеля, Джибалова, подсудимые стали громко возражать. "Ваша честь, мы видим, что в основном показания свидетелей ничего практически для дела не несут, а мы продолжаем сидеть. Все же изучали материалы дела, все же понимаем, что Джибалов вообще никакими ценными для суда сведениями не обладает. Можно приглашать свидетелей, которые будут давать показания по сути», - почти хором возразили из клетки подсудимые. Судья после уточнения у всех сторон процесса, нет ли возражений, освободила свидетеля Джибалова от дачи показаний.

Еще один свидетель, Малдзигов, пояснил суду, что сопровождал Инала Джабиева в суд, где его оштрафовали на 10 тысяч рублей. "В период тех дней, когда Инал Джабиев находился у нас в городском отделе УВД, его один раз забирали в наркологический диспансер и после обнаружения запрещенных препаратов в биоматериале был суд. После решения о штрафе суд постановил его освободить. Я был на том суде. Но наш коллега Ацамаз Наниев сказал нам отвезти его обратно в городской отдел внутренних дел и там поместить под стражу. И после суда обратно его отвезли в ГОВД", - рассказал Малдзигов.

Кроме того, свидетель пояснил, что 28 августа находится на посту дежурства у здания Пограничного управления, где содержался подозреваемый Николай Цховребов. "Он сказал, что чувствует себя плохо, и попросил вызвать ему врача. Позвонил Ацамаз Наниев и сказал, чтобы мы отвезли Цховребова в Знаурскую районную больницу. И мы вывели его и отвезли в районную больницу и там уже охраняли палату", - пояснил суду Малдзигов.

Мать Николая Цховребова Алла Габатова, которая присутствовала на суде, обвинила свидетеля в искажении показаний. "Вы говорите, что сопровождали Николая из здания до машины и поддерживали его именно потому, что по правилам и должностным обязанностям вы ведете заключенных за руку, но Николай не в состоянии был самостоятельно передвигаться. Как вы можете утверждать, что Николай шел самостоятельно", - упрекнула свидетеля мать Цховребова.

Вильям Гульдаев, сотрудник МВД, рассказал суду, что 28 августа ему позвонил некий Созыр Джиоев и сказал, что «министр не берет трубку, в больнице скончался Инал Джабиев». "Я зашел в кабинет министра Игоря Наниева и передал ему слова Джиоева Созыра. Он вышел в коридор и ему навстречу шел Джумбер Бибилов. Игорь Наниев спросил Джумбера, отчего умер Инал, бил ли его кто-нибудь? Тот ответил, что его никто не бил. Сказал, что Иналу стало плохо и он упал, и его отвезли в больницу. Дальше министр вышел, и я отвез его на совещание в здание правительства", - пояснил Гульдаев.

На возмущения подсудимых о затянувшемся процессе судья ответила, что подсудимые могут в любой момент написать отвод на судью. "Вы можете написать отвод по судье, и ваше дело будет рассматривать другой судья. После каждого процесса ваши родственники с претензиями сопровождают меня в кабинет и выговаривают мне, это мне тоже не очень нравится, поэтому не выражайте мне претензии, что вы долго сидите", - сказала судья. Следующее заседание суд назначил на 12 февраля.

Напомним, смерть Инала Джабиева вызвала массовые протесты и политический кризис в Южной Осетии: 16 депутатов парламента с осени 2020 года по февраль 2021 года бойкотировали заседания парламента, не давая собрать кворум. В итоге работа парламента оказалась парализованной. Параллельно родные Джабиева, недовольные ходом расследования, организовали круглосуточную акцию протеста, которая проходила на площади в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года. Оппозиция и протестующие добивались увольнения генпрокурора Урузмага Джагаева, но прекратили акции, не добившись своих целей.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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