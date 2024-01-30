Вдова Инала Джабиева обвинила одного из свидетелей в искажении показаний

30 января 2024, 06:01

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На суде по делу об убийстве жителя Южной Осетии Инала Джабиева шестеро свидетелей заявили, что не видели, чтобы подсудимые применяли к нему физическое насилие. Один из свидетелей Тимур Цховребов рассказал, что Джабиев не сообщал ему имена тех, кто его бил. Вдова Джабиева Оксана Сотиева опровергла его слова, отметив, что он лично ей называл имя как минимум одного участника избиения.

Как писал "Кавказский узел", 27 октября 2023 года прокуратура Южной Осетии сообщила, что обвиняемые ознакомлены с материалами дела о смерти Инала Джабиева, и оно передано в суд. На первых заседаниях суда были зачитаны обвинительные заключения Джумберу Бибилову, Марату Хугаеву, Андрею Джиоеву, Ацамазу Наниеву, Ирбегу Сланову, Сергею Козонову, Зауру Гогичаеву и Алану Багаеву. Сторона защиты не признает ни одной статьи обвинения, заявили адвокаты сотрудников криминальной милиции. Защита настояла на необходимости присутствия в суде признанных потерпевшими по делу о смерти Инала Джабиева Николая Цховребова и Герсана Кулумбегова, суд постановил принудительно доставить их на следующее заседание. Однако они не были доставлены, так как переехали в Россию. 22 января депутаты парламента от "Единой Осетии" попросили освободить пятерых подсудимых из-под стражи "под поручительство авторитетных граждан Южной Осетии", это вмешательство в процесс возмутило вдову Джабиева.

Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года после допроса по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии. В октябре 2022 года Цхинвальский горсуд вернул уголовное дело о смерти после допроса Инала Джабиева на дополнительное расследование в Генпрокуратуру Южной Осетии. По делу на тот момент были обвинены семь силовиков. Генпрокуратура Южной Осетии в марте сообщила о новых обвиняемых по делу. Среди них - бывший генпрокурор Урузмаг Джагаев, он заочно арестован и объявлен в розыск, бывший начальник УВД по Цхинвалу Урузмаг Маргиев, который находится под подпиской о невыезде. Бывший глава МВД Южной Осетии Игорь Наниев объявлен в розыск. Все они обвинены в превышении должностных полномочий.

29 января в Цхинвальском городском суде заслушали показания шести свидетелей обвинения по делу о смерти Инала Джабиева. Зал судебных заседаний, который вмещает примерно до 55 человек, был полон. В зале присутствовали вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева, мать Николая Цховребова Алла Габатова, двоюродная сестра Оксаны Сотиевой, семьи подсудимых, жены, матери, бывшие сослуживцы, журналисты. Парламентариев на этом заседании не было. Также в суде не бывает членов общественной организации "Гражданская платформа", созданной вдовой потерпевшего сразу после его смерти и начала общественного возмущения. Сама вдова Джабиева объясняет эту пассивность тем, что спустя почти 3,5 года у людей есть свои проблемы, а это преступление в сознании людей стихло.

Бывшего сотрудника городского отдела внутренних дел МВД республики Тимура Цховребова Оксана Сотиева обвинила в искажении показаний. Цховребов успел выйти на два дежурства 24 и 27 августа 2020 года. "Я принял Инала Джабиева 24 августа, сделал соответствующую запись в журнале учета. Его привезли в отделение ГОВД бойцы СОБРа, с ними был и сотрудник прокуратуры Олег Техов. Джабиева поместили в камеру. Я с ним был знаком и ранее. На пару минут к нему зашел сотрудник криминальной милиции Ацамаз Наниев (племянник экс-министра внутренних дел, ныне подсудимый - прим. "Кавказского узла"), о чем-то с ним переговорил и вышел. И еще раз его забирали в наркологический диспансер. Больше в тот день никто к нему не заходил. Во второе мое дежурство 27 августа Джабиев сильно кашлял, кожа его мне показалась желтого цвета. Я уже хотел вызвать ему "скорую", но он отказался и сказал позвонить его другу, чтобы ему завезли противопростудные препараты. Тогда я открыл дежурную аптечку и дал ему лекарства", - рассказал свидетель.

По его словам, будучи хорошо знакомым и с Иналом, и с его братом «по городу», свидетель снял с него наручники, поделился с ним обедом сотрудников дежурной смены, угостил кофе и дал воду. Свидетель также пояснил суду, что Инал Джабиев показал ему следы побоев на передней части бедер. «Он спустил до колен штаны, на нем внутри были синие шорты, приподнял шорты и показал следы ударов коричневатого цвета. Он еще прихрамывал», - рассказал Цховребов.

На вопрос защитника потерпевшей стороны Фатимы Гатогоновой, назвал ли Джабиев имена тех, кто его бил, свидетель ответил отрицательно. «Все, кто хорошо знали Инала, подтвердят, что он бы никогда не стал о таком распространяться», - добавил он.

Потерпевшая Оксана Сотиева в суде опровергла показания Цховребова, подчеркнув, что в сентябре 2020 года он, вспоминая то дежурство, сообщил ей, что «Инал объяснил ему применение физической силы от Ацамаза Наниева местью за своего дядю, но за что его бьют все остальные, он не может понять».

«Это были твои слова. Ты лично мне все это рассказывал», - обратилась Сотиева к Цховребову. Свидетель не подтвердил таких показаний, и добавил, что «никогда такого не было и он этих слов Сотиевой не говорил».

Как пояснила Сотиева корреспонденту «Кавказского Узла», Цховребов упоминал именно в такой трактовке с указанием на Ацамаза Наниева и у нее есть очевидцы этого диалога. «При этом разговоре была еще одна девушка. Я должна уточнить у нее, согласится ли она подтвердить суть того разговора в суде», - сказала Сотиева.

В продолжение своих показаний свидетель Цховребов рассказал суду, что сотрудник прокуратуры, следователь Олег Техов явился в здание ГОВД 27 августа и сказал Цховребову, что Джабиев пробудет в ГОВД полные сутки, а утром 28 августа его переведут. Однако на второе утро новая смена дежурных оперов позвонила Цховребову и рассказала, что Джабиева забрали, а следователь высказывает возмущения сотрудникам ГОВД, что задержанного забрали без разрешения следователя. «Я тогда сказал следователю Техову, что накануне он сам нас предупредил о переводе Джабиева, и тогда он опустился на стул со словами: «Тогда что же, меня посадят».

Бывший оперуполномоченный Цховребов также рассказал суду, что его неоднократно вызывали в прокуратуру для дачи повторных показаний, так как «протоколы его допросов пропали из материала дела».

Однако судья предоставила ему на осмотр три протокола допроса с его показаниями и подписью. Свидетель признал свою подпись оригинальной. Однако все протоколы датированы 2020 годом, тогда как по признаниям самого свидетеля последний раз он давал показания в апреле 2023 года. Гособвинитель поправил свидетеля, пояснив, что в апреле 2023 году Тимур Цховребов допрашивался по другому уголовному делу, но не уточнил, по какому именно.

Защитник стороны обвинения Кочиева обратила внимание судьи, что с момента предварительного расследования показания свидетеля Тимура Цховребова неоднократно исчезали из уголовного дела, назвав эти случаи «недоработками следствия». Протокол адвокатского допроса свидетеля Цховребова о повторных вызовах свидетеля в следственное управление защитник Кочиева попросила суд приобщить к делу и пояснила, что «затягивание с ознакомлением уголовного дела ее подзащитными объясняется именно тем, что в материалах уголовного дела неоднократно исчезали разные документы».

Врач-терапевт Екатерина Алборова рассказала на процессе, что 28 августа Инал Джабиев поступил в больницу без признаков жизни - без пульса, без давления, без дыхания. Все обязательные меры в противошоковой палате были проведены врачом-реаниматологом Батыром Алборовым. «Инала Джабиева привезли на "скорой", там еще мельком я увидела мужчину в маске, но была суматоха, потом он пропал из поля зрения», - сказала врач.

По ее словам, когда с Джабиева стали снимать одежду, на теле увидели кровоподтеки, большие гематомы, следы колец на кистях рук, на стопах синяки и ссадины.

Вахтерша больницы Роза Джиоева рассказала суду, что помогала перекладывать тело Инала Джабиева с носилок на каталку. Врач тогда сказала: «Да он же труп». «На лице у него не было никаких следов, только ссадина на верхней губе, прикрытая салфеткой», - сказала вахтерша.

Гособвинитель Вильям Бестаев подтвердил, что слова свидетеля совпадают с ранее данными показаниями.

Оперуполномоченный в ГОВД Тамерлан Бестаев рассказал, что Инал Джабиев находился в статусе задержанного в «клетке» ГОВД 25 августа и 28 августа. «Я его видел 25 августа. На нем была спортивная одежда. В мою смену его никто никуда не забирал. Близко я его не видел. Я был оперативный дежурный и находился в «дежурке». Устно, по телефонному звонку сотрудник криминальной милиции Ацамаз Наниев сказал мне, что его заберут сотрудники криминальной милиции. Сам Ацамаз Наниев заходил к нему в камеру на пять минут, переговорил с ним и вышел. Позднее приехала группа сотрудников СОБРа и забрали его", - рассказал Бестаев.

Свидетель также рассказал, что существует практика ежесуточной проверки ответственного прокурора, который следит за законностью содержания задержанных. Как обычно, 25 августа также приходил сотрудник, в книге учета сделал запись «замечаний к дежурной смене нет».

Гособвинитель подтвердил, что ответы свидетеля полностью совпадают с показаниями данными в ходе предварительного следствия.

В ходе дежурства на период содержания Джабиева в камере, со слов свидетеля, «задержанного кормили сотрудники дежурной смены».

Со слов бывшего сотрудника Криминальной милиции Ацамаза Харебова, он по поручению начальства (по поручению начальника криминальной милиции Джумбера Бибилова, ныне подсудимый) провел утро в прокуратуре за просмотром съемок с видео камер наружного наблюдения для сбора материалов по делу о покушении на бывшего министра внутренних дел Игоря Наниева. «По возвращении на работу в кабинете отдела я увидел сидевшего на диване Николая Цховребова. Я с ним поговорил минут 15, так как мы старые знакомые. Цховребов рассказывал свою версию покушения. В кабинет зашел и сотрудник ГОВД Людвиг Алборов (сейчас в розыске, - прим. "Кавказского узла"). После я выехал на перерыв и вернулся примерно к 14.30 после обеда. К тому времени уже все случилось», - сказал Харебов.

По его словам, он в тот день слышал, что Джабиев также находился на первом этаже в здании Криминальной милиции, но сам его не видел.

На вопрос адвоката потерпевшей стороны Фатимы Гатогоновой, «слышал ли Харебов крики с первого этажа», свидетель пояснил, что криков не слышал, но в здании было шумно. Он объяснил этот шум звуками разговоров, шуток, смеха, споров в мужском коллективе, где около 100 сотрудников.

При этом Гатагонова усмотрела противоречия в показаниях свидетеля и с разрешения суда озвучила в ходе заседания изначальные свидетельские показания Харебова с протокола допроса (материалы уголовного дела том 1 лист 136) «с первого этажа доносились крики, но кто кричал, я не знал». Свидетель объяснил такую трактовку «неточностями перевода». "Я давал показания на осетинском языке, но протоколы фиксируют на русском языке, и, возможно, мои слова были не совсем корректно переведены в протоколе. А сам протокол перед тем как подписать я дословно не читал», - пояснил Харебов.

Еще один свидетель, сотрудник Криминальной милиции из отдела по борьбе с экстремизмом Артур Зассеев пояснил суду, что 28 августа примерно с 9.30 утра до 12.00 находился вместе с коллегой Козоновым (подсудимый) на рынке, в деревне и на автомойке. Затем высадил Козонова на работе и уехал в микрорайон «Северный». «Позднее мне набрали по телефону Хугаев и Козонов и попросили, чтобы я забрал их с приемного отделения больницы и отвез на работу», - пояснил свидетель, добавив, что деталей разговоров коллег по пути в машине уже не помнит.

Все шесть свидетелей, опрошенных в суде единогласно заявили, что не видели, чтобы подсудимые присутствующие в суде применяли физическую форму насилия над потерпевшим Иналом Джабиевым.

У суда возникли вопросы к гособвинению по фактическим датам проведенных допросов свидетеля Тимура Цховребова и датам проставленных на самих протоколах допросов.

Следующее судебное заседание с опросом свидетелей судья назначила на 5 февраля 14.30 часов.

Дело Инала Джабиева напомнило дело Владимира Цкаева, который умер после допроса в отделе полиции Владикавказа в ночь на 1 ноября 2015 года. Следствие по делу о его смерти длилось более двух лет. "Кавказский узел" подготовил видеосюжет о том, как Земфира Цкаева борется за справедливое наказание для тех, кто виновен в смерти ее супруга и лишил ее детей отца.

Смерть Инала Джабиева вызвала массовые протесты и политический кризис в Южной Осетии: 16 депутатов парламента с осени 2020 года по февраль 2021 года бойкотировали заседания парламента, не давая собрать кворум. В итоге работа парламента оказалась полностью парализованной. Параллельно родные Джабиева, недовольные ходом расследования, организовали круглосуточную акцию протеста, которая проходила на площади в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года. Оппозиция и протестующие добивались увольнения генпрокурора Урузмага Джагаева, но прекратили акции, не добившись своих целей.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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