Статус эксперта вызвал полемику сторон по делу о смерти Джабиева

21 мая 2024, 04:58

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На очередном заседании цхинвальского суда по делу о смерти Инала Джабиева обвиняемые вновь потребовали исключить экспертизу Зарины Дзагоевой из материалов дела. Прокурор, в свою очередь, заявил, что хронология судмедэкспертизы тела Джабиева была соблюдена. Родственник потерпевшего Николая Цховребова объяснил его отсутствие на заседаниях отъездом в зону боевых действий.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая обвиняемые по делу о смерти Инала Джабиева заявили на заседании суда, что врач-патологоанатом Зарина Дзагоева не имела права проводить судмедэкспертизу, поэтому суд не должен принимать ее результаты во внимание. Суд отверг их доводы, посчитав необходимым изучить экспертизу. На заседании 16 мая прокурор потребовал допросить Дзагоеву в суде.

29 апреля адвокаты обвиняемых также усомнились в квалификации судмедэксперта и потребовали показать основание для экспертизы. 3 мая были оглашены результаты экспертизы, из которых следует, что Джабиев перед смертью подвергался как минимум 18 разным травмирующим воздействиям, удары наносились в разные части тела, а смерть наступила, когда он был подвешен за запястья. Непосредственной причиной смерти эксперты сочли сердечный приступ, возразили обвиняемые и их защита.

Цхинвальский городской суд до 23 мая определит правомерность проведения судебно-медицинской экспертизы трупа Инала Джабиева, который скончался в стенах Криминальной милиции 28 августа 2020 года.

В ходе исследования письменных доказательств сторона обвинения и защиты высказали свои мнения по поводу специализации эксперта Зарины Дзагоевой. На момент проведения экспертизы у Дзагоевой не было достаточно опыта и квалификации, что следует из письменного оформления изложенной судебной экспертизы, считает сторона обвинения. Кроме того, адвокаты подсудимых заявили в суде о недействительности документов об образовании врача – сертификаты и дипломы о получении квалификации врача медицинских экспертиз выданы организацией, которая ликвидирована в марте 2020 года, а представитель организации находится в розыске на территории РФ за мошенничество.

«Организация ООО «Хорс-Групп» не имела лицензии на образовательную деятельность. Сама Дзагоева отказывалась проводить судебную медэкспертизу ввиду отсутствия у нее соответствующей квалификации и опыта. Мы и дальше поддерживаем ходатайство об исключении экспертиз Дзагоевой из материалов уголовного дела, так как это всего лишь ее предположения», - сказал адвокат.

Прокурор Вильям Бестаев на очередном судебном заседании 20 мая в своем ходатайстве изложил, что все необходимые процессы и хронология проведения судебной медицинской экспертизы были соблюдены. «Для установления причины смерти Джабиева есть постановление следователя судмедэксперту о проведении экспертизы. В заключении эксперта указаны дата и место проведенных исследований, основание производства экспертизы, постановление следователя о назначении экспертизы, должность, стаж работы, сертификат специалиста, полученные ею до момента ликвидации лицензированной организации», - сказал он.

Дзагоева, по словам прокурора, получила сертификат профессионального дополнительного образования в ООО «Хорс-Групп», которой была выдана лицензия департаментом образования Москвы на осуществление образовательной деятельности. Организация была ликвидирована 13 октября 2022 года, спустя два года после проведения экспертизы в отношении Джабиева, Цховребова и Кулумбегова. «Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Судебная медицинская экспертиза» действителен в течение пяти лет», - добавил прокурор.

Подсудимые также вступали в пререкания с прокурором. На повышенных тонах они требовали убрать из дела заключения судмедэксперта, ссылаясь на отсутствие у нее должной компетенции. Прокурор предложил еще раз допросить в суде врача. Суд объявил перерыв до 23 мая, а до тех пор судьи будут изучать доводы сторон.

"Если суд посчитает необходимым исключить экспертизу Дзагоевой из материалов уголовного дела, то с обвиняемых снимается статья 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, опасного для жизни)", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" вдова Джабиева Оксана Сотиева.

Даже если суд примет решение исключить из дела заключения судмедэксперта, обвиняемые будут проходить в деле по остальным статьям, которые предполагают наказания сроками от 3 до 10 лет лишения свободы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник прокуратуры Южной Осетии на условиях анонимности.

На судебных заседаниях отсутствуют представители потерпевших Герсана Кулумбегова и Николая Цховребова.

«Николай находится в данный момент времени на СВО. Кроме того, потерпевший более не хочет продолжать судебные тяжбы и давать показания в суде, так как опасается, что свидетели в деле являются сотрудниками Криминальной милиции, ОМОН, СОБР - и могут в дальнейшем создавать ему проблемы и представлять угрозу», - пояснил причины отсутствия на заседаниях суда Цховребова член его семья на условиях анонимности.

Напомним, Инал Джабиев скончался в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. В связи со смертью Джабиева были задержаны восемь полицейских, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. В марте 2023 года Генпрокуратура Южной Осетии сообщила о новых обвиняемых по делу. Среди них - бывший генпрокурор Урузмаг Джагаев, бывший начальник УВД по Цхинвалу Урузмаг Маргиев и Игорь Наниев, все они обвинены в превышении должностных полномочий.

Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.