Прокурор потребовал допросить эксперта по делу о смерти Джабиева

17 мая 2024, 09:15

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Защита подсудимых по делу о смерти Инала Джабиева попросила суд исключить из списка доказательств результаты судмедэкспертизы, проведенной патологоанатомом Зариной Дзагоевой. Представитель обвинения потребовал допросить Дзагоеву в суде.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая обвиняемые по делу о смерти Инала Джабиева заявили на заседании суда, что врач-патологоанатом Зарина Дзагоева не имела права проводить судмедэкспертизу, поэтому суд не должен принимать ее результаты во внимание. Суд отверг их доводы, посчитав необходимым изучить экспертизу.

29 апреля адвокаты обвиняемых также усомнились в квалификации судмедэксперта и потребовали показать основание для экспертизы. 3 мая были оглашены результаты экспертизы, из которых следует, что Джабиев перед смертью подвергался как минимум 18 разным травмирующим воздействиям, удары наносились в разные части тела, а смерть наступила, когда он был подвешен за запястья. Непосредственной причиной смерти эксперты сочли сердечный приступ, возразили обвиняемые и их защита.

16 мая в Цхинвальском горсуде продолжилось исследование письменных доказательств по делу о смерти Инала Джабиева. Сторона защиты заявила ходатайства об исключении из материалов дела судебных экспертиз, проведенных Зариной Дзагоевой в отношении Николая Цховребова и Инала Джабиева.

"Особенно обращает внимание, скажем так, компетентность эксперта, который проводит экспертизу, в том числе образование, стаж, аттестация, допуски, которые она имеет на самостоятельное совершение тех или иных экспертиз", - сказал адвокат одного из подсудимых Икрамжан Раматов.

Для экспертизы должны быть проведены соответствующие исследования, которых нет.

По его словам, заключение эксперта должно содержать методику, по которой проводилась экспертиза, но это не было сделано. "Для экспертизы должны быть проведены соответствующие исследования, которых нет, она выдвигает свое предположение о том, что человек находился перед смертью в “позе ласточки”, но никаких результатов хода исследования нет, он не расписан", - цитирует адвоката ИА "Рес".

Судебная экспертиза, проведенная с нарушениями, не может быть допустимым доказательством в уголовном деле, заявила защита и попросила признать заключение эксперта недопустимым доказательством и исключить его из списка доказательств.

В свою очередь прокурор ходатайствовал о вызове эксперта для дачи разъяснений по поводу ее исследования. Суд отклонил ходатайство как преждевременное, пояснив, что сторона обвинения может ходатайствовать об этом только после рассмотрения ходатайств стороной защиты.

"Ходатайства не касаются на данный момент выводов о причине смерти потерпевшего, времени смерти и так далее. Данный вопрос будет актуален в том случае, если суд отклонит ходатайства подсудимых и оставит экспертное заключение в числе допустимых доказательств", - заявил суд. Следующее заседание назначено на 20 мая, пишет агентство.

Напомним, Инал Джабиев скончался в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетиии Игоря Наниева. В связи со смертью Джабиева были задержаны восемь полицейских, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. В марте 2023 года Генпрокуратура Южной Осетии сообщила о новых обвиняемых по делу. Среди них - бывший генпрокурор Урузмаг Джагаев, бывший начальник УВД по Цхинвалу Урузмаг Маргиев и Игорь Наниев, все они обвинены в превышении должностных полномочий.

Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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