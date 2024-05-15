Обвиняемые по делу Джабиева оспорили квалификацию эксперта

15 мая 2024, 05:14

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Врач-патологоанатом Зарина Дзагоева не имела права проводить судебно-медицинскую экспертизу, поэтому суд не должен принимать ее результаты во внимание, заявили обвиняемые по делу о смерти Инала Джабиева. Суд отверг их доводы, посчитав необходимым изучить экспертизу.

Как информировал "Кавказский узел", 29 апреля на процессе по делу о смерти Инала Джабиева адвокаты обвиняемых также усомнились в квалификации судмедэксперта и потребовали показать основание для проведения экспертизы. На суде 3 мая были оглашены результаты экспертизы, из которых следует, что Джабиев перед смертью подвергался как минимум 18 разным травмирующим воздействиям, удары наносились в разные части тела, а смерть наступила, когда он был подвешен за запястья в вертикальном положении, следует из оглашенных в суде результатов экспертизы. Непосредственной причиной смерти эксперты сочли сердечный приступ, возразили обвиняемые и их защита.

Инал Джабиев скончался в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на министра внутренних дел Игоря Наниева. В связи со смертью Джабиева были задержаны восемь полицейских, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. В марте 2023 года Генпрокуратура Южной Осетии сообщила о новых обвиняемых по делу. Среди них - бывший генпрокурор Урузмаг Джагаев, он заочно арестован и объявлен в розыск, бывший начальник УВД по Цхинвалу Урузмаг Маргиев, который находится под подпиской о невыезде. Бывший глава МВД Южной Осетии Игорь Наниев объявлен в розыск. Все они обвинены в превышении должностных полномочий.

На заседании суда по делу о смерти Инала Джабиева 14 мая отсутствовали оба защитника потерпевшей стороны. Вдова Джабиева Оксана Сотиева пояснила суду, что «ее адвокаты отсутствуют по семейным обстоятельствам». Она не возражала против рассмотрения дела без адвокатов, передает корреспондент "Кавказского узла".

Помимо Сотиевой потерпевшими по делу проходят Герсан Кулумбегов и Николай Цховребов. В суде они не появляются, как и их представители.

На судебном заседании продолжили исследование доказательств. Ранее суд затребовал полную информацию о документах, подтверждающих квалификацию судмедэксперта Зарины Дзагоевой, а также подтверждение на разрешение организациям на выдачу лицензий.

«Ожидаемый судом ответ не полный. Суду пересланы некоторые материалы, на вторую часть запроса прокуратуры. Мы изучили все предоставленные вами документы, они не отвечают запросам, но давайте исследуем то, что собрано по поводу экспертизы. Содержание постановления в отношении Дзагоевой сторонам известно. Материалы пересланы 18 марта 2024 года и исследуем их в той последовательности, в которой они представлены суду», - пояснила судья Оксана Кокоева.

Она перечислила, какие документы были предоставлены: диплом Дзагоевой, выданный СОГМА (Северо-Осетинской государственной Медицинской академией) по специализации "врач-лечебник"; диплом Дзагоевой о профессиональной переподготовке в ООО «Хорс Групп» по специальности "врач судмедэкспертизы"; диплом Дзагоевой об окончании ординатуры в СОГМА по специальности "врач-патологоанатом"; договор на оказание профессиональных услуг между Дзагоевой и Межрегиональным институтом подготовки кадров на основании договора с ООО «Хорс Групп», лицензия ООО "Хорс Групп", копия лицензии, заверенная прокуратурой, и приложение к лицензии департамента образования города Москва. «На запрос Генпрокуратуры Южной Осетии к начальнику управления по международно-правовому сотрудничеству в Генпрокуратуру РФ и в министерство образования и науки РФ с просьбой предоставить лицензии на право оказания образовательных услуг «Хорс Групп» получен ответ Минобразования и науки РФ о необходимости уточнения данного вопроса в Рособрнадзоре <...> Там отвечают, что в реестре по надзору в сфере образования и науки сведений в отношении ООО «Хорс Групп» не содержится. Далее следует выписка с интернета по лицензиям», - зачитала судья.

В дополнение к этому письму пришел ответ о том, что «департаментом образования «Хорс Групп» выдана бессрочная лицензия на право оказания образовательных программ по переподготовке для профессионального образования. Установлено, что "Хорс Групп" ликвидировано 20 июня 2020 года, о чем внесена запись в реестр, а бессрочная лицензия аннулирована 28 марта 2023 года.

Начальник управления по уголовному розыску генерал-майор полиции Кузьмин прислал в Генеральную прокуратуру Южной Осетии ответ, в котором говорится, что единственным правопреемником ликвидированной «Хорс Групп» являлся гражданин, который по адресу регистрации не проживает и находится в розыске за мошенничество. «Суд посчитал, что не получил все ответы на ранее поставленные вопросы - является ли действительным диплом и сертификат по допуску к деятельности судебно-медицинской экспертизы. Информационно-координационный центр сработал неэффективно, не ответив на развернутый запрос по многим пунктам», - сказала судья.

Затем суд перешел к исследованию письменных доказательств, однако подсудимые на этом этапе выразили свое недовольство, заявив, что далее исследовать результаты экспертизы Зарины Дзагоевой уже нет смысла, так как у нее документально подтверждается незаконность профессиональной деятельности.

Судья пояснила, что для факта признания доказательств недействительными необходимо изучить эту экспертизу и далее аргументировать их недействительность.

Прокурор Сиукаев зачитал письменные доказательства: описание работы Дзагоевой в морге 28 августа 2020 года, исследование трупа и определение причин смерти. Сторона защиты подсудимых ходатайствовала об исключении из материалов дела заключения эксперта.

В связи с этим ходатайством суд предложил продолжить заседание 17 мая.

Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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