Обвинитель потребовал вернуть заключение экспертизы в дело Джабиева

07 июня 2024, 04:29

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Судебно-медицинская экспертиза судмедэксперта Зарины Дзагоевой, которая исследовала травмы на телах Инала Джабиева и Николая Цхоребова, соответствует требованиям, установленным на момент ее проведения приказом Минюста РФ, заключение экспертизы стоит считать правомерным, заявил представитель обвинения в суде.

Как писал "Кавказский узел", Инал Джабиев скончался в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. В связи со смертью Джабиева были задержаны восемь полицейских, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. В марте 2023 года в числе обвиняемых по делу оказались также бывший генпрокурор Урузмаг Джагаев, бывший начальник УВД по Цхинвалу Урузмаг Маргиев и Игорь Наниев, все они обвинены в превышении должностных полномочий. Джагаев и Наниев объявлены в розыск. На заседании 23 мая суд исключил выводы судмедэксперта Зарины Дзагоевой, которая исследовала травмы на телах Инала Джабиева и Николая Цхоребова, из уголовного дела, сославшись на ряд нарушений установленной формы экспертизы.

Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

Заседание Цхинвальского городского суда по делу Инала Джабиева 6 июня стало первым в процессе заседанием, когда все восемь подсудимых, освободившись из под ареста, пришли в суд самостоятельно. Помимо подсудимых с защитниками, в зале суда присутствовали вдова Инала Джабиева с сестрой и адвокатом и несколько журналистов. Родственники подсудимых больше не сочли нужным приходить на заседание, передал корреспондент “Кавказского узла”.

Защита подсудимых вновь представила свои аргументы против заключения судмедэксперта Зарины Дзагоевой, которая исследовала травмы на телах Инала Джабиева и Николая Цхоребова, которую суд ранее исключил из доказательств по делу. Адвокаты обвиняемых заявили о сомнениях в подлинности свидетельства об обучении Дзагоевой и несоответствии дат проведения судмедэкспертизы с постановлением о ее назначении.

Обвинение представлял прокурор Эдвард Джиоев - он заменил в процессе Вильяма Бестаева который сейчас является кандидатом в депутаты и находится в обязательном отпуске. Джиоев заявил, что приказ Минздрава РФ №346 по инструкциям проведения судебных медицинских экспертиз, на который сослались адвокаты обвиняемых в ходатайстве, утратил силу. По словам обвинителя, теперь руководствоваться следует Приказом Минюста РФ о порядке проведения судмедэкспертиз. Со ссылками на УПК РФ и ряд авторитетных авторов он обосновал свою позицию относительно правомерности экспертизы.

«По приказу Минюста специальная комиссия готовит заключение и полученные результаты, согласно этой инструкции и сведениям и разъяснениям содержащимся в нем эксперту дается предупреждение об ответственности. Приказ, на который ссылается сторона защиты был принят в РФ намного позже времени, когда Дзагоева проводила экспертизу, и Дзагоева им не могла руководствоваться», - пояснил прокурор в суде.

Стороны также поспорили о наличии или отсутствии постановления следователя о назначении судмедэкспертизы в отношении Герсана Кулумбегова. Подсудимые утверждали, что в деле нет постановления о назначении этой экспертизы: наличие постановления в девятом томе уголовного дела обозначено в описи документов, но по факту в деле данного постановления не оказалось, утверждают они.

В прокуратуре корреспонденту «Кавказского узла» пояснили, что при ознакомлении с материалами дела, подсудимые вытащили этот документ из дела. Следующее заседание по делу Джабиева назначено 10 июня.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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