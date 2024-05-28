28 мая 2024, 22:05

Генпрокуратура Южной Осетии выступила против освобождения обвиняемых по делу Джабиева

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Решение об освобождении пяти обвиняемых бывших силовиков по делу о смерти Инала Джабиева будет обжаловано в Верховном суде Южной Осетии, заявил представитель Генпрокуратуры.

Как писал "Кавказский узел", Инал Джабиев скончался в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. В связи со смертью Джабиева были задержаны восемь полицейских, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. В марте 2023 года Генпрокуратура Южной Осетии сообщила о новых обвиняемых по делу. Среди них - бывший генпрокурор Урузмаг Джагаев, бывший начальник УВД по Цхинвалу Урузмаг Маргиев и Игорь Наниев, все они обвинены в превышении должностных полномочий. При этом Урузмаг Джагаев был заочно арестован и объявлен в розыск, Урузмаг Маргиев находится под подпиской о невыезде, Игорь Наниев объявлен в розыск. 27 мая суд постановил освободить под подписку о невыезде пятерых обвиняемых. Оксану Сотиеву возмутило решение  освободить пятерых обвиняемых по делу о смерти ее мужа. Она заявила, что больше не намерена посещать заседания суда.

Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

Генеральная прокуратура намерена обжаловать решение Цхинвальского городского суда по изменению меры пресечения для обвиняемых по уголовному делу Инала Джабиева, сообщило сегодня агентство "Рес" в ведомстве. 

"Генеральная прокуратура выражает свое несогласие с действиями городского суда об изменении меры пресечения для подсудимых под освобождение на подписку о невыезде и в ближайшее время намерена обжаловать решение суда в Верховном суде", приводится в публикации слова представителя ведомства.

Напомним, 3 мая были оглашены результаты экспертизы, из которых следует, что Джабиев перед смертью подвергался как минимум 18 разным травмирующим воздействиям, удары наносились в разные части тела, а смерть наступила, когда он был подвешен за запястья. Непосредственной причиной смерти эксперты сочли сердечный приступ, возразили обвиняемые и их защита.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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Примечание:

"В суде по делу Инала Джабиева озвучены показания о пытках", "Суд выслушал свидетельства врача о реанимации Джабиева", "Николай Цховребов рассказал об избиениях силовиками".

Автор: "Кавказский узел"

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