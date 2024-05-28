Вдова Джабиева отказалась посещать заседания суда

28 мая 2024, 03:04

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Оксану Сотиеву возмутило решение судьи освободить пятерых обвиняемых по делу о смерти ее супруга Инала Джабиева под подписку о невыезде. Она заявила, что больше не намерена посещать заседания суда.

Как писал "Кавказский узел", Инал Джабиев скончался в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. В связи со смертью Джабиева были задержаны восемь полицейских, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. В марте 2023 года Генпрокуратура Южной Осетии сообщила о новых обвиняемых по делу. Среди них - бывший генпрокурор Урузмаг Джагаев, бывший начальник УВД по Цхинвалу Урузмаг Маргиев и Игорь Наниев, все они обвинены в превышении должностных полномочий. При этом Урузмаг Джагаев был заочно арестован и объявлен в розыск, Урузмаг Маргиев находится под подпиской о невыезде, Игорь Наниев объявлен в розыск. 27 мая суд постановил освободить под подписку о невыезде пятерых обвиняемых.

Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

Вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева сообщила 27 мая корреспонденту "Кавказского узла", что больше не намерена посещать судебные заседания по делу о смерти ее супруга. Такое решение она приняла после того, как суд изменил меру пресечения пятерым подсудимым, освободив их под подписку о невыезде.

«Я не согласна с таким решением суда. Ранее под подписку о невыезде были освобождены трое подсудимых. Они приходили потом на каждый процесс. Сейчас судья освободила под подписку и остальных заключенных. Я каждый раз прихожу в суд, на каждое судебное заседание, оставляю дома троих маленьких детей и каждый раз переживаю на судах все те воспоминания. И ради чего? Чтобы все были на свободе? Дальше пусть суд проходит без меня», - сказала Сотиева.

Зал судебных заседаний еще до начала процесса был полон людей больше обычного. Свободных мест не было. Было много людей в коридоре суда. «Приехали родственники подсудимых из Владикавказа, друзья их пришли поддержать, коллеги. На входе в суд было заметно больше людей», - рассказала Сотиева.

По ее мнению, такой интерес связан с тем, что подсудимые и члены их семей заранее знали о предстоящем решении суда об изменении меры пресечения. После оглашения решения суда об изменении меры пресечения подсудимые ликовали, родственники плакали от радости.

Такое решение суд принял после того, как принял во внимание ходатайство стороны защиты и на предыдущем заседании экспертизу судмедэксперта Зарины Дзагоевой признали недействительной.

14 и 20 мая обвиняемые заявили в суде, что врач-патологоанатом Зарина Дзагоева не имела права проводить судмедэкспертизу, поэтому суд не должен принимать ее результаты во внимание. 23 мая суд постановил исключить из материалов дела результаты судмедэкспертизы, которую отказывались признавать обвиняемые.

В ходе судебных заседаний подсудимые довольно часто позволяли себе оскорбительные выкрики в адрес адвоката Сотиевой, что не позволительно, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Сотиевой Фатима Гатагонова.

«Однако дело по оскорблению чести и достоинства возбудили в прокуратуре в отношении меня из -за того, что я назвала «дурой» адвоката подсудимых. А сегодня (27 мая) дело закрыли, с чем меня поздравили в прокуратуре», - сказала Гатагонова.

Подсудимые, даже если и переведены по решению суда под подписку о невыезде, тем не менее остаются обвиняемыми по статьям о превышении должностных полномочий, по которым им грозить от 3 до 7 лет лишения свободы, заявил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник прокуратуры Южной Осетии.

Напомним, 3 мая были оглашены результаты экспертизы, из которых следует, что Джабиев перед смертью подвергался как минимум 18 разным травмирующим воздействиям, удары наносились в разные части тела, а смерть наступила, когда он был подвешен за запястья. Непосредственной причиной смерти эксперты сочли сердечный приступ, возразили обвиняемые и их защита.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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