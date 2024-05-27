Отменен арест пяти обвиняемых по делу о смерти Джабиева

27 мая 2024, 19:47

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Суд в Цхинвале постановил освободить под подписку о невыезде пятерых силовиков, которые были арестованы по делу о смерти Инала Джабиева.

Как писал "Кавказский узел", Инал Джабиев скончался в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетиии Игоря Наниева. В связи со смертью Джабиева были задержаны восемь полицейских, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. В марте 2023 года Генпрокуратура Южной Осетии сообщила о новых обвиняемых по делу. Среди них - бывший генпрокурор Урузмаг Джагаев, бывший начальник УВД по Цхинвалу Урузмаг Маргиев и Игорь Наниев, все они обвинены в превышении должностных полномочий. При этом Урузмаг Джагаев был заочно арестован и объявлен в розыск, Урузмаг Маргиев находится под подпиской о невыезде, а Игорь Наниев объявлен в розыск.

Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

Сегодня Цхинвальский горсуд изменил меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде пяти обвиняемым по делу о смерти Джабиева: Андрею Джиоеву, Джумберу Бибилову, Ирбегу Сланову, Сергею Козонову и Марату Хугаеву. Срок их ареста истекал сегодня, сообщает ИА "Рес".

Трое других обвиняемых (Заур Гогичаев, Алан Багаев и Ацамаз Наниев) уже находятся под подпиской о невыезде, пишет агентство.

Также суд сегодня продолжил исследование письменных доказательств и видеоматериалов по уголовному делу. В частности, было исследовано заключение эксперта в отношении потерпевшего Герсана Кулумбегова. Сторона защиты ходатайствовала о ее исключении из материалов дела. Решение по этому ходатайству суд отложил до следующего заседания, говорится в публикации.

25 апреля в суде были оглашены письменные показания потерпевшего Герсана Кулумбегова, который рассказал следствию, что 23 августа 2020 года был доставлен силовиками в прокуратуру, а затем в изолятор, подвергся жестокому избиению и под давлением дал показания. Находящиеся на скамье подсудимых силовики отвергли его обвинения.

Напомним, 3 мая были оглашены результаты экспертизы, из которых следует, что Джабиев перед смертью подвергался как минимум 18 разным травмирующим воздействиям, удары наносились в разные части тела, а смерть наступила, когда он был подвешен за запястья. Непосредственной причиной смерти эксперты сочли сердечный приступ, возразили обвиняемые и их защита.

14 и 20 мая обвиняемые заявили в суде, что врач-патологоанатом Зарина Дзагоева не имела права проводить судмедэкспертизу, поэтому суд не должен принимать ее результаты во внимание. 23 мая суд постановил исключить из материалов дела результаты судмедэкспертизы, которую отказывались признавать обвиняемые.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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