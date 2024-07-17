Суд оставил в деле экспертизу травм Цховребова

17 июля 2024, 04:43

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Цхинвальский городской суд оставил в материалах дела экспертизу травм потерпевшего Николая Цховребова вопреки требованиям подсудимых. Суд также отклонил ходатайство Генеральной прокуратуры о возвращении в материалы дела экспертизы Зарины Дзагоевой.

Как писал "Кавказский узел", 27 июня Цхинвальский горсуд отклонил просьбу обвинения признать допустимым доказательством экспертное заключение судмедэксперта Зарины Дзагоевой, от которого зависит квалификация преступления. С результатами судебно-медицинской экспертизы травм Цховребова обвиняемые были ознакомлены ранее, но не подавали ходатайств о несогласии с ее выводами, отметил прокурор. Экспертизы Зарины Дзагоевой в других делах об убийствах суды Южной Осетии принимали без возражений, заявил адвокат Оксаны Сотиевой и Николая Цховребова. Обвиняемые в смерти Инала Джабиева настаивают, что не видели экспертизы травм потерпевшего Николая Цховребова на стадии ознакомления с делом. Прокурор повторно обжаловал ее исключение из материалов дела. Дело Джабиева - пример системного попрания законов и морали в Южной Осетии, власти полностью от него дистанцировались, заявил журналист Руслан Тотров.

17 июня суд исключил из материалов уголовного дела заключение Дзагоевой, проведенное в отношении Герсана Кулумбегова, который признан одним из потерпевших. Ранее аналогичные решения судом были приняты по экспертизам, проведенным Дзагоевой в отношении Николая Цховребова и Инала Джабиева. Обвинение настаивало на возвращении экспертиз в материалы дела, но суд отверг доводы прокурора. Цхинвальский городской суд оставил в материалах уголовного дела экспертизу северо-осетинского судебного медэксперта в отношении потерпевшего Николая Цховребова. "Суд не усмотрел процессуальных нарушений при производстве экспертизы в отношении Николая Цховребова», - пояснила на заседании суда 16 июля судья Кокоева. Адвокаты подсудимых настаивали на исключении из материалов дела экспертизы, ссылаясь на отсутствие постановления следователя российских следственных органов, так как сама экспертиза проводилась на территории Северной Осетии. В деле имеется постановление следователя прокуратуры Южной Осетии Алана Бестаева о назначении экспертизы с перечнем интересующих следствие вопросов. В свою очередь сторона обвинения указала в материалах дела на постановление от 17 ноября 2020 года о назначении экспертизы, вынесенное следователем Аланом Бестаевым. Суд также отклонил ходатайство генеральной прокуратуры о возвращении экспертизы Зарины Дзагоевой с материалы дела, так как посчитал, что сторона обвинения не была убедительна в своих доводах.

На заседании суда 16 июля стороны должны были продолжить исследование письменных доказательств, однако на процессе отсутствовали двое адвокатов подсудимых из четырех. Прокурор ходатайствовал о переносе рассмотрения письменных доказательств без адвокатов. Суд удовлетворил ходатайство гособвинителя и отложил процесс на 18 июля. На процессе присутствовали все восемь подсудимых, вдова Джабиева Оксана Сотиева в сопровождении адвоката Гатагоновой.

Журналисты и студент юридического факультета ЮОГУ допускаются на процессы беспрепятственно. Ни депутатов, ни представителей общественности, ни родственников подсудимых в зале не бывает.

Не посещают судебные заседания и потерпевшие Герсан Кулумбегов и Николай Цховребов, которые уже более года не проживают на территории Южной Осетии.

И меня, и мать Инала Джабиева принимает глава государства, если у нас бывают вопросы.

Вдова Джабиева не считает, что власть дистанцировалась от дела ее мужа, имевшего большой резонанс в начале трагедии. "Конечно, мне бы хотелось, чтобы и уголовное дело продвигалось быстрее, и чтобы все обвиняемые и виновные были наказаны по закону. Однако само дело успели напутать внутри и по документам, поэтому много есть затянувшихся ситуаций. Но само отношение к делу, заинтересованность в

справедливом расследовании - оно чувствуется. И меня, и мать Инала Джабиева принимает глава государства, если у нас бывают вопросы. Мы встречаем его расположенность" - сказала Оксана Сотиева корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, так же она всегда может прийти в Генеральную прокуратуру

со своими вопросами. "Самое главное - это то, что при пересмотре обвиняемым ужесточили обвинительные статьи. А что касается обычных граждан и общества - им большое спасибо, они поддерживали и сочувствовали нам в самом начале, были рядом, когда нас не слышали, когда мы были лишены всякой защиты. Простые люди были рядом. Сейчас все видят, что нас не притесняют, дело медленно, но рассматривается, поэтому, наверно, когда поняли, что рисков для нас нет, каждый продолжает жить свою жизнь, это нормально и правильно. А я буду ждать итогов и результатов суда" - сказала Сотиева

Инал Джабиев умер в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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