Суд отказался вернуть заключение эксперта в дело о смерти Джабиева

01 июля 2024, 15:18

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Цхинвальский горсуд не удовлетворил просьбу обвинения вернуть в материалы дела о смерти Инала Джабиева заключение судмедэксперта, признанное недопустимым доказательством. От наличия или отсутствия в деле этой экспертизы зависит квалификация преступления, указала представитель потерпевшей стороны.

Как писал "Кавказский узел", 27 июня Цхинвальский горсуд отклонил просьбу обвинения признать допустимым доказательством экспертное заключение судмедэксперта Зарины Дзагоевой в отношении Инала Джабиева и Николая Цховребова.

17 июня суд исключил из материалов уголовного дела заключение Дзагоевой, проведенное в отношении Герсана Кулумбегова, который признан одним из потерпевших. Ранее аналогичные решения судом были приняты по экспертизам, проведенным Дзагоевой в отношении Николая Цховребова и Инала Джабиева. 24 июня обвинение попросило суд признать экспертизы Дзагоевой допустимыми доказательствами.

Сегодня Цхинвальский горсуд отказался удовлетворить еще одно ходатайство стороны обвинения, попросившей вернуть в материалы дела экспертизу Зарины Дзагоевой, которая ранее была исключена как недопустимое доказательство, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании.

"Стороной обвинения не приведены обстоятельства, не учтенные ранее, как и новые обстоятельства, имеющие правовое значение для принятия решения о признании исключенных доказательств недопустимыми", - сказала судья Оксана Кокоева, зачитывая решение.

3 мая были оглашены результаты экспертизы, из которых следует, что Джабиев перед смертью подвергался как минимум 18 разным травмирующим воздействиям, удары наносились в разные части тела, а смерть наступила, когда он был подвешен за запястья. Непосредственной причиной смерти эксперты сочли сердечный приступ, возразили обвиняемые и их защита.

Эта экспертиза четко указывает, что он фактически скончался от побоев

От наличия или отсутствия экспертизы в деле зависит квалификация преступления, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" представитель потерпевшей стороны Фатима Гатагонова. «Эта экспертиза [Зарины Дзагоевой] четко указывает, что он [Джабиев] фактически скончался от побоев. Его сердце не выдержало этих побоев», - сказала она.

Но если экспертизу исключат из дела, это не будет означать, что Джабиев скончался сам, подчеркнула Гатагонова. "Если даже мы будем брать часть первую статьи 286 [превышение полномочий], там у нас идет [наказание] до четырех лет. Даже если будут доказаны эти три эпизода по части 1 статьи 286, и по каждому эпизоду запросили максимальный срок, путем частичного сложения получается 10 лет", - сказала она.

Все восемь обвиняемых по делу Джабиева обвиняются также по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы, если пострадавший скончался.

Маловероятно, что экспертиза будет возвращена в дело, считает Гатагонова. "Мы будем задействовать все возможные, предусмотренные законом способы. Суд считает, что нет оснований для возврата экспертизы в дело. А мы считаем, что есть. Мы, конечно, свою позицию будем отстаивать в суде", - сказала она.

Алан Баззаев, адвокат обвиняемого Сергея Козонова, считает, что исключение из дела экспертизы Зарины Дзагоевой, в которой говорится о прямой связи между причиненными Джабиеву травмами и его смертью, значительно поменяет дело.

"Это меняет дело в корне, так как стороной обвинения не подтверждается их версия о том, что Джабиев умер именно в [здании] криминальной милиции от того, что ему были нанесены какие-то травмы? или он был связан таким образом, как описывает Дзагоева", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

27 мая суд постановил освободить из-под стражи под подписку о невыезде пятерых обвиняемых - бывших сотрудников криминальной милиции Сергея Козонова, Марата Хугаева, Андрея Джиоева, Джумбера Бибилова и Заура Гогичаева. Решение об освобождении пяти обвиняемых будет обжаловано в Верховном суде Южной Осетии, заявил представитель Генпрокуратуры.

Сотрудник Генпрокуратуры Южной Осетии сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что ведомство отозвало из суда ранее поданное обжалование решения об изменении меры пресечения пятерым обвиняемым.

Он отметил, что в прокуратуре «будут готовиться к другим шагам». «У нас есть своя стратегия, и мы не хотели бы это комментировать в деталях», - сказал представитель прокуратуры.

Напомним, Инал Джабиев скончался в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. В связи со смертью Джабиева были задержаны восемь полицейских, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. В марте 2023 года Генпрокуратура Южной Осетии сообщила о новых обвиняемых по делу. Среди них - бывший генпрокурор Урузмаг Джагаев, бывший начальник УВД по Цхинвалу Урузмаг Маргиев и Игорь Наниев, все они обвинены в превышении должностных полномочий.

Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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