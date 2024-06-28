Защита обвиняемых по делу Джабиева оспорила вывод обвинения по данным биллинга

28 июня 2024, 05:19

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Данные биллинга телефонов обвиняемых по делу Инала Джабиева не доказывают утверждение обвинения, что они находились в день его смерти на работе в здании Криминальной милиции, заявила защита в суде.

Как сообщал "Кавказский узел", на заседании 17 июня суд в Цхинвале удовлетворил ходатайство защиты обвиняемых по делу о смерти Инала Джабиева и исключил из списка доказательств еще одно заключение судмедэксперта. Обвинение 24 июня просило суд признать экспертизы Зарины Дзагоевой допустимыми доказательствами.

На предыдущем заседании, которое состоялось 17 июня, суд исключил из материалов уголовного дела заключение судмедэксперта Зарины Дзагоевой, проведенное в отношении Герсана Кулумбегова, который признан одним из потерпевших по делу о смерти Инала Джабиева. Ранее аналогичные решения судом были приняты по экспертизам, проведенным Дзагоевой в отношении Николая Цховребова и Инала Джабиева.

Цхинвальский городской суде 27 июня отклонил ходатайство обвинения о признании экспертного заключения Дзагоевой в отношении Цховребова и Джабиева допустимым доказательством. Это постановление обжалованию не подлежит, сообщило информационное агентство "Рес".

После разрешения ходатайства суд продолжил исследовать иные письменные доказательства по делу. Сторона обвинения озвучила данные биллинга телефонов подсудимых: согласно этим данным, в день смерти Инала Джабиева они обслуживались базовыми станциями в районе ТЭК, Большого рынка и улицы Островского. По версии обвинения, это указывает, что подсудимые в тот день находились в здании Криминальной милиции.

Подсудимые возразили, что такие данные биллинга не могут доказывать факт их присутствия на работе. Защита обвиняемых указала, что базовая станция обслуживает территорию в определенном радиусе, и абоненты могли находиться в любом другом месте этой территории, а не именно в здании Криминальной милиции.

Так, адвокат Карина Кочиева заявила, что обвинение высказывает в утвердительной форме свои предположения, вводя в заблуждение суд. Вместе с тем один из подсудимых подтвердил, что находился на работе в день смерти Джабиева, отметив, что не скрывал этого

Следующее заседание суда по делу Джабиева назначено на 1 июля.

Инал Джабиев умер в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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