Защита попросила суд приобщить к доказательствам заключение судмедэксперта по делу Джабиева

25 июня 2024, 10:39

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На заседании суда в Цхинвале 24 июня защита ходатайствовала, чтобы суд признал заключение судмедэксперта Зарины Дзагоевой, проведенной в отношении Николая Цховребова и Инала Джабиева, допустимым, и чтобы суд включил его в перечень доказательств по уголовному делу.

Как сообщал "Кавказский узел", на заседании 17 июня суд в Цхинвале удовлетворил ходатайство защиты обвиняемых по делу о смерти Инала Джабиева и исключил из списка доказательств еще одно заключение судмедэксперта.

На предыдущем заседании, которое состоялось 17 июня, суд исключил из материалов уголовного дела заключение судмедэксперта Зарины Дзагоевой, проведенное в отношении Герсана Кулумбегова, который признан одним из потерпевших по делу о смерти Инала Джабиева. Ранее аналогичные решения судом были приняты по экспертизам, проведенным Дзагоевой в отношении Николая Цховребова и Инала Джабиева.

24 июня Цхинвальский горсуд продолжил исследовать письменные доказательства по делу о смерти Инала Джабиева. Сторона защиты заявила свои возражения по ходатайству стороны обвинения, которое она озвучила на предыдущем судебном заседании. Защита ходатайствовала, чтобы суд признал исключенные доказательства в отношении Николая Цховребова и Джабиева допустимыми, и включил их в перечень доказательств по уголовному делу, передало 24 июня ИА "Рес".

Сторона защита отметила, что 23 мая коллегия судей Цхинвальского горсуда по ходатайству защиты обвиняемых исключила из перечня доказательств заключения эксперта Дзагоевой в отношении Цховребова и Джабиева.

Защита отметила, что не было указано время начала экспертизы. Тот факт, что обвиняемого не ознакомили с постановлением о назначении экспертизы, является доказательством нарушения его права на защиту, так как при назначении экспертизы он имеет право, в том числе задать вопросы эксперту и заявить ему отвод, заявил адвокат.

Суд обратил внимание на довод обвинения, что защита пыталась ввести суд в заблуждение, не указав, что кроме у ООО "Хорс-групп" имелись дополнительные виды деятельности. Суд направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой пояснить источник информации. Генпрокуратура ответила, что все заверенные копии материалов, которые были собраны сотрудниками ведомства в отношении судмедэксперта Дзагоевой, направлены суду, и что дополнительной информации в отношении Дзагоевой нет.

Напомним, Инал Джабиев умер в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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