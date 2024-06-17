Обвиняемые в смерти Джабиева добились сокращения списка доказательств

17 июня 2024, 19:07

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Цхинвале удовлетворил ходатайство защиты обвиняемых по делу о смерти Инала Джабиева и исключил из списка доказательств еще одно заключение судмедэксперта.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня на заседании Цхинвальского горсуда защита обвиняемых попросила исключить из списка доказательств экспертизу врача Зарины Дзагоевой, проведенную в отношении потерпевшего Герсана Кулумбегова. Адвокат заявил, что экспертиза была проведена с нарушениями.

23 мая суд исключил из уголовного дела выводы судмедэксперта Зарины Дзагоевой, которая исследовала травмы на телах Инала Джабиева и Николая Цхоребова. Судья сослался на ряд нарушений установленной формы экспертизы. 6 июня прокурор потребовал вернуть в материалы дела заключение эксперта, пояснив, что оно соответствует требованиям, установленным на момент ее проведения приказом Минюста.

Сегодня на судебное заседание пришли все восемь подсудимых, которые находятся под подпиской о невыезде. На судебных заседаниях сторону обвинения всегда представляют два прокурора. В качестве основного обвинителя обычно выступают либо Вильям Бестаев, либо Эдгар Джиоев. Второй прокурор Марат Сиукаев чаще присутствует как помощник основного прокурора. Сегодня на заседание пришел только Сиукаев.

Подсудимые в суде ведут себя очень спокойно, без дерзости, как это было во время их пребывания в "клетке" в зале суда, передал корреспондент "Кавказского узла".

На заседании суд по ходатайству защиты обвиняемых исключил из перечня доказательств судмедэкспертизу в отношении Герсана Кулумбегова. Поводом для этого стали те же основания, что и для исключения аналогичных экспертиз в отношении Инала Джабиева и Николая Цховребова: документы и лицензии о профильном образовании врача Зарины Дзагоевой.

Как пояснила адвокат потерпевшей стороны Фатима Гатагонова, даже при исключении экспертизы Дзагоевой из перечня доказательств сторона обвинения располагает судмедэкспертизой в отношении Цховребова и Кулумбегова, проведенной специалистами из Северной Осетии.

"Кроме того, каждая из статей, по которым обвиняются подсудимые, предусматривает до 7 лет лишения свободы, даже в случае с исключением экспертизы из дела. В совокупности суд может вынести до 15 лет лишения свободы. Далее за вычетом уже срока отбывания на время следствия и суда, нас устраивает лишение свободы сроком на 7 лет", - сказала Гатагонова.

На следующее судебное заседание адвокат потерпевшей стороны планирует представить заключения судмедэксперта и врачей после осмотра Николая Цховребова в больнице, куда его доставили после допросов 28 августа 2020 года. Следующее судебное заседание назначено на 24 июня.

29 апреля адвокаты обвиняемых также усомнились в квалификации судмедэксперта и потребовали показать основание для экспертизы. 3 мая были оглашены результаты экспертизы, из которых следует, что Джабиев перед смертью подвергался как минимум 18 разным травмирующим воздействиям, удары наносились в разные части тела, а смерть наступила, когда он был подвешен за запястья. Непосредственной причиной смерти эксперты сочли сердечный приступ, возразили обвиняемые и их защита.

Напомним, Инал Джабиев скончался в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. В связи со смертью Джабиева были задержаны восемь полицейских, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. В марте 2023 года Генпрокуратура Южной Осетии сообщила о новых обвиняемых по делу. Среди них - бывший генпрокурор Урузмаг Джагаев, бывший начальник УВД по Цхинвалу Урузмаг Маргиев и Игорь Наниев, все они обвинены в превышении должностных полномочий.

Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.