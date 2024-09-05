05 сентября 2024, 17:21

Вдову Джабиева возмутил отъезд на Украину одного из обвиняемых по делу о смерти ее мужа

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Обвиняемый по делу о смерти Инала Джабиева Ацамаз Наниев заключил контракт и уехал в зону военной операции, сообщил его адвокат. Вдова Инала Джабиева намерена обратиться по этому поводу в прокуратуру. 

Как писал "Кавказский узел", подсудимый по делу о смерти Инала Джабиева, Ацамаз Наниев 2 сентября не явился на заседание. Цхинвальский городской суд потребовал обеспечить его явку.

Дело Джабиева - пример системного попрания законов и морали в Южной Осетии, власти полностью от него дистанцировались, заявил журналист Руслан Тотров.

 Подсудимый Ацамаз Наниев сегодня вновь не явился в Цхинвальский городской суд на судебное заседание по делу о смерти Инала Джабиева, это второй подряд случай неявки Наниева в суд. Судья продемонстрировала сторонам акт судебных приставов о том, что Наниев находится за пределами республики, сообщил корреспондент "Кавказского узла", посетивший заседание

Адвокат Наниева предоставил контракт, выписку из приказа  и справку о месте дислокации Наниева как подтверждение того, что он проходит службу в вооруженных силах РФ по контракту.

Кроме того судья сообщила, что у сторон есть  письменные замечания, появившиеся созревшие после просмотра видеодоказательств и одно ходатайство об исключении одного из доказательств Однако она судья пояснила, что в отсутствии подсудимого Наниева не станет рассматривать ходатайства. копии документов судья передала прокуратуре.

Вдова Джабиева Оксана Сотиева пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что после освобождения в июне подсудимых с них был снят был  прокурорский надзор над передвижением подсудимых за пределы республики.

Вдова намерена вместе с адвокатом обратиться к генеральному прокурору, так как для потерпевшей стороны стало полной неожиданностью то, что один из основных фигурантов дела уехал в зону военной операции на Украине.

Инал Джабиев умер в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

Восемь подсудимых обвиняются в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 27 мая суд постановил освободить из-под стражи под подписку о невыезде пятерых обвиняемых - бывших сотрудников криминальной милиции Сергея Козонова, Марата Хугаева, Андрея Джиоева, Джумбера Бибилова и Заура Гогичаева. Решение об освобождении пятерых обвиняемых будет обжаловано в Верховном суде Южной Осетии, заявил представитель Генпрокуратуры, однако позднее стало известно, что обжалование отозвано

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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Примечание:

"Защита обвиняемых по делу Джабиева оспорила вывод прокурора по данным биллинга", "Обвиняемые в смерти Джабиева добились сокращения списка доказательств", "Вдова Джабиева отказалась посещать заседания суда".

Автор: Анна Джиоева источник: корреспондент "Кавказского узла"

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