Суд по делу о смерти Джабиева потребовал обеспечить явку обвиняемого

02 сентября 2024, 21:19

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Подсудимый по делу о смерти Инала Джабиева, Ацамаз Наниев не явился сегодня на заседание. Цхинвальский городской суд потребовал обеспечить его явку.

Как писал "Кавказский узел", 15 июля суд отклонил ходатайство Генеральной прокуратуры о возвращении в материалы дела экспертизы о причинах смерти Инала Джабиева, выполненную Зариной Дзагоевой, от которой зависит квалификация преступления. Также суд исключил из материалов уголовного дела заключение Дзагоевой, проведенное в отношении Герсана Кулумбегова, который признан одним из потерпевших. 18 июля адвокаты обвиняемых не стали оспаривать выводы экспертизы Минобороны России, которая заключила, что он умер в результате сердечного приступа и абстинентного синдрома. 22 июля была исследована медкарта потерпевшего Николая Цховребова, в которой указано, что у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы. Адвокат подсудимых заявил, что диагноз был поставлен на основании жалоб Цховребова и не соответствует действительностиhttps://www.kavkaz-uzel.eu/articles/402088.

Дело Джабиева - пример системного попрания законов и морали в Южной Осетии, власти полностью от него дистанцировались, заявил журналист Руслан Тотров.

Цхинвальский городской суд сегодня отложил исследование письменных доказательств по уголовному делу о смерти Инала Джабиева в связи с неявкой одного из обвиняемых — Ацамаза Наниева, о причинах, почему он не явился на заседание Наниев не сообщил, проинформировало сегодня ИА "Рес".

Также в суде не присутствовали адвокаты - Альберт Мсоев, Карина Кочиева, Икрамжан Раматов.

Суд постановил подвергнуть к следующему судебному заседанию – 5 сентября принудительному приводу Ацамаза Наниева. На следующем заседании суда будут исследованы протоколы очных ставок, которые не касаются подсудимых. Протоколы очных ставок с участием подсудимых будут исследованы после их допроса, говорится в публикации.

Инал Джабиев умер в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

Восемь подсудимых обвиняются в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 27 мая суд постановил освободить из-под стражи под подписку о невыезде пятерых обвиняемых - бывших сотрудников криминальной милиции Сергея Козонова, Марата Хугаева, Андрея Джиоева, Джумбера Бибилова и Заура Гогичаева. Решение об освобождении пяти обвиняемых будет обжаловано в Верховном суде Южной Осетии, заявил представитель Генпрокуратуры, однако позднее стало известно, что обжалование отозвано.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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