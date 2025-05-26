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23:59, 26 мая 2025

Подсудимые по делу Джабиева в прениях заявили о своей невиновности

Портрет Инала Джабиева. Скриншот https://www.instagram.com*/p/CKlMRR1rjtq/ (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Подсудимые по делу о смерти Инала Джабиева заявили в суде, что их арестовали без вины в угоду общественности, о чем, по их словам, им открыто сообщили высокопоставленные силовики. Адвокат подсудимых указала на нарушения в ходе следствия.

Как писал "Кавказский узел", прокурор в ходе прений  по делу о смерти Инала Джабиева запросил для семерых подсудимых реальные сроки от шести до девяти лет. Адвокат потерпевших назвала запрошенные прокурором сроки адекватными. 

Инал Джабиев умер в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

В Цхинвальском городском суде сегодня состоялось очередное заседание по делу об убийстве Инала Джабиева. Свои доводы в защиту подсудимых изложила адвокат Карина Кочиева, которая защищает обвиняемых Сергея Козонова, Марата Хугаева, Заура Гогичаева, Алана Багаева и Ирбега Сланова. Судебное заседание прошло в присутствии всех обвиняемых и защитников, а также представителя потерпевшей стороны Фатимы Гатагоновой. Оксана Сотиева, вдова Инала Джабиева, сегодня в зале не присутствовала.

В своей речи адвокат Карина Кочиева говорила о многочисленных ошибках и нарушениях, допущенных в ходе следствия.

"Из постановления о возбуждении уголовного дела от 28.08.2020 года следует, что обвиняемые не задерживались в момент совершения инкриминируемого им деяния, то есть, не были застигнуты при совершении преступления или непосредственно после его совершения. Также не имеется показаний потерпевших или очевидцев на обвиняемых Сланова, Хугаева, Гогичаева, Багаева, Козонова и других обвиняемых как на лиц, совершивших преступления. Какие-либо предположения, догадки, сведения, полученные из иных источников, не относятся к фактическим данным, - сказала она.

Адвокат в конце своей речи попросила суд оправдать своих подзащитных в связи с "отсутствием в их действиях состава преступления. Кроме того, она не раз подчеркивала в своей речи, что ее подзащитные все еще являются сотрудниками криминальной милиции, и, соответственно, все нарушения "являются целенаправленной провокацией против сотрудников КМ РЮО".

Представитель потерпевшей стороны, адвокат Фатима Гатагонова после окончания заседания суда заявила корреспонденту "Кавказского узла", что не согласна с тем, что дело составлено с нарушениями. "Все они [обвиняемые] говорили сегодня об отсутствии доказательств того, что они избивали Джабиева и потерпевших. Но не говорили о том, что не били их", - сказала Гатагонова.

После своего адвоката слово взяли и некоторые из подсудимых. Один из них, Сергей Козонов рассказал суду о некоторых деталях, предшествовавших их заключению под стражу. С его слов, 31 августа 2020 года, до того как обвиняемых арестовали, к ним пришли двое высокопоставленных силовиков. "Они сказали, что "надо сесть", потому что беспорядки и люди вышли на митинги. Говорили, что это ради Осетии, давили на чувство патриотизма… Если честно, в тот момент меня там не было, но там было 25 оперов. Они спросили: "А за что нам садиться, мы же не виновны?" А им сказали: "Вот то, что вы не виновны, экспертиза и докажет за две недели. И ровно через две недели мы вас выпустим". [Один из этих силовиков] обещал лично открыть двери наших камер и выпустить нас", - рассказал Козонов.

По словам другого подсудимого, Марата Хугаева, тогда было "все равно, кого посадить".

"Из прокуратуры просто позвонили [в криминальную милицию] и сказали прислать список всех, кто был там в тот день. Просто все, кто был на работе в этот день, попали в этот список. Если бы я или каждый здесь сказал бы, что не хочет, чтобы его вносили в этот список, его бы не внесли. Я тоже мог, но не стал говорить. А потом нам было сказано, что мы посидим ровно две недели, пока идет экспертиза".

Перед судом должен выступить еще один адвокат, представитель обвиняемого Андрея Джиоева Альберт Мсоев. На сегодняшнее заседание он не явился.

Следующее заседание, которое должно стать последним перед оглашением приговора, суд назначил на следующий понедельник, 2 июня.

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Автор: Зарина Санакоева

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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