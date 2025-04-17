Прокурор запросил длительные сроки для подсудимых по делу о смерти Джабиева

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Прокурор в ходе прений сторон на судебном процессе по делу о смерти Инала Джабиева запросил для семерых подсудимых реальные сроки от шести до девяти лет. Адвокат потерпевших назвала запрошенные прокурором сроки адекватными.

Как писал "Кавказский узел", Цхинвальский городской суд сегодня без предупреждения закрыл заседание по делу Джабиева, журналистов не пустили в зал суда.

Инал Джабиев умер в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

В Цхинвальском городском суде сегодня состоялся первый этап прений на процессе по делу о смерти Инала Джабиева. В зал были допущены только участники процесса. Это было первый раз, когда заседание по этому резонансному делу прошло без присутствия журналистов и общественности, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

После окончания заседания стало известно о сроках, которые прокурор Вильям Бестаев попросил назначить семи подсудимым, которые, помимо смерти Джабиева, обвиняются в применении пыток к Николаю Цховребову и Герсану Кулумбегову, арестованным одновременно с Иналом Джабиевым.

Гогичаеву Зауру гособвинитель попросил назначить наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима, Сланову Ирбегу и Козонову Сергею - по восемь лет, Хугаеву Марату - шесть лет и по девять лет лишения свободы Багаеву Алану, Джиоеву Андрею и Джумберу Бибилову.

Представитель потерпевшей стороны, адвокат Фатима Гатагонова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что считает запрошенные прокуратурой сроки абсолютно адекватными и соответствующими содеянным преступлениям. "Дело осталось за судом", - добавила она.

Вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева сказала, что сам факт осуждения обвиняемых она уже будет считать достижением своей цели. "Что касается запрошенных сроков, я не могу их комментировать, их оценивать будет суд", - добавила она.

Среди обвиняемых сегодня на суде по-прежнему не было Ацамаза Наниева. Это главный обвиняемый по делу о пытках и убийстве Джабиева. Находясь под следствием, в сентябре 2024 года он смог выехать за пределы Южной Осетии в Россию, и там, по словам его адвоката, подписал контракт с Минобороны и принимает участие в СВО. Его дело выделено в отдельное производство и будет рассматриваться в случае, если его задержат. В Южной Осетии он объявлен в розыск.

Адвокаты подсудимых попросили у суда месячный срок на подготовку, чтобы "оценить прения прокурора". Суд удовлетворил ходатайство защиты подсудимых. Дата следующего заседания пока судом не назначена.

Новости о расследовании дела и о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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