Бибилов принял отставку премьер-министра

29 августа 2020, 06:45

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял отставку Эрика Пухаева, который объявил об уходе с поста главы кабинета министров на фоне протестов после смерти Инала Джабиева, задержанного по делу о покушении на главу МВД.

Как информировал "Кавказский узел", 17 августа в Цхинвале был обстрелян служебный автомобиль главы МВД Южной Осетии Игоря Наниева, никто не пострадал. 28 августа в больнице скончался задержанный по делу о покушении Инал Джабиев, а в соцсетях распространились фотографии тела со следами жестоких избиений. Президент отстранил Наниева от должности на время расследования смерти задержанного. Сотни человек собрались перед зданием правительства Южной Осетии и потребовали отставки кабмина. Глава правительства Эрик Пухаев заявил, что уходит в отставку, чтобы не подводить президента. Порядка 100 участников акции протеста остались ночевать в центре столицы республики.

Анатолий Бибилов принял отставку председателя правительства Южной Осетии Эрика Пухаева, пишет сегодня, 29 августа, со ссылкой на пресс-службу президента и правительства республики ТАСС.

В связи с уходом премьер-министра в отставку отправлено все правительство, отмечает "Основа.News".

Сообщений и указов об отставке Пухаева и правительства республики на сайте президента Южной Осетии по данным на 06.05 мск 29 августа опубликовано не было.

Напомним, что в 2019 году группа депутатов выносила главе МВД Южной Осетии Игорю Наниеву и министру юстиции Залине Лалиевой вотум недоверия. Перед этим Наниев подтвердил факт применения силы к заключенным колонии в Цхинвале, которые проводили голодовку с требованием улучшить условия содержания. Вотум встретил противодействие спикера и президиума парламента, в результате работа парламента в октябре-ноябре 2019 года была парализована, говорится в справке "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона", подготовленной "Кавказским узлом".