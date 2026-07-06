Глава Таможенного комитета Южной Осетии арестован по делу о взятке

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По версии следствия, чиновник передал сотрудникам регионального УФСБ 10 миллионов рублей за прекращение проверки коммерческой организации, владельцем которой он является.

Как писал "Кавказский узел", Cледком Северной Осетии возбудил уголовные дела в отношении бывшего вице-премьера республики Ларисы Тугановой и ее сына. Они подозреваются в получении крупной взятки и посредничестве во взяточничестве.

Уголовное дело о даче взятки в размере 10 миллионов рублей возбуждено в отношении руководителя Таможенного комитета Южной Осетии, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

"Следственными органами СК России по Республике Северная Осетия - Алания предъявлено обвинение руководителю Таможенного комитета Республики Южная Осетия в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере)", - говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».

По данным следствия, в 2026 году обвиняемый передал сотрудникам регионального УФСБ через своего знакомого 10 млн рублей за прекращение проверочных мероприятий в отношении коммерческой организации, владельцем которой он является. Сама организация ведет деятельность на территории РФ.

"Сотрудники ФСБ от получения незаконного денежного вознаграждения отказались и пресекли противоправные действия фигуранта. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - информирует СКР, не уточняя срок ареста.

Имя фигуранта дела в релизе не раскрывается, но на сайте правительства Южной Осетии указано, что главой Таможенного комитета указан Александр Чочиев.

"Кавказский узел" также писал, что в марте суд на два месяца заключил под стражу бывшего министра строительства Северной Осетии Константина Моргоева, который подозревается в превышении должностных полномочий.