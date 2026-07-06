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14:56, 6 июля 2026

Глава Таможенного комитета Южной Осетии арестован по делу о взятке

Следственный комитет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По версии следствия, чиновник передал сотрудникам регионального УФСБ 10 миллионов рублей за прекращение проверки коммерческой организации, владельцем которой он является.

Как писал "Кавказский узел", Cледком Северной Осетии возбудил уголовные дела в отношении бывшего вице-премьера республики Ларисы Тугановой и ее сына. Они подозреваются в получении крупной взятки и посредничестве во взяточничестве.

 Уголовное дело о даче взятки в размере 10 миллионов рублей возбуждено в отношении руководителя Таможенного комитета Южной Осетии, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

"Следственными органами СК России по Республике Северная Осетия - Алания предъявлено обвинение руководителю Таможенного комитета Республики Южная Осетия в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере)", - говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».

По данным следствия, в 2026 году обвиняемый передал сотрудникам регионального УФСБ через своего знакомого 10 млн рублей за прекращение проверочных мероприятий в отношении коммерческой организации, владельцем которой он является. Сама организация ведет деятельность на территории РФ. 

"Сотрудники ФСБ от получения незаконного денежного вознаграждения отказались и пресекли противоправные действия фигуранта. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - информирует СКР, не уточняя срок ареста.

Имя фигуранта дела в релизе не раскрывается, но на сайте правительства Южной Осетии указано, что главой Таможенного комитета указан Александр Чочиев.

"Кавказский узел" также писал, что в марте суд на два месяца заключил под стражу бывшего министра строительства Северной Осетии Константина Моргоева, который подозревается в превышении должностных полномочий.

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