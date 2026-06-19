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Кавказский узел

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13:24, 19 июня 2026

Танцы с грузинскими флагами во Владикавказе обернулись извинениями и арестами

Танцы с грузинскими флагами во Владикавказе. 19 июня 2026 г. Скриншот видео https://t.me/sapakavkaz/7424

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Четверо участников свадебного кортежа и танцев с грузинскими флагами в центре Владикавказа, арестованы на десять суток. В сети появились извинения перед жителями Северной и Южной Осетии.

Telegram-канал БОНВ[Ӕ]РНОН, насчитывающий более 12 тысяч подписчиков, опубликовал 14 июгя информацию,  что на проспекте Коста во Владикавказе замечена колонна с грузинскими флагами, а в конце, автомобиль с номерами Южной Осетии также с флагом Грузии.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Как следует из видеоролика, который разместила "Сапа", двое молодых людей станцевали на проезжей части с фагами Грузии в руках под грузинскую музыку, а затем сели в автомобили. Из окон они размахивали флагами Грузии, в том числе из машины с югоосетинскиими номерами. 

Извинения участника свадебного кортежа. Скриншот видео https://www.instagram.com/p/DZpkk_pCIko/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в РоссииВидео с извинениями участников кортежа опубликовал Telegram-канал Tbilisi Life. Один из молодых людей принес извинения перед жителями Южной и Северной Осетии за то, что из машины с югоосетинскими номерами достали флаг Грузии. "В дальнейшем больше такого не повторится", - говорит он, стоя рядом с автомобилем, на котором сверху лежит флаг Южной Осетии.

"Мы никого не хотели задеть, пошутить никакой национальной розни" , - заявил другой молодой человек в другой части видео. "Нам объяснили, то что это было неправильно, некрасиво с нашей стороны". На видео три молодых человека, говорит лишь один из них, еще две стоят, склонив головы.

С подачи главы Чечни Рамзана Кадырова практика публичных извинений вышла за пределы республики и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет"

Министерство внутренних дел Северной Осетии возбудило уголовное дело по факту опасного поведения участников свадебного кортежа на дорогах Владикавказа.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 267.1 УК РФ, по факту действий участников свадебного кортежа, создавших угрозу безопасности дорожного движения во Владикавказе", - говорится сегодня в сообщении силового ведомства.

Автомобили кортежа изъяли и поместили на штрафстоянку. Транспортные средства признаны вещественными доказательствами по уголовному делу.

Кроме того, восемь участников инцидента привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство , четверым из которых судом назначено административное наказание в виде ареста сроком на 10 суток.

Максимальная санкция статьи 267.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, уточнило силовое ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что 9 июня в соцсетях распространилось видео, на котором сочинка Ксения Алыпова обратилась к жителям Абхазии с извинениями за то, что гуляла в Гагре в панаме с изображением флага Грузии. Резкая реакция в Абхазии на грузинскую символику на панаме туристки связана с позицией Грузии по территориальному вопросу, но сам инцидент с извинениями туристки слишком незначительный для реакции властей, указали политологи.

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

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