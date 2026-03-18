13:00, 18 марта 2026

Смерть осетинских комбатантов привлекла внимание грузинских пользователей Facebook*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Грузинские пользователи соцсети подключились к обсуждению сообщения о том, что шесть осетинских бойцов убиты в боевых действиях на Украине. Участники дискуссии напомнили о вооруженном конфликте Грузии и Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", администрация Дигорского района Северной Осетии сообщила, что в военной операции на Украине убит житель села Дур-Дур Заур Рамонов. Также районные власти сообщили, что в боевых действиях убиты Ахсар Кесаев, Вадим Мамукаев, Астан Магаев, Олег Казаков и Владислав Авлохашвили. Сообщение администрации о смерти Ахсара Кесаева было проиллюстрировано фотографией бойца в камуфляжной форме и с шевроном в виде бело-красно-желтого триколора.

Бело-красно-желтый триколор еще до 1990 года стал национальным символом как в Северной, так и в Южной Осетии. В Северной Осетии этот триколор официально был утвержден в качестве флага республики в 1991 году, в Южной Осетии - в 1992 году, рассказал в сентябре 2022 года информагентству "Рес" государственный советник президента Южной Осетии Константин Кочиев.

Пользователи Facebook* оставили под публикацией "Кавказского узла" о шести убитых из Северной Осетии, по состоянию на 12.55 мск, более 260 комментариев.

В обсуждении заметную активность проявили пользователи с грузинскими фамилиями в никах, в том числе Otar Shautidze, Leri Gogrичиани, Alexander Tsnobiladze, Merab Onashvili, Irakli Tordia и другие. Они поднимали вопросы о причинах участия жителей Северной Осетии в военной операции и упоминали исторические конфликты в регионе.

Некоторые из них задались вопросами о мотивации участников боевых действий. «Что он там потерял? Деньги?» - написал, в частности, Otar Shautidze.

«Что они там забыли?» - поинтересовался и Tash Megre. «Зачем, ребята?» - задался вопросом еще один пользователь.

«А когда вы пришли в Южную Осетию, что вы там забыли?» - ответила на один из комментариев Madlena Karpenko.

Парламент Грузии упразднил администрацию Южной Осетии в изгнании

Многолетняя конфронтация между Грузией и Южной Осетией началась еще в 1989 году, когда президиум Верховного совета Грузинской ССР признал неконституционным решение югоосетинских депутатов о преобразовании автономной области в автономную республику. В ночь на 6 января 1991 года руководство Грузии ввело в Цхинвали подразделения милиции и национальной гвардии. Утром 6 января начались вооруженные столкновения, приведшие к человеческим жертвам, говорится в справке "Кавказского узла" "Как начинался конфликт в Южной Осетии".

Некоторые другие пользователи выразили соболезнования близким убитых. «Глубоко соболезную родителям и близким», - написала, в частности, Алла Титова. «Очень жаль, что столько молодых ребят погибает», - отметила Saria Antilava.

Авторы других комментариев сочли смерть бойцов закономерным итогом участия в боевых действиях на Украине. Они при этом не выказали сочувствия в связи с гибелью осетинских военных.

Пользователи с осетинскими фамилиями в ответ упрекнули авторов этих комментариев. «Не надо радоваться чужому горю», - заметила, в частности, Алла Бестаева. «Побойтесь Бога, нормальные люди не злорадствуют», - призвала Виолета Цховребова. «Пусть бумерангом будет всем, кто радуется смерти людей», - заявила Светлана Алборова.

Статья о фейках про армию впервые применена за публикацию об итогах "Пятидневной войны"

С 2008 года Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

Напомним, по данным на 16 марта, официально признаны убитыми в военной операции не менее 572 бойцов из Северной Осетии. Кроме того, по данным властей, в российской операции на Украине убиты к 18 марта более 40 комбатантов из Южной Осетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов, в том числе с юга России.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

+49 157 72317856
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
