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11:01, 9 января 2025

Как начинался конфликт в Южной Осетии

Война в Южной Осетии 1991-1992 гг» Скриншот osetia.kvaisa.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

34 года назад, в ночь с 5 на 6 января 1991 года, руководство Грузии ввело в Цхинвали подразделения милиции и национальной гвардии. Утром 6 января начались вооруженные столкновения, приведшие к человеческим жертвам. О начале активной фазы конфликта, переросшего в многолетнюю конфронтацию между Грузией и Южной Осетией – в краткой справке «Кавказского узла».

Предпосылки конфликта

10 ноября 1989 года югоосетинские депутаты приняли решение о преобразовании автономной области в автономную республику. Однако президиум Верховного совета Грузинской ССР признал это решение неконституционным.

23 ноября 1989 года участники грузинского движения за независимость под предводительством Звиада Гамсахурдии совершили поход на столицу Южной Осетии. На защиту города встало все мужское население Цхинвали. Участники шествия, не сумев войти в город, взяли его в кольцо. Блокада Цхинвали продолжалась четыре месяца, во время нее более 400 человек получили ранения, 6 были убиты.

В 1990 году Грузия официально отказалась от признания основных юридических норм, касающихся ее статуса в составе СССР, то есть принятых после 1921 года. Южная Осетия ссылаясь на то, что до 1922 года ее территория не входила в состав Грузии, объявила о суверенитете.

14 ноября 1990 года Звиад Гамсахурдия, избранный председателем Верховного Совета Грузии, провозгласил курс на унитарное государство.

9 декабря 1990 года в Южной Осетии состоялись выборы Совета народных депутатов, не санкционированные Тбилиси. В ответ на следующий день, 10 декабря, Верховный Совет Грузии упразднил Юго-Осетинскую автономную область, включив ее территорию в состав Грузии на общих основаниях. 11 декабря 1990 года на одной в Цхинвали произошли столкновения, в которых погибли три человека и двое получили ранения. Это послужило толчком к введению чрезвычайного положения и комендантского часа.

Начало войны

5 января 1991 года в Цхинвали введены дополнительные силы численностью 2,5 тысячи человек в дополнение к отряду грузинской милиции, обеспечивавшему режим чрезвычайного положения. Полк внутренних войск СССР, несмотря на предупреждения юго-осетинского руководства об угрозе нападения, снял посты на въезде в Цхинвали и пропустил грузинские вооруженные формирования в город 1. Грузинская милиция заняла центральную часть города, перекрыла все дороги и перекрестки  2."Кровавое рождество"Фото: администрация президента Республики Южная Осетия south-ossetia.info/krovavoe-rozhdestvo/

Жители Южной Осетии создали парамилитарные отряды, которым удалось вытеснить грузинских силовиков из Цхинвали, по всей территории региона начались вооруженные столкновения с человеческими жертвами. 3

7 января 1991 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ о выводе с территории автономии всех военных, кроме частей МВД СССР. Верховный совет Грузии выразил в связи с этим резкий протест. 

11 января 1991 года в Цхинвали прошел многолюдный митинг в поддержку этого указа президента СССР. Для урегулирования конфликта 16 января в Тбилиси приехал председатель Совета национальностей Верховного Совета СССР Рафик Нишанов. Он предложил наделить руководство Грузии правом принимать решения о статусе территорий в обмен на признание МВД Грузии подразделением МВД СССР.

18 января 1991 года  сессия народных депутатов Южной Осетии обратилась с просьбой к Михаилу Горбачеву ввести чрезвычайное положение на всей территории региона и осуществлять его силами войск МВД СССР 4.

25 января1991 года  в Цхинвали между осетинской стороной и МВД Грузии была достигнута договоренность о прекращении огня и выводе подразделений грузинской милиции. Отряды МВД Грузии вышли из Цхинвали, оставшись в соседних села и на въезде в город.

29 января ВС Грузии принял закон о префектурах — к префектам, назначаемым парламентом республики, переходило управление на местах. В этот же день в Тбилиси был арестован председатель Верховного Совета самопровозглашенной Юго-Осетинской республики Торез Кулумбегов.

31 января 1991 года вновь произошло вооруженное столкновение между грузинскими и осетинскими отрядами неподалеку от Цхинвали 5. За ним последовала дальнейшая эскалация конфликта, приведшего к большому числу жертв, разрушений и новым потокам беженцев.

Неопределенный статус и частичное признание Южной Осетии

Активные боевые действия между осетинскими и грузинскими формированиями закончилась весной 1991 года. Но наблюдателям и экспертам было очевидно, что тактической целю каждой воюющей стороны стало удержание контролируемой территории.

4 мая 1991 года собрание депутатов Южной Осетии приняло решение об отмене Юго-Осетинской Советской Республики и возвращении к статусу автономной области.

1 сентября 1991 года сессия Совета народных депутатов Южной Осетии отменила эти решения собрания депутатов и восстановила статус Республики Южная Осетия.

19 января 1992 года в Южной Осетии прошел референдум о независимости республики. Свыше 98% от принявших участие в голосовании высказались за независимость 6.

В настоящее время политический статус Южной Осетии остается спорным. Независимость Южной Осетии признают Россия, Науру, Никарагуа и Сирия. Мировое сообщество самопровозглашенную республику не признает.

Кто виноват?

Массовые нарушения прав человека, ставящие под вопрос выживание национальные общины на территории конфликта, происходили во время вооруженного столкновения. К такому выводу пришли правозащитники ПЦ «Мемориал»*. Они не склонны связывать ответственность за конфликт лишь с действиями Москвы. «За это несут ответственность Правительства Грузии, из-за неспособности и нежелания урегулировать конфликт путем переговоров и попустительство бандитизму на территории республики". Характер действий грузинских войск при входе в город доказывает, что это была акция по устрашению осетинского населения 7.

Ответственность несут и «осетинские партийные власти и «неформалы», которые подстегивали национализм среди населения области, создали возможность для действий уголовников в отрядах самообороны против неосетинского населения и фактически превратили осетин, живущих за ее пределами, в заложников» 8.

Подсчет потерь

По оценке Human Rights Watch в ходе боевых действий потери убитыми и пропавшими без вести в целом составили 1 тысячи человек, ещё свыше 2,5 тысяч были ранены.

Согласно спецотчету МВД СССР, опубликованному осенью 1991 года, в ходе конфликта в январе 1991 года погибло более 250 мирных жителей, а около 500 получили ранение.

По официальной оценке МИД Южной Осетии с ноября 1989 года по июль 1992 года было ранено более 3500 человек, пропало без вести – 120 человек, сожжено и разграблено 117 сел.

Согласно данным Парламентской комиссии по делам беженцев РСФСР, конфликт привел к появлению 100 тыс. осетинских беженцев. По подсчетам Нuman Rights более 40 тысяч этнических осетин бежали из Южной Осетии и Грузии, в основном в Северную Осетию. Еще 23000 этнических грузин бежали из Южной Осетиию 9.

*организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

Источники:

  1. Официальный сайт Администрации Президента Республики Южная Осетия
  2. Южная Осетия. Год за годом (1991 г.) // Газета Республика, 4.02.2017
  3. История и культура Республики Южная Осетия. Историческая справка // Министерство иностранных дел Республики Южная Осетия
  4. «Гибель империи. Как разгорелся грузино-югоосетинский конфликт» // «Новое время», 24.01.2011
  5. «Южная Осетия: на фронте без особых перемен» // Коммерсант.Власть 28.01.1991
  6. «История противостояния Грузии и Южной Осетии» // РБК, 08.08.2008
  7. А.В. Соколов, А.В. Черкасов. Конфликт в Южной Осетии и права человека // ПЦ «Мемориал»*, май 1991
  8. Там же 
  9. Conflict in Georgia Human Rights Violations by the Government of Zviad Gamsakhurdia //Human Rights Watch,Helsinki, 27.12.1991
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