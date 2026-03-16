Шесть бойцов из Северной Осетии убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заур Рамонов, Ахсар Кесаев и еще четыре бойца убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 571 боец из Северной Осетии.

Кк писал "Кавказский узел", к 14 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 565 бойцов из Северной Осетии.

Администрация Дигорского района сообщила в своем telegram-канале, что в военной операции на Украине убит житель села Дур-Дур Заур Рамонов. Подробности биографии бойца и обстоятельств смерти в сообщении не приведены.

Ранее власти Дигорского района сообщали, что в боевых действиях убиты Ахсар Кесаев, Вадим Мамукаев, Астан Магаев, Олег Казаков, Владислав Авлохашвили.

В январе администрация Дигорского района сообщала, что в зоне СВО убит Арсен Саракаев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. Без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего. Не осуществлялись и регулярные выплаты заработной платы. На что в буквальном смысле выживать, пока тело не будет найдено, семье погибшего было непонятно, рассказала семья одного из бойцов.