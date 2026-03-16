×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:59, 16 марта 2026

Шесть бойцов из Северной Осетии убиты в военной операции

Ахсар Кесаев. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Дигорского района от 13.02.26, https://t.me/amsdigorskiyrayon/8047.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заур Рамонов, Ахсар Кесаев и еще четыре бойца убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 571 боец из Северной Осетии.

Кк писал "Кавказский узел", к 14 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 565 бойцов из Северной Осетии.

Администрация Дигорского района сообщила в своем telegram-канале, что в военной операции на Украине убит житель села Дур-Дур Заур Рамонов. Подробности биографии бойца и обстоятельств смерти в сообщении не приведены.

Ранее власти Дигорского района сообщали, что в боевых действиях убиты Ахсар Кесаев, Вадим Мамукаев, Астан Магаев, Олег Казаков, Владислав Авлохашвили.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 565 бойцов из Северной Осетии.

В январе администрация Дигорского района сообщала, что в зоне СВО убит Арсен Саракаев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.  Без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего. Не осуществлялись и регулярные выплаты заработной платы. На что в буквальном смысле выживать, пока тело не будет найдено, семье погибшего было непонятно, рассказала семья одного из бойцов.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Показать больше