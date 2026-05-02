×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:59, 2 мая 2026

Боец из Хасавюрта убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арсен Абучев убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1913 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 1 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1912 бойцов из Дагестана.

В военной операции убит Арсен Абучев, его семье передана государственная награда, сообщила 29 апреля на своем сайте администрация Хасавюрта. Подробностей биографии и гибели военнослужащего мэрия не привела.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1913 бойцов из Дагестана.

В предыдущий раз о смерти бойца СВО из Хасавюрта стало известно 27 апреля. Тогда мэрия сообщила, что в боях убит Сулейман Гамзатов.

Военная операция на Украине. Стоп-кадр видео Минобороны РФ https://z.mil.ru/spec_mil_oper/media/video/watch.htm?id=18838@morfVideoAudioFile Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9050

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Никаких официальных почестей его семье оказано не было. В военкомате сказали, что якобы даже страховки "Согаза" нет. Якобы их не страховали… Никто больше не ответил, в том числе военная прокуратура", - рассказала родственница одного из них.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Персоналии
Справочник
Последние записи в блогах
Фото
Все блоги
Аналитика
Темы дня
Показать больше