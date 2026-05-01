Жительница Таганрога осуждена за комментарий о конфликте на Ближнем Востоке

Суд в Таганроге назначил два года лишения свободы условно местной жительнице Елистратовой, обвиняемой по статье о публичных призывах к экстремизму. Ее судили за комментарий об ответных ударах Ирана по Израилю.

По версии суда, Елистратова, используя личный сотовый телефон, под публикацией Telegram-канала "Мой Таганрог" о ракетной атаке Ирана по Израилю опубликовала текстовый комментарий с признаками призыва к совершению насильственных действий в отношении группы лиц по признаку национальности, то есть к осуществлению экстремистской деятельности.

В суде жительница Таганрога не согласилась с обвинениями в призывах к экстремизму и пояснила, что не призывала к насилию по отношению к "представителям еврейской национальности", сообщает пресс-служба Таганрогского городского суда на официальном сайте.

Подсудимая признана виновной в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности 1 и приговорена к двум годам лишения свободы условно. Также на тот же срок ей запретили администрировать интернет-ресурсы. Елистратовой наказание назначено с испытательным сроком в два года.

Согласно карточке дела на сайте суда, на рассмотрение оно поступило 15 декабря 2025 года, приговор был вынесен 28 апреля 2026 года судьей Папановой.

"Кавказский узел" также писал, что к восьми годам колонии приговорил суд в Ростове-на-Дону жителя Макеевки за призывы к бомбардировке российских регионов и насилию в отношении граждан России.