Гражданин Украины осужден ростовским судом за попытку теракта

К 12 годам лишения свободы приговорил Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону гражданина Украины, который хотел подорвать российских военных гранатой.

Южный окружной военный суд вынес приговор 28-летнему гражданину Украины, признав его виновным в незаконном хранении оружия (часть 1 статьи 222.1 УК РФ) и покушении на совершение террористического акта (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).

По данным следствия, в 2023 году мужчина нелегально приобрел гранату, с ее помощью он пытался осуществить подрыв российских военнослужащих, которые находились в Херсонской области, однако осуществить это ему не удалось, пишет 30 апреля "Коммерсант".

Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы. Первые три года он будет отбывать в тюрьме, оставшиеся - в колонии строгого режима.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 27 апреля Южный окружной военный суд приговорил троих дончан Владислава Матухненко, Антона Есауленко и Евгению Кудряшову к 20 годам, 13 годам и 10,5 года соответственно за поджоги на железной дороге.