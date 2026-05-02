Кавказский узел

02:55, 2 мая 2026

Гражданин Украины осужден ростовским судом за попытку теракта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К 12 годам лишения свободы приговорил Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону гражданина Украины, который хотел подорвать российских военных гранатой.

Южный окружной военный суд вынес приговор 28-летнему гражданину Украины, признав его виновным в незаконном хранении оружия (часть 1 статьи 222.1 УК РФ) и покушении на совершение террористического акта (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).

По данным следствия, в 2023 году мужчина нелегально приобрел гранату, с ее помощью он пытался осуществить подрыв российских военнослужащих, которые находились в Херсонской области, однако осуществить это ему не удалось, пишет 30 апреля "Коммерсант".

Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы. Первые три года он будет отбывать в тюрьме, оставшиеся - в колонии строгого режима.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 27 апреля Южный окружной военный суд приговорил троих дончан Владислава Матухненко, Антона Есауленко и Евгению Кудряшову к 20 годам, 13 годам и 10,5 года соответственно за поджоги на железной дороге.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
