Четверо ростовчан осуждены за поджоги подстанций

Суд приговорил четырех жителей Ростова-на-Дону к срокам от 13 до 20 лет, признав виновными в поджоге двух трансформаторных подстанций и попытке поджога магистрального нефтепровода.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2024 года были арестованы четыре жителя Ростова-на-Дону, которые, по данными следствия, подожгли две трансформаторные подстанции в Первомайском районе города, а также готовились поджечь магистральный нефтепровод.

Южный окружной военный суд вынес приговор четырем обвиняемым в поджогах трансформаторных подстанций в Ростовской области, пишет 21 апреля "Коммерсант".

Согласно материалам дела, в конце 2023 - начале 2024 года Григор Мурадян согласился после переписки с неизвестным за вознаграждение поджигать объекты энергетической инфраструктуры в Ростове-на-Дону. К этому он привлек Эльдара Кармеева и Ивана Оанчу. В конце 2023 года они изготовили самодельную зажигательную смесь и подожгли трансформаторную подстанцию.

В январе 2024 года они решили поджечь пункт контроля управления узла магистрального нефтепровода, но не смогли сделать это из-за вооруженной охраны. Спустя несколько дней Мурадян вместе с Рафаелом Киракосяном подожгли еще одну трансформаторную подстанцию.

Суд признал всех фигурантом дела виновными в совершении террористических актом и покушении на их совершение. Мурадян приговорен к 20 годам лишения свободы (с учетом ранее вынесенного приговора), Кармеев - к 15 годам лишения свободы, Киракосян и Оанчу - к 13 годам. Первые пять лет они будут отбывать наказание в тюрьме, оставшиеся - в колонии строгого режима.