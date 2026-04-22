03:56, 22 апреля 2026

Четверо ростовчан осуждены за поджоги подстанций

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил четырех жителей Ростова-на-Дону к срокам от 13 до 20 лет, признав виновными в поджоге двух трансформаторных подстанций и попытке поджога магистрального нефтепровода.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2024 года были арестованы четыре жителя Ростова-на-Дону, которые, по данными следствия, подожгли две трансформаторные подстанции в Первомайском районе города, а также готовились поджечь магистральный нефтепровод.

Южный окружной военный суд вынес приговор четырем обвиняемым в поджогах трансформаторных подстанций в Ростовской области, пишет 21 апреля "Коммерсант".

Согласно материалам дела, в конце 2023 - начале 2024 года Григор Мурадян согласился после переписки с неизвестным за вознаграждение поджигать объекты энергетической инфраструктуры в Ростове-на-Дону. К этому он привлек Эльдара Кармеева и Ивана Оанчу. В конце 2023 года они изготовили самодельную зажигательную смесь и подожгли трансформаторную подстанцию.

В январе 2024 года они решили поджечь пункт контроля управления узла магистрального нефтепровода, но не смогли сделать это из-за вооруженной охраны. Спустя несколько дней Мурадян вместе с Рафаелом Киракосяном подожгли еще одну трансформаторную подстанцию.

Суд признал всех фигурантом дела виновными в совершении террористических актом и покушении на их совершение. Мурадян приговорен к 20 годам лишения свободы (с учетом ранее вынесенного приговора), Кармеев - к 15 годам лишения свободы, Киракосян и Оанчу - к 13 годам. Первые пять лет они будут отбывать наказание в тюрьме, оставшиеся - в колонии строгого режима.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

+49 157 72317856
03:38, 18 апреля 2026
Житель Севастополя осужден в Ростове-на-Дону за пропаганду терроризма
Мужчина со смартфоном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:43, 17 апреля 2026
Уроженец Ейска получил срок за сообщения на украинском языке
Мужчина в суде. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:58, 15 апреля 2026
Житель Макеевки осужден в Ростове-на-Дону за призывы к насилию
04:00, 12 апреля 2026
Продлен арест Юрия Лысенко
Мужчина с канистрой. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:52, 10 апреля 2026
Житель Ростовской области осужден за поджоги релейных шкафов
Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
12:16, 20 апреля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Справочник
Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Российские силовики конвоируют задержанного в ходе боев в Гудермесе в октябре 1999 года. Фото: Adlan Khasanov/REUTERS Главное о Второй чеченской войне

Последние записи в блогах
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Протестующие на Руставели 21 апреля 2026 года. Фото: Nino Kikvadze / Publika
21 апреля 2026, 23:41
Протестующие на Руставели поддержали требования родителей пациентов с миодистрофией Дюшенна

Кот с рисунком усов на морде. Фото: defne heybeli / Unsplash.com
21 апреля 2026, 20:45
Картинки с котами привели сочинца к штрафу за нацистскую символику

Зелимхан Муртазов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
21 апреля 2026, 16:51
Уроженец Чечни Зелимхан Муртазов смог покинуть Казахстан

Военнослужащий покидает воинскую часть. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
21 апреля 2026, 14:05
Военнослужащий осужден в Нальчике за длительное отсутствие в части

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
