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21:15, 11 июня 2026

Комментарии о "Талибане" и мигрантах стали поводом для штрафа ростовчанину

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ростове-на-Дону оштрафовал на десять тысяч рублей 19-летнего Егора Акатушева за разжигание ненависти в комментариях в соцсети. Одним из поводов для преследования стал комментарий о том, что "Талибану" нет места в России.

По версии Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону, Акатушев в социальной сети "ВКонтакте" разместил комментарии, возбуждающие ненависть либо вражду по признаку национальной принадлежности, которые он не удалил и они были в свободном доступе в интернете.

Под публикацией "Сегодня зоозащитники вышли на митинг в против усыпления бездомных собак" он оставил комментарий, в котором призывал к насилию против мигрантов. Акатушев также прокомментировал публикацию "Талибан заполнит гранатами, изюмом, кока-колой, коврами и хлопком". В его комментарии суд усмотрел разжигание вражды между народом Российской Федерации и Афганистана, сообщает Октябрьский районный суд на сайте.

Также он призывал причинять ущерб собственности мигрантов в комментарии  публикации  о том как мигрант расстрелял собаку. 

В судебном заседании Егор Акатушев заявил о признании вины и раскаялся в совершенном правонарушении, говорится в постановлении суда.

Суд признал его виновным в возбуждении ненависти либо вражды и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей. Согласно карточке дела на сайте суда, дело на рассмотрение поступило 5 июня и, в тот же день, судьей Гончаровым было вынесено постановление о назначении административного наказания.

"Кавказский узел" также писал, что журналистка Надежда Кеворкова была обвинена в оправдании терроризма из-за двух публикаций в ее телеграм-канале: репоста текста журналиста Орхана Джемаля от 2010 года о нападении на Нальчик и публикации о движении "Талибан", которое на тот момент было включено в перечень террористических организаций.

Прокурор требовал приговорить Кеворкову к шести годам колонии и штрафу, но суд назначил ей лишь штраф в 600 тысяч рублей. Адвокат заявил, что защита не будет обжаловать приговор, поскольку "это фактически оправдание". Обвинение тоже не оспорило приговор, и он вступил в силу. Сын Кеворковой 13 марта 2025 года организовал сбор средств на оплату штрафа, и уже на следующий день нужная сумма была собрана.

При этом 17 апреля 2025 года Верховный суд России приостановил запрет движения "Талибан". Приостановка запрета означает, что должны быть прекращены уголовные дела об оправдании терроризма, связанные с "Талибаном", заявил адвокат Кеворковой.

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Автор: Кавказский узел

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