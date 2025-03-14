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16:09, 14 марта 2025

Средства на оплату штрафа Кеворковой собраны за сутки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На оплату штрафа журналистке Надежде Кеворковой за сутки собраны 600 тысяч рублей, сообщил ее сын.

Как писал "Кавказский узел", суд в Москве 12 марта признал журналистку Надежду Кеворкову виновной в оправдании терроризма и приговорил к 600 тысячам штрафа. Она была освобождена из-под стражи. 10 марта Надежда Кеворкова на заседании суда отказалась признать вину в оправдании терроризма. Прокурор требовал для Кеворковой шесть лет колонии со штрафом, поэтому защита журналистки решила не обжаловать сравнительно мягкий приговор.  Сын Кеворковой  13 марта организовал сбор средств на оплату штрафа, за 12 часов удалось собрать более 500 тысяч рублей

Кеворкова обвинялась в оправдании терроризма за публикации в ее телеграм-канале. Поводом стали репост текста от 2010 года журналиста Орхана Джемаля о нападении на Нальчик и публикация о движении "Талибан"*. Как следует из публикации от 23 сентября 2018 года, Кеворкова в своем Telegram-канале полностью перепечатала текст Орхана Джемаля, от себя добавив лишь одну фразу: "Текст 2010 <года> Орхана Джемаля года на смерть Анзора Астемирова". В своей статье Орхан Джемаль рассказывал о знакомстве с Анзором Астемировым и о просчетах властей, которые привели к недовольству мусульман.

Сумма, необходимая для оплаты штрафа, который назначил суд журналистке Надежде Кеворковой по делу об оправдании терроризма, собрана за сутки, сообщил сегодня ее сын, журналист Василий Полонский. Он поблагодарил всех, кто сделал пожертвование. "Всем огромное спасибо, мы собрали все деньги за сутки!", - написал он в своем Telegram-канале.

В последнем слове перед приговором Кеворкова подчеркнула, что Орхан Джемаль, перепост публикации которого вменяется ей в вину, считал мятеж в Нальчике ошибкой, а риски для журналистов в России сильно выросли за последние годы. Текст Джемаля не был признан противозаконным, указывала ранее защита. 

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* движение "Талибан" признано террористическим, его деятельность запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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