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17:33, 12 марта 2025

Кеворкова в последнем слове указала на риски для журналистов

Надежда Кеворкова в суде. Скриншот фото RusNews от 12.03.25, https://t.me/rusnews/68039

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Надежда Кеворкова в последнем слове подчеркнула, что Орхан Джемаль, перепост публикации которого вменяется ей в вину, считал мятеж в Нальчике ошибкой, а риски для журналистов в России сильно выросли за последние годы.

Как писал "Кавказский узел", 10 марта Надежда Кеворкова на заседании суда отказалась признать вину в оправдании терроризма. Родственники и коллеги журналистки, допрошенные в качестве свидетелей обвинения, в своих показаниях охарактеризовали ее как миролюбивого и отзывчивого человека. Сегодня прокурор предложил признать журналистку Надежду Кеворкову виновной в оправдании терроризма по обеим эпизодам и приговорить к шести годам колонии и штрафу.

Напомним, Кеворкова обвинена в оправдании терроризма за публикации в ее телеграм-канале. Поводом стали репост текста от 2010 года журналиста Орхана Джемаля о нападении на Нальчик и публикация о движении "Талибан"*. Как следует из публикации от 23 сентября 2018 года, Кеворкова в своем Telegram-канале полностью перепечатала текст Орхана Джемаля, от себя добавив лишь одну фразу: "Текст 2010 <года> Орхана Джемаля года на смерть Анзора Астемирова". В своей статье Орхан Джемаль рассказывал о знакомстве с Анзором Астемировым и о просчетах властей, которые привели к недовольству мусульман.

Надежда Кеворкова на сегодняшнем заседании суда выступила с последним словом. Она заявила, что ее дело началось с бездоказательного заявления, о том, что "Кеворкова занимается противоправной деятельностью вместе с соучастниками". 

"В феврале 2022 года судья Мосгорсуда выпускает секретное постановление, чтобы выяснили, кому я звонила с 2018 года. Выяснилось, что никому подозрительному я не звонила. Уже неделя, как идёт СВО, а люди заняты каналом, у которого нет и 2 тысяч подписчиков. Проходит год  — заместитель начальника Центра «Э» Ахмеджанов пишет письмо директору экспертного учреждения, чтобы тот сделал экспертизу поста про талибов*. Обыск у меня проходил без постановления суда", - привело ее слова RusNews.

По словам Кеворковой, работа журналистов в текущих условиях сопряжена со множеством  рисков.

"Мне обидно за мою профессию, за моих коллег, у которых нет возможности согласовывать каждое слово с юристом. Особенно у тех, которые работают с колес. Да и нет такого количества юристов, которые могли бы это делать", - сказала она.

"Это моё личное мнение - держать журналиста в тюрьме за написанные им слова - это странно", - отметила Кеворкова.

Она указала, что в экспертизе даже не сказано, что Орхан Джемаль убит, "о нем говорится, как о живом человеке". "Орхан считал мятеж в Нальчике тяжелой ошибкой. При этом он соблюдал и мусульманскую этику, и журналистскую", - отметила Кеворкова.

13 октября 2005 года произошло вооруженное нападение на Нальчик, участнику которого, Анзору Астемирову, посвящена статья Орхана Джемаля от 2010 года. В нападении, по данным следствия, приняли участие по меньшей мере 250 боевиков. В результате погибли 35 силовиков и 15 гражданских лиц, были убиты 95 боевиков, говорится в справке "Кавказского узла" "Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года".

По ее словам, ее пост о талибах*, опубликованный в тот день, когда они освободили очередную порцию своих пленных, имел ярко выраженную ироническую окраску.

"Ироническое отношение к талибам это норма не только российской журналистики но и российской литературы. <...> Если иметь постоянный страх, журналистика сведется к тому, чтобы за своей подписью подавать официальные пресс-релизы", - отметила она.

Кеворкова подчеркнула, что после смерти Джемаля много раз публиковала его заметки.  "Я просто встретила заметку, которую я раньше не читала, и решила запостить. Теперь, благодаря следствию, прочитала очень внимательно. Она неоднократно перепечатывалась ресурсами, не сравнимыми с моим жалким каналом. Текст очень старый, комментировать его мне даже не приходило в голову", - отметила она.

Она отметила, что страдает ее семья. "Мне больно видеть моих родителей, которым 88 и 90 лет. Мне больно, что они видят меня в этой клетке. Мне больно, когда мне различные сотрудники силовых служб обращаются ко мне жестко и грубо.  Моя внучка, которую я даже не успела увидеть, вся моя семья как будто находится в заключении вместе со мной. Семья страдает больше чем заключённые", - приводятся ее слова в публикации.

"После объяснений моих юристов я понимаю, что публикация имеет формальные признаки оправдания терроризма, но, повторюсь, я исходила из официальной позиции российских властей и президента Путина", - привел слова Кеворковой Telegram-канал "ЗПЧ"**.

Она еще раз указала что никаких общественно опасных последствий в результате публикаций не наступило.

Судья удалился для принятия решения, говорится в публикации.

Напомним, текст Орхана Джемаля не был признан противозаконным, а доводы о том, что публикация в телеграм-канале Кеворковой была доступна широкой аудитории, не соответствуют действительности, заявила ранее защита. Публикации Надежды Кеворковой о событиях в Нальчике касались пыток, которым подвергались задержанные, и раздражали силовиков, при этом террор "она не поддерживала ни в какой форме", заявил бывший супруг Кеворковой, журналист Максим Шевченко.

5 июня 2024 года Владимир Путин заявил, что "надо исходить из реалий". "Талибы* контролируют власть в Афганистане. Надо выстраивать отношения с правительством "Талибана"*", - привел его слова "Коммерсант".

27 мая МИД и Минюст России заявили Владимиру Путину, что «Талибан»* можно исключить из соответствующего списка, поскольку они являются реальной властью в Афганистане, говорится в публикации

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* движение "Талибан" признано террористическим, его деятельность запрещена в России.

** внесен в реестр иноагентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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