Джемаль Орхан Гейдарович

30 июля 2019, 15:58

Российский журналист, военный репортер, общественный деятель. Трагически погиб при сомнительных обстоятельствах в Центральной Африке 30 июля 2018 года.

Орхан Джемаль сотрудничал с Кавказским Узлом с 2005 года, а постоянным экспертом стал к концу нулевых. Ниже несколько его ярких высказываний на Кавказском Узле.

О терроризме: «Терроризм — жестокая деятельность, но она имеет некие рациональные цели, каждый шаг рассчитан на определенные последствия. Ни в Чечне, ни вообще на Северном Кавказе нет прямого религиозного конфликта, не идет война мусульман против христиан и наоборот, под словом «кафир» подразумеваются больше политические оппоненты, а не религиозные».

Об исламских боевых организациях: «Лидер «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири в специальном письме сообщил, что сфера деятельности группировки «Джабхат ан-Нусра» — это Сирия, а «Исламское государство» должно вернуться в Ирак. Но в ИГ с решением аз-Завахири не согласились, и организация вышла из-под влияния «Аль-Каиды». Которая, в свою очередь, назвала группировку «Джабхат ан-Нусра» единственным «верным» движением в регионе («Аль-Каида», «Джабхат ан-Нусра» и ИГ признаны в России террористическими организациями, деятельность которых запрещена по решению суда. - Прим. «Кавказского узла»)».

«Остальные уроженцы Кавказа сформировали группировку «Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар» («Армия переселенцев и помощников»), которая воевала в Сирии под присягой Магомеду Сулейманову, находившемуся на Северном Кавказе».

О деле Оюба Титиева: «Что касается марихуаны, якобы обнаруженной у Титиева, у меня нет никаких сомнений, что она была ему подброшена. Я лично знаю этого человека и у меня нет никаких сомнений в том, что он не употребляет наркотики… Я никогда не поверю в то, что Оюб Титиев занимался продажей марихуаны. Конечно же, наркотики ему были подброшены, причем это было сделано так, чтобы доза была особо крупной».

Об уехавших в Сирию россиянах: «Порой к «сирийцам» причисляют и тех людей, кто учился в этой стране до 2011 года. Он, мол, там бывал, имеет связи, к тому же мусульманин, придерживающийся оппозиционных взглядов, и прочее. Показательным является и прецедент с частью жителей села Гимры в Дагестане. Оттуда 50 семей выехало в Турцию. Это более 200 человек, и почти все они объявлены «сирийскими боевиками». Я разбирал эту конкретную ситуацию и выяснилось, что в действительности боевиками, живыми или мертвыми, могли стать лишь 14 выходцев из Гимров».

О восприятии выборов на Кавказе: «Выборы – это в сознании людей праздник, а праздник – это возможность пообщаться. Кроме того, праздник – это подарки. Люди ждут, что к этому празднику, помимо выборов, будут еще какие-то подарки».

О радикализации в России: «В России радикализироваться будут разные социальные среды. И это не только мусульмане, и не только уроженцы Кавказа. В нулевые годы считалось, что Северный Кавказ в социальном плане был проблемным регионом. Такой вот вульгарный марксизм - списывать все проблемы Кавказа на коррупцию, высокую безработицу и прочее. Мол, поэтому там и террористы. Точно так же и теперь определенные идеи гуляют в тех средах, которые являются наименее благополучными. Жизнь среднеазиатов, которых, подчеркну, позвали работать в Россию, стала настолько скотской, что каждая такая идея до боли отзывается в их душах».

Об убийствах правозащитников: «… нужно провести серьезную работу, выяснить, где человек живет или работает, где бывает. Все убийства правозащитников, как убийства Политковской и Эстемировой, были достаточно хорошо подготовлены. Никогда убийство правозащитника не было чем-то рядовым - вышел на улицу да застрелил».

О расправах с геями в Чечне: «Насколько я знаю, в предшествующих ситуациях гомосексуалиста похищали, задерживали, выясняли его переписку. Потом вызывали родных, говоря: «Смотрите, какой он нехороший, примите меры». Родные его забирали и принимали меры».

Джемаль также комментировал для "Кавказского узла" в 2018 году конфликт главы Ингушетии с Юнус-Бека Евкурова с муфтиятом, атаку на церковь в Грозном в мае 2018 года и исчезновение певца Зелимхана Бакаева в Чечне, кампанию по зачистке рядов чиновников в Дагестане и вопросы об активности боевиков запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

Деятельность

С 1995 года работал в газетах «Вечерняя Москва», «Вечерний курьер», «Известия», «Независимая газета», «Новая газета», «Версия» (в последних двух возглавлял отдел политики), был обозревателем журналов «Русский Newsweek» и «Forbes», сотрудничал с рядом других журналов и интернет-изданий. Работал на Северном Кавказе, в Южной Осетии, Афганистане, Ираке, Ливане, Сирии, Саудовской Аравии и Великобритании.

В 2000 году был одним из создателей «Союза религиозных журналистов», в 2003 — одним из создателей «Мусульманского союза журналистов России». В 2005 году стал учредителем и исполнительным директором Агентства журналистских расследований «Следственный комитет» при Союзе журналистов РФ .

Заместитель главного редактора общественно-политического журнала «Смысл».

Автор книги «Хроники пятидневной войны» (2008 год) о российско-грузино-осетинском военном конфликте в 2008 году. Во время этой войны Джемаль сопровождал батальон «Восток» .

В ночь на 22 августа 2011 года в Ливии, во время битвы за Триполи, Орхан Джемаль был серьёзно ранен в ногу из крупнокалиберного пулемета .

Биография

Родился 12 ноября 1966 года в Москве. Отец - Гейдар Джемаль, мать - Елена Джемаль. Сестра (по отцу) – Каусар.

Жена – Ирина Гордиенко, журналистка.

В 1984 году поступил в Московский геологоразведочный институт имени Серго Орджоникидзе. В 1988 году поступил на работу на телевидение, где работал сначала администратором, а затем режиссёром телепрограммы «Здоровье».

В 1985—1987 годах проходил службу в армии, в Мукачевской десантно-штурмовой бригаде.

В 1990 году по окончании института был по распределению направлен на работу в «Якутгеологию», работал там до 1993 года на должностях начальника отряда и заместителя начальника партии. В 1994 году был одним из руководителей Атласской картографической экспедиции, возглавлял отряд, проводивший спелеологическую разведку и объёмное картирование пещер и подземных полостей антропологического происхождения.

Гибель

Трагически погиб в Центральной Африке 30 июля 2018 года вместе с оператором Кириллом Радченко и режиссером Александром Расторгуевым. Джемаль, Радченко и Расторгуев работали над проектом, связанным с "Центром управления расследованиями", они снимали документальный фильм о частных военных компаниях, прежде всего о ЧВК Вагнера. Автомобиль, в котором он ехали на встречу с координатором их работы (фиксером), был расстрелян.

Первым о гибели россиян сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на свои источники. По его данным, тела трех россиян, у которых при себе были пресс-карты, были обнаружены на дороге в 23 километрах от города Сибю (административный центр префектуры Кемо, в 200 км от столицы Банги). При этом выжил водитель машины, гражданин Центральноафриканской Республики.

Обсуждаются три версии: ограбление (российского МИД), нападение боевиков "группой людей в тюрбанах, говорящих по-арабски" (властей ЦАР) и причастность наемников ЧВК Вагнера (различные источники, например центр "Досье") .

Факты и косвенные улики, собранные центром "Досье", опровергают первую версию, демонстрируют надуманность второй и подкрепляют третью, показывая, что у группы компаний, в которую входят ЧВК Вагнера, РИА ФАН, М-Финанс, Lobaye Invest и другие, были мотив, средства и возможность устранения журналистов .

Признание

В 2003 году был признан «лучшим журналистом мира в жанре Travel».

В 2005 году стал финалистом конкурса на соискание премии имени Артема Боровика.

В 2008 году награжден медалью «За принуждение к миру 2008» за участие в военных действиях в Южной Осетии.

Примечания