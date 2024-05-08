Шевченко отверг возможность поддержки Надеждой Кеворковой терроризма

08 мая 2024, 22:16

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Публикации Надежды Кеворковой о событиях в Нальчике в 2005 году касались пыток, которым подвергались задержанные, и раздражали силовиков. При этом террор "она не поддерживала ни в какой форме", заявил журналист Максим Шевченко, комментируя арест Кеворковой по делу об оправдании терроризма.

Как писал "Кавказский узел", журналистка Надежда Кеворкова во время допроса в Следственном комитете отказалась признать свою вину в оправдании терроризма. Басманный суд Москвы арестовал ее на два месяца, до 6 июля, по делу об оправдании ею терроризма. Текст Орхана Джемаля, публикация которого стала поводом для обвинения журналистки Надежды Кеворковой в оправдании терроризма, ранее не был признан противозаконным. Доводы о том, что публикация в Telegram-канале Кеворковой была доступна широкой аудитории, не соответствуют действительности, подчеркнула адвокат. Защита будет обжаловать арест журналистки. Психолого-лингвистическая экспертиза стала карательным инструментом, и в отсутствие четких критериев такой экспертизы ее легко использовать для подтверждения нужных следствию выводов, указал юрист Тимофей Широков, комментируя преследование журналистки.

Кеворкова обвинена в оправдании терроризма за публикации в ее телеграм-канале. Поводом стали репост текста от 2010 года журналиста Орхана Джемаля о нападении на Нальчик и публикация о движении "Талибан"*. Как следует из публикации от 23 сентября 2018 года, Кеворкова в своем Telegram-канале полностью перепечатала текст Орхана Джемаля, от себя добавив лишь одну фразу. "Текст 2010 <года> Орхана Джемаля года на смерть Анзора Астемирова", - написала она. В своей статье Орхан Джемаль рассказывал о знакомстве с Анзором Астемировым и о просчетах властей, которые привели к недовольству мусульман.

В последние годы Надежда Кеворкова уже не работала в СМИ, сообщил бывший супруг Надежды Кеворковой, журналист и публицист Максим Шевченко. "Она рассталась с журналистикой, выйдя на пенсию, писала книги – кстати, одна из них, "Палестина, если мне надо будет умирать", вышла совсем недавно. Так что те, кто арестовал ее, расправились с пенсионеркой", - сказал Шевченко корреспонденту "Кавказского узла".



Говоря об одной из инкриминируемых Кеворковой публикаций, репосте текста Орхана Джемаля о событиях в Нальчике 2005 года, Шевченко подчеркнул, что ее обвинители совершено не учитывают контекст того, как этот текст появился в ее Telegram-канале. "Она поставила его только потому, что незадолго до того был убит Орхан Джемаль, ее близкий друг. Она была в депрессии и ставила все тексты Орхана, какие она могла отыскать", - заявил он.

Шевченко также напомнил, что сама Кеворкова писала о событиях в Нальчике 2005 года. "Она не поддерживала террор ни в какой форме. Но писала о пытках, которым подвергались задержанные, и с тех пор у многих силовиков на нее зуб", - рассказал он.

Надежда Кеворкова ранее критически оценивала действия силовиков на Северном Кавказе в целом и в Кабардино-Балкарии, в частности. Так, в ночь со 2 на 3 июля 2021 года силовики заявили, что провели контртеррористическую операцию в Нальчике и Баксане, в результате которой были объявлены убитыми пятеро предполагаемых боевиков. Кеворкова сообщила, что одним из убитых является осужденный ранее по делу о нападении на Нальчик в 2005 году Хасанби Хупсиргенов. По ее данным, все пятеро – Хасанби Хупсиргенов, Анзор Баразов, Арсен Мендохов, Мамаз Чихрадзе и Хасан Шогенов – перед спецоперацией были похищены, а вся спецоперация была инсценировкой.

Сын Надежды Кеворковой, журналист Василий Полонский рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что Кеворкову можно поддержать, отправив ей письма через систему «ФСИН-письмо» в СИЗО № 6 Москвы.

В своем Telegram-канале он уточнил, куда отправлять письма. "Писать в СИЗО 6 по Москве (Печатники), Надежда Витальевна Кеворкова, 21.10.1958 года рождения. Оплачивайте ответные бланки. Пишите дату, когда вы отправляете письмо, чтобы было понятно, как быстро они ей доходят", - написал он сегодня.

В проекте на "Алиф ТВ" "Джихад русской литературы" Надежда Кеворкова рассматривала кавказский и мусульманские вопросы через призму творчества русских писателей как классиков, так и современников. Среди ее собеседников были были Гейдар Джемаль, Сергей Медведев, Лев Рубинштейн. Темой бесед было вековое сопротивление наступлению российской империи на Кавказ. На youtube-канале Poistine Кеворкова выступала как эксперт по палестино-израильской войне. В Telegram-канале и соцсети Х она приводила аргументы в пользу несправедливого обращения с жителями Газы, особенно после теракта 7 октября 2023 года. Кеворкова занималась правозащитой мусульман, в частности чеченцев, на территории России и высказывалась о СВО на Украине, проводя аналогии с действиями силовиков во время чеченских войн.

На страницу Надежды Кеворковой в facebook* на 22.15 мск 8 мая подписаны 7554 человека. Последний пост опубликован 27 апреля, в нем она попросила на читателей не присылать ей запросы (на добавление в друзья) и игнорировать запросы, которые посланы от ее имени. "Друзья. Товарищи. Враги. Я никому не посылаю запросов. Кто их рассылает, Бог весть. Пожалуйста, просто удалите запрос", - написала она. За апрель опубликованы еще три поста, два из них касаются событий в Палестине, еще один анонсирует книгу стихов Гейдара Джемаля.

На страницу Кеворковой в Instagram* подписаны 7504 человека, опубликованные посты частично дублируют ленту Facebook*. Так, последняя публикация посвящена книге Гейдара Джемаля. Всего за апрель опубликованы три поста, два из них посвящены Палестине.

Наиболее активно в последнее время Кеворкова писала в Telegram, где на ее канал подписаны 9693 человека. Последняя публикация датирована 5 мая и, как и большинство за последние месяцы, посвящена израильско-палестинской теме. Также в мае и апреле Кеворкова писала о смерти Навального, о преследовании драматурга Светланы Петрийчук и режиссёра Евгении Беркович по делу об оправдании терроризма и просила прислать ей текст одной из заметок Орхана Джемаля.

На странице в соцсети X у Кеворковой 3668 фолловеров. Последняя публикация была сделана 5 мая - это архивное видео с Алексеем Навальным, который отвечает на вопросы окружающих. При этом на плечах Навального сидит сын и машет рукой над его головой. "Какое очарование", - сопроводила подписью перепост видео Кеворкова. Большинство постов касается событий в Палестине их их оценки в мире. Одна из публикаций посвящена убийству Орхана Джемаля.

Российский журналист и военный репортер Орхан Джемаль был убит в Центральной Африке 30 июля 2018 года во время съемок документального фильма о частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Следствие назвало причиной убийства ограбление. Коллеги Джемаля, в том числе Надежда Кеворкова, раскритиковали эту версию. В частности, по мнению Кеворковой, у следствия была установка "ничего не расследовать".

Напомним, что 13 октября 2005 года произошло вооруженное нападение на Нальчик, участнику которого, Анзору Астемирову, посвящена статья Джемаля от 2010 года. В нем, по данным следствия, приняли участие по меньшей мере 250 боевиков. В результате погибли 35 силовиков и 15 гражданских лиц, 129 силовиков и 66 гражданских были ранены. В ходе боев в городе были убиты 95 боевиков, говорится в справке "Кавказского узла" "Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года".

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