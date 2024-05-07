Кеворкова отвергла обвинение в оправдании терроризма

07 мая 2024, 08:04

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Журналистка Надежда Кеворкова, которая была свидетелем защиты по делу о нападении на Нальчик, во время допроса в Следственном комитете отказалась признать свою вину в оправдании терроризма, сообщил адвокат.

Как информировал "Кавказский узел", 6 мая стало известно, что следователи обвинили журналистку Надежду Кеворкову, которая была свидетелем защиты по делу о нападении на Нальчик, в оправдании терроризма. Поводом стали репост текста журналиста Орхана Джемаля об этом нападении и публикация о движении "Талибан"*.

13 октября 2005 года произошло вооруженное нападение на столицу Кабардино-Балкарии. В результате нападения по меньшей мере 250 боевиков погибли 35 силовиков и 15 гражданских лиц, 129 силовиков и 66 гражданских лиц были ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года".

Во время допроса в Следственном комитете Надежда Кеворкова отвергла предъявленное ей обвинение, передал 6 мая ТАС со ссылкой на адвоката Калоя Ахильгова.

"Моя подзащитная не признала вину в оправдании терроризма", – привел 6 мая слова Ахильгова "Коммерсант".

Напомним, Кеворкову обвинили в оправдании терроризма за публикацию в ее личном телеграм-канале, которую она разместила в 2018 году – речь идет о тексте убитого журналиста Орхана Джемаля. В 2010 году он опубликовал текст о нападении на Нальчик. Кеворковой также вменено оправдание деятельности "Талибана"*, поводом стала публикация, размещенная в ее телеграм-канале в 2021 году.

Российский журналист и военный репортер Орхан Джемаль 30 июля 2018 года был убит в Центральной Африке во время съемок документального фильма о деятельности частной военной компании "Вагнер". Вместе с Джемалем были убиты оператор Кирилл Радченко и ростовский режиссер Александр Расторгуев. Следствие назвало причиной убийства ограбление. Коллеги Джемаля, в том числе Надежда Кеворкова, раскритиковали эту версию. В частности, по мнению Кеворковой, у следствия была установка "ничего не расследовать".

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