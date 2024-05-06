Журналистка Кеворкова задержана за публикацию о нападении на Нальчик

06 мая 2024, 17:25

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи обвинили журналистку Надежду Кеворкову, которая была свидетелем защиты по делу о нападении на Нальчик, в оправдании терроризма. Поводом стали репост текста журналиста Орхана Джемаля об этом нападении и публикация о движении "Талибан"*, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", журналистка Надежда Кеворкова была свидетелем защиты на судебном процессе по делу о нападении на Нальчик. В частности, в марте 2013 года она дала показания в пользу одного из подсудимых, Расула Кудаева.

Вооруженное нападение на столицу Кабардино-Балкарии произошло 13 октября 2005 года. В результате нападения по меньшей мере 250 боевиков погибли 35 силовиков и 15 гражданских лиц, 129 силовиков и 66 гражданских лиц были ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года".

Следователи предъявили журналистке Надежде Кеворковой обвинение в оправдании терроризма из-за поста в телеграм-канале о движении «Талибан»* и репоста публикации журналиста Орхана Джемаля, сообщил ее адвокат Калой Ахильгов, на публикацию которого обратил внимание "Коммерсант".

"Надежде Кеворковой предъявлено обвинение в оправдании терроризма. Ей вменяют публикацию в ее личном Telegram-канале от 2018 года, когда она разместила текст только что убитого Орхана Джемаля — близкого друга Надежды. Орхан публиковал текст о нападении в Нальчике еще в далеком 2010 году, а после его убийства Надежда разместила этот текст у себя. Так что это даже не слова Надежды", - написал сегодня Калой Ахильгов в своем телеграм-канале.

Российский журналист и военный репортер Орхан Джемаль был убит в Центральной Африке 30 июля 2018 года во время съемок документального фильма о деятельности частной военной компании "Вагнер". Вместе с Джемалем были убиты оператор Кирилл Радченко и ростовский режиссер Александр Расторгуев. Следствие назвало ограбление причиной убийства. Коллеги Джемаля, в том числе Надежда Кеворкова, раскритиковали эту версию. В частности, по мнению Кеворковой, у следствия была установка "ничего не расследовать".

Также Кеворковой инкриминируется оправдание деятельности «Талибана»*, поводом стала в ее телеграм-канале в 2021 году, написал Ахильгов. "Сейчас Надежда Кеворкова задержана, и сегодня ее доставят в ИВС. Завтра будет решаться вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в публикации.

За четыре часа до этой публикации, в 10.43 мск, Калой Ахильгов сообщил об обыске у Надежды Кеворковой. "Мы с журналисткой Надеждой Кеворковой знакомы давно. Сегодня с утра к ней нагрянули с обыском по делу об оправдании терроризма. Сейчас мы с ней в следственном отделе", - говорится в этом сообщении.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* признано террористическим и запрещено в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.