07 июля 2021, 21:56

Муфтият Кабардино-Балкарии призвал объективно расследовать КТО в Нальчике

Контртеррористическая операция с убийством пяти человек вызвала большую обеспокоенность в мусульманской умме, заявил сегодня муфтият Кабардино-Балкарии и призвал объективно расследовать этот инцидент.

Как писал "Кавказский узел", 3 июля в Нальчике, а затем и в Баксане был введен режим контртеррористической операции. Национальный антитеррористический комитет заявил, что в ходе спецоперации убиты пять боевиков в Нальчике и в окрестностях селения Баксаненок. Следком возбудил два уголовных дела, в том числе о посягательстве на жизнь силовиков. Режим КТО в тот же день был снят. По данным журналистки Надежды Кеворковой, все пятеро - Хасанби Хупсергенов, Анзор Баразов, Арсен Мендохов, Мамаз Чихрадзе и Хасан Шогенов - перед спецоперацией были похищены. Спецоперация в Кабардино-Балкарии была инсценировкой, предположила она. Правозащитники сочли версию об инсценировке правдоподобной.

Один из убитых во время контртеррористической операции в Нальчике Хасанби Хупсергенов был осужден по делу о нападении на Нальчик в 2005 году. Он был среди тех, кто подвергся давлению силовиков после того, как их жалобы коммуницировал ЕСПЧ, отметил адвокат "Правовой инициативы"* Рустам Мацев, не исключив, что убийство в ходе КТО может быть связано с теми обращениями. В ноябре 2020 года ЕСПЧ коммуницировал 20 жалоб осужденных по делу о нападении на Нальчик, в том числе Хасанби Хупсергенова. Они жаловались на пытки, несправедливый суд, нарушение права на свободу и неприкосновенность. В декабре того же года Рустам Мацев сообщил, что силовики заставляют осужденных отказаться от исковых требований в ЕСПЧ.

"Произошедшее событие в республике 3 июля 2021 года никого не оставило равнодушным. В результате введенного режима контртеррористической операции погибли пять жителей Кабардино-Балкарии. В телекоммуникационной сети интернет, в социальных сетях появляются разные версии о произошедшем, которые способствуют распространению различной провокационной информации", - заявило сегодня Духовное управление мусульман на своей странице в Instagram.

ДУМ отметило, что "данный инцидент вызвал большую обеспокоенность в мусульманской умме республики". Муфтият призвал главу Кабардино-Балкарии Казбека Кокова и прокурора республики Николая Хабарова взять это дело под личный контроль "для объективного и беспристрастного расследования данного инцидента".

ФСБ 5 июля раскрыла некоторые детали спецоперации, сказав, что убитые были "членами религиозно-экстремистской группировки" и готовили теракты "в отношении объектов официального исламского духовенства" Кабардино-Балкарии. При задержании "они оказали вооруженное сопротивление", говорится в публикации на сайте ведомства. Силовики сообщили об изъятии принадлежавших убитым "самодельных взрывных устройств с поражающими элементами, автоматического огнестрельного оружия и боеприпасов, гранат, компонентов для изготовления взрывчатых веществ, религиозно-экстремистской литературы". Личности убитых не разглашаются в интересах следствия, подчеркнуло ведомство.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представляется также в виде инфографики.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Кабардино-Балкарии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.

* организация включена Минюстом России в реестр НКО-иноагентов.

Примечание:

"ЕСПЧ назначил компенсацию матери убитого силовиками жителя Кабардино-Балкарии", "Режим КТО в Нальчике стал первой спецоперацией за последний год в Кабардино-Балкарии", "Жители Нальчика и Баксана рассказали о ситуации во время КТО".

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