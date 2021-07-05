ФСБ раскрыла детали предотвращенных на юге России терактов

05 июля 2021, 14:35

Убитый силовиками предполагаемый боевик из Астраханской области планировал нападения с огнестрельным и холодным оружием, а пять человек, убитых в спецоперации в Кабардино-Балкарии, готовили подрывы мусульманских зданий, заявила сегодня ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", 1 июля ФСБ сообщила, что в Астраханской области при попытке задержания сторонник запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" оказал вооруженное сопротивление и был застрелен, а в Москве задержан его сообщник. Они, по версии спецслужбы, планировали одновременное нападение на жителей Москвы и Астраханской области в местах массового скопления людей. Дату спецоперации ФСБ не уточнила.

Сегодня ФСБ отчиталась о предотвращении серии терактов, запланированных летом 2021 года членами законспирированных ячеек террористической организации «Исламское государство»*.

Предполагаемый боевик в Астраханской области был застрелен 29 июня, следует из пресс-релиза спецслужбы. "В Москве задержан гражданин России, готовивший со своим сообщником, проживающим в Астраханской области, одновременные нападения на граждан с применением огнестрельного и холодного оружия. Последний при оказании вооруженного сопротивления ликвидирован ответным огнём", - говорится в сообщении на сайте ФСБ.

Пять человек, убитых 3 июля в Нальчике и Баксане, готовили теракты "в отношении объектов официального исламского духовенства" Кабардино-Балкарии, говорится в публикации.

3 июля в Нальчике,а затем и в Баксане был введен режим контртеррористической операции. Национальный антитеррористический комитет заявил, что в ходе спецоперации убиты пять боевиков в Нальчике и в окрестностях селения Баксаненок. Следком возбудил два уголовных дела, в том числе о посягательстве на жизнь силовиков. Режим КТО в тот же день был снят. По данным журналистки Надежды Кеворковой, все пятеро - Хасанби Хупсергенов, Анзор Баразов, Арсен Мендохов, Мамаз Чихрадзе и Хасан Шогенов – перед спецоперацией были похищены. Спецоперация в Кабардино-Балкарии была инсценировкой, предположила она.

"3 июля в конспиративных адресах проживания в Нальчикском и Баксанском районах Кабардино-Балкарской Республики заблокированы пять членов религиозно-экстремистской группировки, планировавших совершение терактов с использованием огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств в отношении объектов официального исламского духовенства региона. При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление", - говорится в сообщении.

В спецоперации в Нальчике и Баксане участвовали бойцы подразделений МВД и Росгвардии, уточнила ФСБ. "Потерь среди гражданского населения и личного состава правоохранительных органов и силовых структур не допущено. Изъяты принадлежавшие террористам самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, гранаты, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, религиозно-экстремистская литература", - говорится в публикации.

Личности убитых и задержанных в интересах следствия не разглашаются, подчеркнуло ведомство.

Напомним, Хасанби Хупсергенов, убитый силовиками в Кабардино-Балкарии, был осужден по делу о нападении на Нальчик в 2005 году и освободился в 2019 году. Хупсергенов был среди тех, кто подвергся давлению силовиков после того, как их жалобы коммуницировал ЕСПЧ, отметил правозащитник Рустам Мацев, не исключив, что убийство Хупсергенова в спецоперации может быть связано с теми обращениями.

В ноябре 2020 года ЕСПЧ коммуницировал 20 жалоб осужденных по делу о нападении на Нальчик, в том числе Хасанби Хупсергенова. Они жаловались на пытки, несправедливый суд, нарушение права на свободу и неприкосновенность. В декабре того же года Рустам Мацев сообщил, что силовики заставляют осужденных отказаться от исковых требований в ЕСПЧ.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представляется также в виде инфографики.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Кабардино-Балкарии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.

* террористическая организация, запрещенная в России решением суда.