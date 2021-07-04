Сотрудники силовой структуры. Фото: пресс-служба НАК http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/operativnym-shtabom-v-orlovskoy-oblasti-provedeno.html#&gid=1&pid=3

04 июля 2021, 18:08

Источники рассказали о похищении пяти человек перед КТО в Нальчике

Пять человек, объявленные убитыми боевиками, перед спецоперацией в Нальчике были похищены, рассказали источники. Спецоперация была инсценировкой, предположила журналист Надежда Кеворкова.

Как писал "Кавказский узел", 3 июля журналистка Надежда Кеворкова сообщила, что одним из убитых во время контртеррористической операции в Нальчике стал Хасанби Хупсергенов, который был осужден по делу о нападении на Нальчик в 2005 году. Хупсергенов был среди тех, кто подвергся давлению силовиков после того, как их жалобы коммуницировал ЕСПЧ, отметил адвокат "Правовой инициативы"* Рустам Мацев, не исключив, что убийство в ходе КТО может быть связано с теми обращениями.

В ноябре 2020 года ЕСПЧ коммуницировал 20 жалоб осужденных по делу о нападении на Нальчик, в том числе Хасанби Хупсергенова. Они жаловались на пытки, несправедливый суд, нарушение права на свободу и неприкосновенность. В декабре того же год Рустам Мацев сообщил, что силовики заставляют осужденных отказаться от исковых требований в ЕСПЧ.

Хасанби Хупсергенова, который освободился из колонии в 2019 году, за день до спецоперации в Нальчике похитили, выманив из дома, сообщила 3 июля Надежда Кеворкова в своем Telegram-канале. "Убили, положили труп, имитировали, что он вместе с остальными (с которыми даже знаком не был) «отстреливался»", - написала она.

По ее данным, перед спецоперацией исчезли, кроме Хасанби Хупсергенова, еще три человека. В публикации в своем Telegram-канале журналистка назвала имена двух из них. "1 июля пропал с работы Тамаз Чихрадзе. 1 июля в 6 вечера позвонил домой Аскер Мендохов, 1991 г.р. И больше его телефон не работал. 2 июля рано утром неизвестная машина увезла в неизвестном направлении Хасанби Хупсергенова", - написала Надежда Кеворкова.

Корреспонденту "Кавказского узла" Надежда Кеворкова пояснила сегодня, что о похищении Хасанби Хупсергенова ей стало известно еще до спецоперации в Нальчике. "О похищении Хасанби я узнала до КТО", - сказала она.

Источники своих сведений журналистка раскрыть отказалась, но, по ее данным, все пять человек, объявленные убитыми в спецоперации, были ранее похищены. "Баразов Анзор, Мендохов Арсен, Чихрадзе Тамаз, Шогенов Хасан, Хасанби Хупсероков - все были похищены, трупы свезены в некий садовый домик, объявлена КТО и инсценирован «бой»",- рассказала она со ссылкой на собственные источники.

В местах проведения контртеррористической операции в Нальчике и Баксане были слышны взрывы и стрельба, а в воздухе летали вертолеты. При этом жители близлежащих домов не были оповещены о проведении спецоперации, рассказали ранее горожане.

Кроме того, супруга Анзора Баразова рассказала, что ее муж не был знаком с остальными людьми, которых НАК объявил убитыми в спецоперации боевиками, добавила Надежда Кеворкова.

Напомним, в ночь на 3 июля в Нальчике,а затем и в Баксане был введен режим контртеррористической операции. Национальный антитеррористический комитет заявил, что в ходе спецоперации убиты пять боевиков в Нальчике и в окрестностях селения Баксаненок. Следком возбудил два уголовных дела, в том числе о посягательстве на жизнь силовиков. Режим КТО в тот же день был снят.

На сайтах НАК, ФСБ и управления СКР по Кабардино-Балкарии к 18.05 мск 4 июля не опубликованы фото или видео с места спецопераций в Нальчике и Баксане. Сообщение республиканского управления СКР о начале расследования уголовных дел о посягательстве на жизнь силовиков проиллюстрировано архивной фотографией, сделанной, судя по имени файла, в 2020 году.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Кабардино-Балкарии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.

* организация включена Минюстом России в реестр НКО-иноагентов.

Примечание:

"Режим КТО в Нальчике стал первой спецоперацией за последний год в Кабардино-Балкарии", "Режим КТО объявлен в Нальчике и Баксане", "Правозащитники поспорили с властями об убийстве нальчанина силовиками".

Автор: Гор Алексанян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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