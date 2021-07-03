Дело о посягательстве на жизнь силовиков возбуждено после КТО в Кабардино-Балкарии

03 июля 2021, 20:00

Силовики блокировали две вооруженные группы общей численностью пять человек в зоне КТО в Кабардино-Балкарии и убили их, когда те попытались оказать вооруженное сопротивление. Следком возбудил в отношении убитых два уголовных дела, в том числе о посягательстве на жизнь силовиков.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 3 июля в Нальчике был введен режим контртеррористической операции (КТО), позже он также был введен в Баксане. Национальный антитеррористический комитет заявил, что в ходе спецоперации убиты пять человек, назвав их боевиками. В 13.15 мск режим КТО был отменен.

Режим КТО в Нальчике стал первой спецоперацией за последний год в Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, сегодня примерно в 4 часа утра силовики заблокировали две вооруженные группы общей численностью пять человек в Нальчике, а также в окрестностях селения Баксаненок. "На требование сотрудников правоохранительных органов сдаться, указанные лица открыли по ним огонь из имевшегося при себе огнестрельного оружия. Ответным огнем сотрудников правоохранительных органов нападавшие были ликвидированы", - сказано в сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

После инцидента возбуждены два уголовных дела по статьям о незаконном приобретении и хранении оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств и о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ч.2 ст. 222, ч.2 ст.222.1, ст.317 УК России). С места перестрелки изъяты огнестрельное оружие, взрывные устройства, говорится в сообщении на сайте ведомства.

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