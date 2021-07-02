02 июля 2021, 04:09

Предполагаемый боевик убит в Астраханской области

При спецоперации в селе Астраханской области убит сторонник "Исламского государства"*, его сообщник задержан в Москве, отчиталось ФСБ России. Оба они готовили теракты в общественных местах, заявили силовики.

По данным ФСБ России, сторонник террористической организации «Исламское государство»* был застрелен при попытке задержать его в селе в Астраханской области.

Предполагаемый боевик оказал вооруженное сопротивление силовикам, сообщила 1 июля ФСБ России на своем сайте. Еще один предполагаемый боевик был  задержан в Москве, отмечается в сообщении. Никто из  силовиков и гражданского населения не пострадал. Дата спецоперации не уточняется.

По версии силовиков, оба боевика были сторонниками запрещенной судом в России террористической организации "Исламское государство". Они подозреваются в том, что действовали по указанию глав организации и планировали одновременное нападение на жителей Москвы и Астраханской области в местах массового скопления людей.

При осмотре места происшествия и обысков по местам жительства предполагаемых боевиков найдены автоматы, боеприпасы, граната  Ф-1 и религиозно-экстремистская литература, отмечается в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 7 июля 2020 года сотрудники ФСБ отчитались о задержании астраханца, подозреваемого в подготовке нападения на административные здания в городе. По данным силовиков, он является последователем запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". У подозреваемого обнаружены пистолет, гранаты и религиозная экстремистская литература, заявило ФСБ.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

* - организация "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Свидетель обвинения заявил об угрозах следователя по делу четырех буйнакцев", "Смягчен приговор астраханке по делу о финансировании ИГ*", "Сестра Тимура Тумгоева сообщила о его переводе в карцер".

Автор: "Кавказский узел"

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