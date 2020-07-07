07 июля 2020, 17:57

Обнародовано видео задержания астраханца по делу о терроризме

У подозреваемого в подготовке атак на административные здания обнаружены пистолет, гранаты и религиозная экстремистская литература, заявило ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", сегодня сотрудники ФСБ задержали астраханца, подозреваемого в подготовке нападения на административные здания в городе. По данным силовиков, он является последователем запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

На кадрах оперативной съемки областного управления ФСБ, опубликованных сегодня YouTube-канале ГТРК "Лотос - Астрахань", группа силовиков врывается в квартиру многоэтажного дома. Затем в кадре появляется человек, который сидит на кровати в наручниках. Демонстрируются гранаты, пистолет, а также книга "Сады праведных". Затем двое силовиков выводят задержанного из дома.

У жителя Астрахани обнаружен сигнальный пистолет "ПМ", переделанный под стрельбу боевыми патронами, патроны, гранаты и запрещенная экстремистская литература, говорится в публикации "Российской газеты".

Ранее "Кавказский узел" неоднократно сообщал об уголовных делах по статьям о терроризме, названных защитой сфабрикованными. Так, четверо обвиняемых в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале, утверждают, что дали признательные показания под пытками. Житель Чечни Абдул-Халим Абдулмежидов, который был осужден в 2018 году за подготовку теракта на праздновании Нового года в Шали, не смог добиться возбуждения уголовного дела о выбивании показаний под пытками. В Астрахани по делу о терроризме был обвинен местный житель Расул Байсуев. Единственным доказательством его вины являются показания свидетеля, от которых тот впоследствии отказался, указал адвокат Байсуева.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

* - организация "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Свидетель обвинения заявил об угрозах следователя по делу четырех буйнакцев", "Смягчен приговор астраханке по делу о финансировании ИГ*", "Сестра Тимура Тумгоева сообщила о его переводе в карцер".

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