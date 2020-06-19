Производство по жалобе о пытках жителя Чечни прекращено

19 июня 2020, 01:33

Верховный суд Чечни прекратил производство по жалобе на пытки осужденного по делу о причастности к боевикам Абдул-Халима Абдулмежидова. Адвокат заявил, что подаст кассационную жалобу на это решение.

Как писал "Кавказский узел", в марте юристы "Комитета против пыток" подали жалобу в Верховный суд Чечни на решение Старопромысловского районного суда, признавшего законным отказ следователей в возбуждении уголовного дела о пытках осужденного по делу о причастности к боевикам Абдул-Халима Абдулмежидова. Житель Чечни утверждает, что дал признательные показания под давлением, заявил правозащитник.

Абдулмежидов отбывает наказание: его осудили в конце 2018 года, а Верховный суд Чечни оставил приговор в силе. Следователи утверждали, что он собирался на Новый год совершить теракт в Шали, сжечь новогоднюю елку. По словам защиты, Абдулмежидов в суде от этих показаний отказался. Осужденный утверждает, что признательных показаний от него добились после того, как несколько месяцев пытали с применением тока, избивали и топили, отметил адвокат.

17 июня Верховный суд Чечни рассмотрел апелляционную жалобу на отказ в возбуждении уголовного дела о пытках Абдулмежидова. Отменив решение суда первой инстанции, он одновременно вообще прекратил производство по жалобе, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель северо-кавказского отделения "КПП" Дмитрий Пискунов.

"Суд обосновал свое решение тем, что нужно было заниматься обжалованием отказа в возбуждении уголовного дела в рамках уголовного дела в отношении самого заявителя. При этом Абдулмежидов был осужден в октябре 2018 года, а последнее постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было вынесено в апреле 2019 года", - сказал он.

По словам Пискунова, такое решение даже хуже, чем отказ в удовлетворении жалобы, потому из-за этого затягивается подача жалобы в Европейский суд по правам человека. "Если бы он удовлетворил нашу жалобу, то мы бы продолжили добиваться проведения эффективного расследования. Если бы отказали - у нас сразу была бы возможность обратиться в Европейский суд по правам человека. А теперь получается, что нам надо идти в кассацию. Как показывает практика, это растягивается на долгий период", - сказал адвокат.

Он рассказал, что делу Ибрагима Янгулбаева, в отношении которого Верховный суд Чечни несколько месяцев назад принял аналогичное решение, кассационная жалоба до сих пор даже не назначена к рассмотрению.

Юристы "Комитета против пыток" обратились 20 февраля в Страсбургский суд с жалобой на нарушение прав уроженца Чечни Ибрагима Янгулбаева. Правозащитники указали на избиение Янгулбаева силовиками и необоснованный арест.

"В обоих случаях Старопромысловский суд отказал в удовлетворении нашей жалобы на отказ в возбуждении уголовного дела о пытках, и Верховный суд Чечни отменил постановление суда первой инстанции, при этом - прекратил производство. Это очень плохая тенденция", - заключил он.