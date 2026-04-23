04:51, 23 апреля 2026

Житель Астрахани арестован за пропаганду нетрадиционных ценностей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Поводом для уголовного преследования астраханца по статье об экстремистской деятельности стало созданное им интернет-сообщество, в котором силовики усмотрели пропаганду отказа от традиционных ценностей.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму в ходе мониторинга сети обнаружили тематическое интернет-сообщество, созданное жителем Астрахани. Мужчина 1990 года рождения администрировал это сообщество с 2013 по 2025 год,

Как утверждают силовики, житель Астрахани распространял материалы, запрещенные на территории России. Информация публиковалась в социальных сетях и была доступна широкому кругу пользователей.

В сообществе регулярно появлялись тексты, изображения и видеоматериалы, которые, согласно экспертизе, формировали "положительное отношение к нетрадиционным взглядам" и содержали элементы пропаганды "отказа от традиционных ценностей". При этом публикации не имели возрастной маркировки "18+", что делало их доступными даже для несовершеннолетних пользователей, сообщила пресс-служба МВД Астраханской области в Telegram-канале.

Уголовное дело расследуется по статье об участии в деятельности экстремистской организации . Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

"Кавказский узел" также писал, что в конце марта суд в Астрахани отправил в следственный изолятор мужчину, чьи посты в социальной сети следователь счел "пропагандой идеологии движения ЛГБТ"*. По аналогичному обвинению житель Карачаево-Черкесии в декабре 2025 года получил 2,5 года лишения свободы. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

ЛГБТ-движение признано экстремистской организацией.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

